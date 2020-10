Säveltäjä on Suomessa pienyrittäjä ja toimeentulon saaminen on hankalaa, mutta sentään mahdollista – ulkomaiset kollegat ihmettelevät, miten suomalaissäveltäjillä on varaa perheen perustamiseen

Musiikki Suomalaisten säveltäjien etujärjestö perustettiin 1945 ja nyt se täyttää 75 vuotta. Nykyisin jäseniä on 222. Heistä noin 12 prosenttia on naisia ja noin 15 prosenttia kotoisin muualta kuin Suomesta. Viisi säveltäjää vastasi HS:n kysymyksiin siitä, millaista on olla säveltäjänä Suomessa.

1. Miten helppoa suomalaisen säveltäjän on tulla toimeen? Vaatiiko se tyypillisesti sivutyötä, esimerkiksi opettamista?

2. Pystytkö vertailemaan suomalaista musiikkikulttuuria muihin maihin? Onko suomalaisessa musiikkikulttuurissa hyötyjä tai haittoja muihin maihin verrattuna?

3. Miten säveltäjän työprosessit ovat nähdäksesi muuttuneet? Millä välineillä itse sävellät, millaisille kokoonpanolle?

4. Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut säveltäjänä työskentelyyn? Entä työtilaisuuksiin?

Cecilia Damström (s. 1988)

1. Minulla ei valitettavasti ole mitään statistiikkatietoa. Vaikka mielestäni Suomi on ehkä paras maa säveltäjälle elää, ei se ikinä ole helppoa tulla toimeen pelkästään säveltämisellä, ja se vaatiikin täyttä omistautumista (niin kuin kaikki taidelajit, jos haluaa sillä saada toimeentulon). Suomessa se on kuitenkin edes mahdollista monenlaisten tahojen työskentelyapurahojen takia. Minä olen ollut onnekas ja olen pystynyt elättämään itseni pelkästään säveltämisellä valmistuttuani Tampereen ammattikorkeakoulusta 2014, kiitos sävellystilausten ja apurahojen.

2. Olen opiskellut vaihto-oppilaana Espanjassa, tehnyt maisteri­opinnot Ruotsissa ja osallistunut runsaasti eri mestarikursseille ja siten tutustunut suhteellisen paljon eri maiden musiikkikulttuuriin. Sanonkin uudestaan yllä mainitun väitteeni, että Suomi on monella tavalla ehkä paras maa säveltäjälle elää, koska täällä on edes teoreettisesti mahdollista elättää itsensä musiikilla. Esimerkiksi monet ulkomaalaiset ovat ihmetelleet miten monella suomalaisella säveltäjällä on lapsia. Monissa maissa on mahdoton ajatus, että pystyisi tekemään taiteellista uraa sekä samalla elättämään perhettään, mikä on todella surullista. Koen myös, että Suomen klassisen musiikin kenttä onkin todella kehittynyt ja maailmantasoinen. Osittain hyvän koulutuksen ja rahoituksen takia. Sitä kukkaa jota kastelee ja josta pitää huolta, se kasvaa ja kukkii. On mahtavaa nähdä, miten niin monet suomalaiset säveltäjät tekee kansainvälistä isoa uraa kuten Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Sebastian Fagerlund, Lotta Wennäkoski, mainitakseni vain muutamia.

3. Olen tietenkin aika nuori säveltäjä, eli minä olen aina elänyt tietokoneohjelmien kanssa ja koen ne luonnollisena osana kirjoittamisprosessia. Kirjoitan kaikenlaisille kokoonpanoille; orkestereille, kuoroille, kamarimusiikkia, sooloteoksia ja oopperoita. Yleensä luonnostelen paperilla ensin kirjoittamalla ylös mitä piirteitä haluan tulevassa teoksessa tulevan esille. Tämän jälkeen piirrän jonkinlaisen graafisen suunnitelman teoksesta ja sitten kirjoitan sen koneella nuoteiksi. On yhtä monta työskentelytapaa kuin on säveltäjiä, siksi säveltämistä onkin osittain niin vaikeaa ”opettaa”, koska ei ole mitään ”oikeaa tapaa säveltää”.

4. Koronan takia iso määrä konsertteja peruuntui, mikä on tietenkin aina suuri pettymys säveltäjälle, koska teoksia sävelletään sitä varten että niitä esitetään. Peruutetut esitykset tuo myös mukanaan sitä, että iso osa Teosto-tuloista jäi pois. Kuitenkin esiintyviin kollegoihin verrattuna koen, että me säveltäjät olemme olleet todella onnekkaita toistaiseksi, koska sävellystyötä pystyy tekemään myös kotoa käsin, ja toistaiseksi korona ei ole vaikuttanut esimerkiksi minun tilauksiini. Mutta jos koronatilanne jatkuu pitkään ja kulttuuriala ei saa korona-avustuksia, koko kulttuurikenttä alkaa vähitellen olla todella suuressa vaarassa.

Sampo Haapamäki (s. 1979)

Sampo Haapamäki­

1. Yleisesti ottaen säveltäjille ei ole tarjolla vakituisia työpaikkoja, joten käytännössä säveltäjät ovat freelancereita. Suomessa on toki mahdollisuus yrittää hakea esimerkiksi määräaikaisia taiteilija-apurahakausia sekä joistakin yksityisistä rahastoista että julkiselta puolelta, mutta ei niitä tietenkään rajattomasti ole tarjolla. Jos joku pystyy elättämään itsensä yhtäjaksoisesti vuosikausia vain säveltämisellä, se on käsittääkseni tilastollinen poikkeus.

2. Olen kotoisin Toholammilta, Keski-Pohjanmaalta. Muutin lukioaikana Kaustiselle ja Sibelius-Akatemia-aikana Helsinkiin. Olen ollut myös maahanmuuttaja noin kahdeksan lukuvuotta: Yhdysvalloissa viisi lukuvuotta, Ranskassa n. kaksi vuotta ja Saksassa yhden talvilukukauden. Suomalaisessa musiikkikulttuurissa on erityisen paljon hyvää. Yhtenä esimerkkinä voisi nostaa Suomen musiikkiopistojen verkoston, jota on ymmärtääkseni usein yleisestikin kehuttu. Maailman mittakaavassa ja myös osana Eurooppaa Suomi on mielestäni kokoonsa suhteutettuna musiikillisesti merkittävä maa. Toisaalta esimerkiksi Suomen pohjoinen geopoliittinen sijainti voi luoda myös haasteita.

3. Ymmärtääkseni säveltäjyyden tärkein tavoite ei ole vuosisatojen saatossa muuttunut: säveltäjä yleensä pyrkii säveltämään mahdollisimman hyvältä kuulostavaa musiikkia. Toisaalta, viime vuosikymmeninä vaikkapa tietokoneiden, internetin ja älypuhelinten esiinmarssi on todennäköisesti jollain tavalla vaikuttanut myös säveltäjien työhön. Eräs konkreettinen asia on elektroninen musiikki. Esimerkiksi vuonna 2018 sain säveltää Musiikin ajan ja Ircamin tilaaman teoksen 11 muusikon ensemblelle ja 8-kanavaiselle elektroniikalle, jossa jokainen instrumentti on mikitetty ja joiden jokaisen instrumentin ääntä muokataan tietokoneella eloelektronisesti. Lisäksi kapellimestarin käden liikkeiden tunnistamiseen käytetään Ircamin liiketunnistus­teknologiaa, jonka avulla voidaan synkronoida akustisten instrumenttien ja eloelektronisten prosessien ajallinen vuorovaikutus elävässä musiikkiesityksessä.

Yleisesti ottaen olen säveltänyt kamarimusiikkia, elektroakustista musiikkia, vokaalimusiikkia, ensembleteoksia, konserttoja ja orkesterimusiikkia. Olen saanut säveltää myös esimerkiksi uusille neljäsosasävelaskelinstrumenteille kuten Mikael Helasvuon 1/4-sävelaskelhuilulle, Veli Kujalan 1/4-sävelaskelharmonikalle, Juuso Niemisen 1/4-sävelaskelkitaralle ja Elisa Järven 1/4-sävelaskelpianolle.

4. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut monilla tavoilla ihmiskunnan elämään, kuten myös musiikkielämään. Monet musiikkikokoonpanot ja -instituutiot eivät tällä hetkellä voi toimia normaaliolosuhteita vastaavalla tavalla. Paljon asioita joudutaan muuntamaan osittain, siirtämään myöhempään ajankohtaan tai jopa perumaan kokonaan. Tämä heijastuu myös säveltäjien työtilaisuuksiin. Toisaalta, säveltäminen sinänsä tapahtuu yleensä tyypillisesti eristyksissä muusta maailmasta, yksin.

Asta Hyvärinen (s. 1963)

Asta Hyvärinen­

1. Olen ollut säveltäjäyhdistyksen jäsen yli 20 vuotta, ja tänä aikana tilanne on mielestäni muuttunut niin, että nykyään pelkästään sävellystyötä tekemällä on vaikeampaa ansaita toimeentuloa kuin aiemmin, esimerkiksi 10 vuotta aiemmin ja siitä taaksepäin. Käsittääkseni suurimmalla osalla säveltäjistä on joku sivutyö, kuten opetustoimi tai virka. Itse lopetin opetustyöt 20 vuotta sitten, ja olen siitä lähtien tehnyt vain sävellystyötä.

2. Suomalainen apurahajärjestelmä on ainutlaatuinen ja auttaa keskittymään pelkästään säveltämiseen. Vastaavasti tilauspalk­kiot ovat meillä aika pieniä ja Teosto-korvausten merkitys tulonlähteenä on myös valitettavasti pienentynyt. Musiikin estetiikkaan keskittynyt keskustelu on Suomessa varsin vanhakantaista ja nurkkakuntaista. Sama pätee myös suurten orkestereiden ja oopperan ohjelmistojen sisältöihin, joissa riskejä ei juuri oteta ja kiinnostavat kokeilut loistavat poissaolollaan. Niitä löytyy vain pienten, vapaiden toimijoiden saralla.

3. Minulla on aina ollut sisäinen tarve muuttaa työtapojani, joten notaatio-ohjelman käyttöön ottaminen reilut 10 vuotta sitten oli vain tervetullutta muutosta. Ainoastaan koko sävellysprosessin alkuydin on pysynyt samana: en siirry koneen ääreen ennen kuin tiedän mitä teen, eli ajatustyö ei tietenkään ole prosessista kadonnut. Elektro-akustisten teosten säveltäminen vaatii luonnollisesti paljon enemmän aikaa koneen ääressä eri työvaiheissa. Sävellyksiä teen mille tahansa kokoonpanoille: soolosoittimille, erilaisille pienkokoonpanoille, sinfonietta- ja sinfoniaorkestereille, elektro-akustisille kokoonpanoille sekä konemusiikkia.

4. Koronatilanne on omalla kohdallani aiheuttanut muutamien teosten esitysten perumisen tai siirtymisen. Sävellystyötä olen vastaavasti tehnyt todella paljon, mm Koneen säätiön #kotiresidenssissä kevään ja kesän aikana ja sen jälkeen Iida-Vilhelmiina Sinivalon konserttia varten. Oman Con Fusion -yhtyeeni toiminnan aloittaminen on myös siirtynyt koronan takia, mutta toivon mukaan se saataisiin käyntiin vielä tänä vuonna.

Joel Järventausta (s. 1995)

Joel Järventausta­

1. Opiskelijana ja vasta uran aloittaneena en vielä voi tähän kovin kattavasti kommentoida, mutta vaikuttaa siltä että mahdollisuudet Suomessa säveltäjänä olemiseen ja elämiseen ovat paremmat kuin monessa muussa maassa. Toisaalta, eihän suomalaisen säveltäjän työ tapahdu vain Suomessa! Itselläni freelance-työt ovat lähteneet hyvin käyntiin opiskelujen ohessa.

2. Synnyin Suomessa, mutta olen elänyt tähän asti ulkomailla, Luxemburgissa ja Englannissa. On vaikea vertailla maiden musiikkikulttuureita, koska kaikissa maissa on varmasti omat puolensa ja kaikki maat ovat yhtä lailla muovanneet minusta sen säveltäjän mikä nyt olen. Näen kuitenkin kuinka hyvin Suomessa tuetaan säveltaidetta ja taiteita yleensäkin. Musiikilla vaikuttaa ehkä olevan suurempi rooli yhteiskunnassa. Jos nykymusiikista puhutaan niin sitä tilataan, radioidaan ja televisioidaan paljon. Musiikki elää kaikissa kolmessa maassa omalla tavallaan ja ihmisillä tuntuu riittävän rakkautta ja kiinnostusta sitä kohtaan. Sehän on tärkeintä.

3. Itse suunnittelen sävellyksiä usein paperille sanojen ja piirrosten avulla. Mutta siitä etenen koneen äärelle kirjoittamaan musiikkia nuotinnusohjelmaan. Sen olen oppinut nuoresta lähtien, joten tuntuisi oudolta vaihtaa kynään ja paperiin, varsinkin kun tämä työskentelytapa toimii hyvin. Pianolla improvisointi on myös iso osa prosessiani kuin myös musiikin kuuntelu ja hiljaiset luontokävelyt. Synesteetikkona värit ovat keskeinen osa sävellystyötäni. Orkesterille säveltäminen on aina ollut lempihommaani. Se on kuin maalaus­taidetta: kerrosta kerroksen päälle ja väriä värin päälle, ja uudelleen, ja uudelleen.

4. Vaikka tilanne on ollut monelle vakava ja vaikea, minulla on onni käynyt siinä että läheiset ovat kuitenkin pysyneet terveinä. ”Lockdown” Englannissa sattui tapahtumaan juuri ennen kolmea kantaesitystä ja tosi kiireistä aikaa muutenkin. Lähdimme Lontoosta puolisoni kanssa maaseudulle ja siellä oli aikaa ja rauhaa säveltää niin paljon kuin vain jaksoin. Sain valmiiksi kolme teosta joista yksi oli suurempi sävellys Lontoon sinfoniaorkesterille. On vaikea kuvitella että olisin ollut yhtä tuottelias ilman lockdownia! Toivon kuitenkin että tilanne palaisi mahdollisimman pian normaaliksi ja että musiikki pääsee taas soimaan niin kuin ennen.

Charlie Morrow (s. 1942)

Charlie Morrow­

1. Suomalaiset säveltäjät tulevat toimeen hyvin, koska heidän koulutukseensa kuuluu käytännön asioita ja musiikkia. Suomen säveltäjät kaikkine jäsenpalveluineen on osoitus tästä. Säveltäjät ovat pienyrittäjiä, jotka hallinnoivat työnkulkua ideavaiheesta esitykseen tai installaatioon saakka. Monet työskentelevät opettajina. Perustin 27-vuotiaana yrityksen, jossa luon tilaajille musiikkia ja äänimaisemia, ja 60-vuotiaasta alkaen olen luonut äänimaisemia julkisiin tiloihin, sairaaloihin, planetaarioihin, museoihin ja virtuaalitiloihin. Olen saanut Suomesta patentteja immersiivisiin ääniteknologioihin. Nyt 78-vuotiaana työssäni sekoittuvat tekninen tuotekehitys, äänien, musiikin ja äänilaitteistojen luominen, installaatiot ja markkinointi.

2. Suomi on kulttuurimaa, jossa taidemusiikin säveltäjiä arvostetaan. Täällä on paljon hyviä muusikoita ja vahva klassisen musiikin amatöörimuusikoiden verkosto. Täällä on äänilaitteistoja tekeviä teknologiayrityksiä sekä instituutioita, jotka menestyvät hyvän äänenlaadun ja musiikin ansiosta. Kansainvälisen musiikin tuntemus on hyvin vahvaa. Kulttuurinen ja poliittinen sitoutuminen ovat hyvin vahvoja. Suomi on kiinni maailmassa. Suomalaiset säveltäjät työskentelevät ympäri maailmaa musiikillisten taitojensa sekä kieli- ja sosiaalisten taitojensa ansiosta.

3. Sävellän päässäni ja äänelläni. Ennen sävelsin kynällä ja paperilla, nykyisin käytän työkaluinani äänityksiä, transkriptiota ja tietokoneohjelmistoja. Luon teoksia rakennetun ympäristön ja ulkotilojen kaikkiin osiin. Löydän musiikkia kaikenlaisista äänistä ja luon hybridiperformansseja perinteisille laulajille ja muusikoille. Käytän mediaa luodakseni monipaikkaisia tapahtumia ja teen edelleen myös sooloesiintymisiä.

4. Korona on tuhonnut tapahtumabisneksen, joten tapahtumayritykset ovat siirtyneet virtuaalitiloihin. Olen työskennellyt virtuaalitiloissa vuosien ajan, joten löydän sieltä kyllä tekemistä. Myös sairaalat kasvavat edelleen ja löytävät käyttöä teoksilleni. Korona on vähentänyt matkustamista, joten vietän suurimman osan ajasta kotona perheeni kanssa ja kotoa käsin työskennellen.