Kirjallisuus

Kirjailija Johanna Holmström ihmettelee avoimuudestaan tunnetun Tikkasen halua poistaa nimiä teoksesta.

Kustantamo Förlaget M on keskeyttänyt Märta Tikkasen elämäkerran Borde hålla käftin ensimmäisen version painamisen viime hetkillä.

Kirjasta syntyneestä riidasta kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Elämäkerran kirjoittaja Johanna Holmström oli ottanut yhteyttä Hufvudstadsbladetiin, koska hän ei voi allekirjoittaa teosta. Hän haluaa julkisesti avautua riidasta, koska näkee joutuneensa tekemään lokakuussa julkaistavaan teokseen taiteellista vapautta rikkovia kompromisseja.

Holmström on työskennellyt elämäkerran parissa vuoden 2018 alusta. Suomenruotsalaiskirjailijan edellinen romaani Sielujen saari ilmestyi vuonna 2017.

Holmström lähetti kesäkuussa 2020 käsikirjoituksen Tikkaselle sekä tämän tyttärelle ja edunvalvojalle Susanna Ginmanille. Holmströmin mukaan Tikkanen oli ollut tyytyväinen kirjaan, mutta Ginman oli lähettänyt myöhemmin satakunta muutosvaatimusta.

HBL:ssä itse työskentelevä Ginman taas sanoo toimineensa täysin äitinsä toiveiden mukaan.

Johanna Holmströmin mukaan hän sai uhkauksen, että kirjaa ei julkaista, jos muokkauksia ei tehdä.

”Minun ei sallittu mainita, että Jutta Zilliacus näki Märta Tikkasen Salutorgetissa vuonna 1991. Se oli linja. Vainoharhainen pelko nimetä joku”, Holmström sanoo HBL:lle.

Hän ihmettelee, miksi elämästään kaiken kirjoittanut kirjailija Tikkanen haluaa peitellä asioitaan.

Tikkanen sanoo lehdelle, että ei ole tottunut lukemaan tekstiä sähköisessä muodossa. Hän tarvitse lukemiseen apua, varsinkin kun aikaa 400-sivuisen teoksen kommentointiin oli hyvin vähän.

Tikkanen kokee sopimuksen tarkoittaneen, että hänellä on viimeinen sana teokseen. Tikkanen ja Ginman sanovat, että keskustelua muutoksista ei onnistuttu käymään.

Tikkaselle on ollut tärkeää suojella kuolleiden ja heidän läheistensä yksityisyyttä.

Kustannussopimuksessa Holmström ja Tikkanen on nimitetty kirjailijoiksi. Molemmilla voidaan tulkita olevan veto-oikeus materiaaliin.

Svenska Ylen haastattelussa Susanna Ginman on sitä mieltä, että vastuu on ensisijaisesti kustantamolla.

”He julkaisevat kirjan, he tekivät sopimuksen ja jatkoivat prosessia. Valitettavasti minusta he eivät ole hoitaneet tätä hyvin, olen siitä aika yllättynyt.”

Ginmanin mukaan hänen äitinsä on kirjoittanut elämänsä aikana monta kirjaa, mutta koskaan hän ei ole tullut yhtä huonosti kohdelluksi minkään kustantamon taholta.

Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden professori Ebba Witt-Brattström sanoo Svenska Ylelle, että Märta Tikkasen tahtoa on kunnioitettava kaikissa olosuhteissa.

”Mietin, voisiko jokin kustantaja tehdä saman Ruotsissa. Siitä tulisi hirveä huuto. En usko, että kukaan uskaltaisi. Varsinkaan kun on kyse sellaisesta kirjallisuuden jättiläisestä kuin Märta Tikkanen.”

Witt-Brattström korostaa myös, että sillä ihmisellä, jota elämäkerta käsittelee, pitää olla aina veto-oikeus. Samalla hän on pahoillaan Johanna Holmströmin puolesta. Hänkin on sitä mieltä, että koko tapaus on kustantamon vika. ”Hänelle olisi pitänyt ilmoittaa ehdoista heti.”

Märta Tikkanen, 85, julkaisi esikoisteoksen Yötäpäivää 50 vuotta sitten. Hänet tunnetaan esimerkiksi teoksista Miestä ei voi raiskata ja Vuosisadan rakkaustarina. Tikkanen on kirjoittanut avoimesti suhteestaan mieheensä Henrik Tikkaseen.

Hän julkaisi viime vuonna elämäkerrallisen, kirjeistä koostuvan teoksen Pakko yrittää. Siinä kustantamon mukaan ”Märta Tikkanen kertoo elämästään ystävilleen avoimesti ja suorasti itseään tai muita säästämättä”.