Harmonikkataiteilija Netta Skogin ammattilaisura käynnistyi 16-vuotiaana folk metal -yhtye Turisaksen ulkomaankiertueelta.

Muusikko Netta Skog muistelee yhä lämmöllä puhelinsoittoa, jonka sai yli kymmenen vuotta sitten. Puhelusta alkoi käytännössä hänen ammattilaisuransa harmonikkataiteilijana.

”Olin lukiossa oppitunnilla, kun tuntemattomasta numerosta soitettiin. Ajattelin, että ehkä jollain on jotain tärkeää asiaa ja menin käytävälle vastaamaan.”

Luurin toisessa päässä ääni esittäytyi Mathias Nygårdiksi, kotimaisen folk metal -yhtyeen Turisaksen laulajaksi. Bändi tarvitsi hanuristia kiertueelle, joka alkaisi parin viikon kuluttua.

Skog ei ollut kuullutkaan koko Turisaksesta, mutta tarjous houkutteli silti.

”Totta kai olin innoissani heti lähdössä. Äiti ja isä eivät olleet ihan samaa mieltä. Mutta isä jutteli bändin kanssa ja kyseli, mitä kiertue-elämä ulkomailla ylipäätään tarkoittaa. Niin he sitten päästivät minut lähtemään. ”

”Myöhemmin äiti ja isä ovat sanoneet, että se oli heidän elämänsä paras päätös.”

Neljän viikon Euroopan-kiertue oli 16-vuotiaalle kuin unelma, josta ei ollut osannut edes haaveilla.

”Kaikki oli siistiä”, Skog muistelee: lentäminen, autossa istuminen, keikat, jopa roudaaminen.

”Sitä ennen en oikeastaan ollut tullut edes ajatelleeksi, että musiikista voisi tulla ammatti.”

Musiikki oli toki ollut tärkeä osa Skogin elämää. Perheessä oli soitettu ja laulettu aina. Äiti, isä ja äidin isä olivat keikkailleetkin, samoin isosiskot.

Alla oli myös vuotta aiemmin napattu Kultainen harmonikka -kilpailun voitto. Skog soitti televisioidussa finaalissa Nightwishin kappaleen Dead to the World.

”Joku, en vieläkään tiedä kuka, laittoi esiintymiseni Youtubeen. Turisaksen soittajat olivat juuri sen videon perusteella ottaneet minuun yhteyttä.”

Skogin valitsema tie on taatusti jakanut harmonikkakansaa. Toiset ovat olleet sitä mieltä, etteivät hevi ja hanuri sovi yhteen, toiset taas ovat rakastaneet yhdistelmää.

”Kultaisessa harmonikassa valitsin ihan tarkoituksella vähän erilaisen kappaleen. Olen aina halunnut rikkoa rajoja ja toimia suunnannäyttäjänä, vaikka tietysti arvostan myös perinteitä. Perinteistä minäkin olen ponnistanut. Uskon silti, että olen tuonut harmonikkamusiikin pariin paljon uutta yleisöä.”

Rajojen rikkominen on tarkoittanut myös sitä, ettei Skog ole jäänyt pelkäksi hevihanuristiksi, vaikka sen piirissä hänet ehkä parhaiten tunnetaankin. Turisas-vuosien jälkeen Skog on ollut jäsenenä folk metal -yhtye Ensi­ferumissa sekä esiintynyt muiden muassa Nightwishin ja Children of Bodomin kaltaisten metallijättien kanssa.

Skog myöntää tarttuvansa herkästi uusiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi vuonna 2013 hän osallistui Tangomarkkinoille hetken päähänpistosta ja eteni finaalikuusikkoon: ”Ei se mikään lapsuuden unelma ollut, mutta perheen kanssa katsottiin kisoja aina televisiosta.”

Ja kouluttautui leipuri-kondiittoriksi: ”Koska olen aina tykännyt leipomisesta, työskentelin vähän aikaa leipomossakin.”

Harmonikansoitto on silti suurin intohimo, jonka eteen Skog on paiskinut töitä määrätietoisesti. Vuonna 2015 hän pokkasi digiharmonikan maailmanmestaruuden ja on edelleen laajentanut musiikillista palet­tiaan.

”Hevimetallin lisäksi elokuvamusiikki on mulle tosi tärkeää.”

Viime vuonna innostus johti konserttisalikiertueeseen, jossa Skog esitti digiharmonikalle sovittamiaan elokuvasävelmiä.

”Moni epäili, että miten saisin sen toimimaan, kun olen yksin lavalla eikä mitään tapahdu. Sain siitä vain enemmän potkua. Sovitin kahdeksan eri elokuvasoundtrackia digihaitarille.”

Monta kertaa teki mieli paiskata hanuri seinään, mutta vuoden kestänyt työ kannatti.

”Ainakin omasta mielestäni onnistuin. Olen ylpeä, että sain projektin maaliin Spotifya kuunnellen”, Skog sanoo ja nauraa päälle.

Vastaava kiertue uusin sävellyksin ja sovituksin olisi mahtava päästä tekemään, Skog sanoo. Kulunut vuosi on kuitenkin pistänyt mietteliääksi. Normaalisti tähän aikaan vuodesta olisi jo lyöty lukkoon vuoden 2022 keikkoja. Koronapandemia on kuitenkin laskenut epävarmuuden varjon kaiken ylle.

”Tietenkin tulevaisuus huolettaa, niin kuin varmasti kaikilla tapahtuma-alalla työskentelevillä. Saanko vielä joskus tehdä tätä työtä samalla tavalla kuin aikaisemmin? Samalla kuitenkin ajattelen, että on turha murehtia ­asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa.”

Toisaalta, nyt on aikaa perheelle ja arkiselle puuhailulle. Työn ulkopuolisen elämän kannalta vuosi on ollut mitä mainioin.

”Puolisoni kosi minua tänä vuonna”, Skog paljastaa.

Pariskunta myös hankki kauan haaveilemansa vanhan rintamamiestalon. ”Siinä riittää tekemistä, mutta saammepahan tehdä siitä juuri sellaisen kuin itse ha­luamme.”