Aitkenin odotettu näyttely on niin suppea, että se tuntuu jäävän kesken.

Doug Aitken: I Only Have Eyes for You 10.1.2021 saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17.

Viime keväänä Kiasma järjesti brittitaiteilija Ed Atkinsin näyttelyn, josta mieleen jäi teosten sijaan näyttelyn kitsas ripustus. Museon viidennessä kerroksessa oli yksi suuri videoinstallaatio ja muutama statistin rooliin jäävä pienempi teos. Näyttelysalit kumisivat tyhjyyttään, ja näyttely tuntui jäävän kesken.

Nyt Kiasma tekee saman tempun yhdysvaltalaisen Doug Aitkenin (s. 1968) kanssa. Esillä on jälleen suuri videoinstallaatio, ja muuten tyhjää tilaa yritetään täyttää muutamalla pienemmällä teoksella, joiden yhdentekevyyttä tyhjyys suorastaan korostaa.

Doug Aitken: Shock and Awe (two chairs and pool), 2019.­

Kokonaisuus on niin suppea, että sen kutsuminen näyttelyksi on melkein liioittelua. Näin huonon tilankäytön ei soisi jäävän tavaksi.

Kokonaisuus tuntuu menetetyltä mahdollisuudelta paitsi teosten lukumäärän myös teosvalintojen suhteen. Aitken on suuren mittakaavan taiteilija, joka tunnetaan etenkin valtavista rakennusten ulkoseiniin projisoiduista videoinstallaatioista. Näyttelyn pienet teokset – yksi veistos ja kolme valokuvaa – hädin tuskin edustavat Aitkenin tuotantoa.

Doug Aitkenin teos Twilight (2014) hehkuu yksin Kiasman pohjoisikkunoiden ääressä.­

Kerrosta hallitseva videoinstallaatio Song 1 (2012) antaa esimakua Aitkenin spektaakkelimaisesta taiteilijalaadusta, mutta muuten teos jättää toivomisen varaa.

Alun perin Song 1 esitettiin Washington DC:ssä sijaitsevan Hirshhorn-museon sylinterinmuotoisessa fasadissa. Teosta on kutsuttu maailman ensimmäiseksi 360-asteen elokuvaksi.

Kiasmassa nähdään versio, jossa teos projisoidaan kehämäiselle, kaksipuoleiselle valkokankaalle, jonka katsoja voi kiertää sisä- ja ulkopuolelta. Teoksella ei ole selvää alkua eikä loppua, eikä sitä voi nähdä kokonaan mistään yksittäisestä pisteestä.

Aitken on kutsunut teosta ”nykytodellisuuden heijastumaksi”. Teoksessa nykyaika pelkistyy hallitsemattomaksi kuvavirraksi, jossa moottoriteillä viuhuvat autot ja tehtaiden liukuhihnat hajoavat sirpaleiksi kuin kaleidoskoopissa. Samalla teos viipyilee öisen amerikkalaiskaupungin yksinäisyydessä, parkkipaikoilla ja bussipysäkeillä.

Song 1 esittää kohtauksia kaupungin yöstä. Kuvankaappaus videosta.­

Teosta varten Aitken tilasi useilta artisteilta versiot 1930-luvun hittibiisistä I Only Have Eyes for You. Yhdysvalloissa hyvin tunnettu kappale toimii kollektiivisen kokemuksen symbolina, joka muistuttaa, että nykyajan pirstaleisuudesta huolimatta jaamme kuitenkin paljon yhteistä.

Teosta ei voi olla vertaamatta Kiasmassa viime talvena esitettyyn Ragnar Kjartanssonin teokseen The Visitors (2012), jossa myös varioitiin samaa musiikkikappaletta uudelleen ja uudelleen. Siinä missä The Visitors meni syvälle ihon alle, alkuperäisestä kontekstistaan irrotettu Song 1 jättää etäisen vaikutelman.

Teos on suunniteltu käymään vuoropuhelua öisen kaupunkitilan kanssa ja osumaan amerikkalaisyleisön nostalgiahermoon. Tyhjään näyttelysaliin siirrettynä se menettää jotain oleellista. Ilman samaistumispintaa spektaakkeli latistuu tavallista suuremman mittakaavan musiikkivideoksi, jossa inhimillinen kontakti hukkuu valtavan produktioarvon alle.