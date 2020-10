Doug Aitken on losangelesilaistaiteilija, ja hänen teoslistansa kuulostaa siltä, ettei hän ole onnistunut välttymään kaupungissa leijuvalta Hollywood-pölyltä. Aitkenin teokset nimittäin kuulostavat usein taiteen scifileffoilta tai seikkailuelokuvilta.

Hän on upottanut peiliveistoksia merenpohjaan merileijonien iloksi, porannut 200 metriä syvän reiän maahan Brasiliassa soittaakseen maan liikkeitä, tehnyt aavikolle talon kokonaan peilistä ja räjäyttänyt oman kotinsa videoteosta varten.

Vuoden 2013 teos Station to Station oli puolestaan selvä roadmovie. Siinä Aitken halkoi Amerikan mannerta junalla muusikko- ja taiteilijakavereidensa, kuten Rirkrit Tiravanijan, Charlotte Gainsbourgin, Patti Smithin, Alice Watersin ja Olafur Eliassonin, kanssa. Pysäkeillä tehtiin taidetta, esitettiin elokuvia ja järjestettiin konsertteja.

Teoksista voi katsoa netissä ammattimaisesti tuotettuja esittelyvideoita, eräänlaisia taidetrailereita.

Aitken vastaa Zoom-puheluun Venicestä, Tyynen valtameren rannalta. Maaliskuun jälkeen elämä on keskittynyt kodin ja stu­dion välille. Ensin tuli koronavirus, sitten Black Lives Matter -protestit ja nyt ennätysmäiset metsäpalot, jotka tekevät ulkona liikkumisesta tukalaa.

Doug Aitken.­

Aitken kertoo tarinan siitä, miten kerran melkein myöhästyi avajaisistaan Japanin maaseudulla. Taifuuni oli sulkenut lentokentät, mutta jotenkuten hän luikahti viimeiseen junaan. Loppumatkan hän hölkkäsi sateessa, ja kun hän pääsi läpimärkänä perille, paikalla ei ollut ketään muita kuin pyörälähetti.

On siis poikkeuksellista, ettei hän pääse omiin avajaisiinsa, mutta niin kävi Kiasman suhteen. Videopuhelu sai kelvata.

Kiasman näyttely koki pande­mian vuoksi matkan varrella monta muutosta. Nyt Kiasman ylintä kerrosta hallitsee video­installaatio Song 1, joka alun perin valmistui Washington DC:ssä sijaitsevan Hirshhorn-museon julkisivuun.

Siinä Aitkenin muusikkotuttavat versioivat The Flamingos -yhtyeen tunnetuksi tekemää I Only Have Eyes For You -kappaletta, ja taustalla vaihtuvat kohtaukset länsirannikon suurkaupungin välitiloissa – parkkipaikoilla, tehtaassa, liikenneruuhkissa. Se on tuttua Aitkenia: usein hän käsittelee teoksissaan tätä yhteiskuntaa, joka on yhä jatkuvammin liikkeessä ja teknologian kyllästämä.

Hirshhorn-museon jälkeen Doug Aitken mietti, miten Song 1 -teoksen voisi installoida muualle. Kiasmassa se ikään kuin leijuu.­

Tässä teoksessa Aitkenia kiinnostaa sen muoto. Kun katsomme taidehistoriaa, on se sitten maalaustaidetta tai elokuvaa, katsomme aina suorakulmioita, Aitken sanoo.

”Halusin nähdä, mitä tapahtuisi, jos rikon suorakulmion. Sinä voit olla Kiasman yhdessä nurkassa ja minä toisessa, ja näemme samaan aikaan eri asioita.”

Aitkenille oli myös tärkeää, että Song 1 olisi upottava kokemus. Katsojan täytyy olla aktiivinen, kierrellä teosta ja antaa oman alitajuntansa yhdistellä sen palasia. Kaiken sitoo yhteen melankolinen ja salaperäinen pop-kappale, joka toiston kautta muuttuu eräänlaiseksi kaupungin yön nykykansanlauluksi.

Kappale teokseen löytyi aikoinaan joulupyhinä, kun Aitken työskenteli yksin studiolla, ja The Flamingosin kappale jäi soimaan repeatilla. Vaikka kappale on lyhyt, se tuntui muuttuvan ajan myötä. Siitä kuulee eri osia, eri asioita.

”Onko todellista toistoa edes olemassa?” Aitken kysyy.

Me muutumme katsojina ja kuuntelijoina jatkuvasti. Ihminen ja teos eivät koskaan kohtaa aivan samanlaisina. Kuten Herakleitos sanoi, samaan virtaan ei voi astua kahdesti.

Song 1 rikkoo perinteistä kuvakerrontaa.­

Jättimäisiä videoprojisointeja, junia, räjähdyksiä: mikä Aitkenia viehättää suurissa eleissä ja korkeassa tuotantoarvossa?

Aitken pohtii hetken ja kiertää kysymyksen. Hän ajattelee, että hänen studionsa tekee monenlaista taidetta, pientä ja suurta.

Juuri nyt hän työstää maataideteosta Tasmaniaan. Siihen menee pitkä aika.

”Mutta kun jouduin jäämään kotiin pandemian takia, rupesin leikkelemään vanhoja vaatteitani räsyiksi, joista olemme nyt ommelleet tekstiiliteoksia. Se on tuntunut tässä hetkessä luontevalta”, hän sanoo. Ainoa ongelma on, että nyt hänellä on todella vähän vaatteita, Aitken vitsailee.

Kevään kaoottisimpina kuukausina Aitken rupesi pohtimaan, mikä merkitys taiteella on tässä ajassa. Miten taidetta voisi käyttää työkaluna tulevaisuuden rakentamisessa, ei vain kommentoimaan nykytilaa? Se muistuttaa viime aikoina Suomessa käydystä taidekeskustelusta.

”Päätimme studiolla, että lopetamme kaiken perinteisen taiteen tekemisen ja keskitymme vain radikaaleihin projekteihin, lähes hallusinatorisiin,” Aitken sanoo Zoom-ruudulla.

Kovin tarkkaan hän ei vielä halua selittää, mikä hänen visionsa tulevaisuuden taiteesta on. Osa ideoista on immateriaalisia – ääntä, liikkuvaa kuvaa, virtuaalikokemuksia. Osa puolestaan on hyvin fyysisiä ja käyttää hyväkseen esimerkiksi taivasta tai merta.

Näiden teosten on määrä ravistella meidät hereille näyttöjen maailmasta ja pakottaa meidät kohtaamaan todellinen maailma ikään kuin uudelleen kasattuna versiona.

“Monet näistä muutoksista ovat peruuttamattomia”, Aitken sanoo tästä ajasta.

Hän ajattelee, että nyt kun tulevaisuudensuunnitelmat ovat menneet uusiksi ja tutut rakenteet järkkyvät, yksilöillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin aikaisemmin.

”Voimme kirjoittaa oman tulevaisuutemme”, hän sanoo.