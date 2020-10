Kaksi naista on kietoutunut toisiinsa. Vaaleanpunainen neste pulppuaa toisen suusta, ja valuu toisen sormien läpi. Kuva on kaunis, lohdullinen, eroottinen.

Neste on punajuurella värjättyä piimää. Toinen naisista on Sini Henttu, muotoilija, videotaiteilija ja esiintyvä VJ, video jockey. Teos on nimeltään Filia, ja se tutkii empatiaa. Koko teoksen voi nähdä Helsingin kaupunginmuseossa osana ensimmäistä kertaa järjestettävää Aavistus-festivaalia.

Katso Sini Hentun, Reetta Nummen ja Noah Kinin Aavistus-festivaalilla nähtävän Filia-teoksen esittelyfilmi:

Tänään perjantaina alkava Aavistus on videotaiteelle ja erityisesti VJ-kulttuurille omistettu festivaali. VJ-kulttuuri on valo-, video- ja mediataidetta, jonka paikka on useimmiten klubeilla tai musiikkiesitysten taustalla. Se sisältää erilaisia mediataiteen piirteitä interaktiivisuudesta virtuaaliseen todellisuuteen.

VJ luo ja yhdistelee videomateriaalia ja elektronista kuvaa samalla tavalla kuin DJ miksaa musiikkia. Näin valistaa opetusministeriön hieman puisevan oloinen Mediataiteen mahdollisuudet-raportti vuodelta 2009.

”VJ:n esiintyminen voisi vertautua myös esimerkiksi jazz-improvisaation, mutta siinä ei leikitä sävelillä vaan videomateriaalilla”, selittää Anni Tolvanen, Aavistus-festivaalin graafikko ja esiintyvä VJ.

VJ-kulttuurin pioneeri Suomessa on kokeellista elokuvaa jo 1960–70-luvuilla tehnyt elokuvaohjaaja Claes Olsson. Kun Olsson ystävineen alkoi ”leikkiä kuvalla”, kukaan ei vielä puhunut VJ-kulttuurista. Tekotapa oli kuitenkin sama: luotiin esimerkiksi useiden filmi- ja diaprojektoreiden avulla projisointeja bändien taustalle.

Hippiliike viehättyi tajunnan laajentamisesta paitsi kemiallisesti, myös musiikillisesti ja visuaalisesti.

”Silloin ei tunnettu videotaidetta eikä installaatioita, joten puhuimme underground-elokuvasta. Elävää kuvaa yksinkertaisesti käytettiin eri tavalla kuin ’normaalisti’. Meitä innoittivat amerikkalainen uusi ug-elokuva ja musiikin puolella esimerkiksi Frank Zappa ja The Mothers of Invention.”

Uransa alkupuolella Olsson muun muassa loi värinkääntöfilmien ja stroboskooppien avulla Svenska Teaternin Hair-musikaaliin visuaaleja ”hippi-fiiliksen” aikaansaamiseksi.

Psykedeelisestä alkukodistaan lähdettyään videotaide on Olssonin mukaan lähestynyt jatkuvasti ilmaisussaan elokuvaa.

”Alun perin visualisteja ohjasivat älylliset ja tunteelliset impulssit. Tekeminen oli hyvin kokeellista. Nykyään tarinat ovat tärkeitä jopa videotaiteessa”, Olsson arvioi.

Nuoret tekijät Sini Henttu ja Anni Tolvanen tunnistavat ilmiön.

”Ensimmäisillä VJ-keikoilla leikin tekstuureilla ja loin tunnelmaa, mutta tekemiseni on lähestynyt elokuvallisempaa ilmaisua. Haluan luoda tarinaa, koska se tuntuu tässä ajassa mielenkiintoisemmalta ja tarpeelliselta”, Henttu sanoo.

Tolvasen mukaan suuntaus näkyy koko alakulttuurin muutoksessa.

”Skene on siirtymässä konseptuaalisempaan ja tarinallisempaan suuntaan. Tässä on myös tyylisuuntaeroja: osa tekijöistä keskittyy abstraktimpaan ilmaisuun.”

Olssonin mielestä muutos näkyy myös taiteen yhteiskunnallisuudessa, josta on keskusteltu paljon viime aikoina.

1960–70-luvuilla televisio oli konservatiivinen media, eikä ajan ilmiöitä, kuten Vietnamin sotaa ja sitä vastustavia mielenosoituksia, näytetty suurelle yleisölle. Dokumentoiva vapaamuotoinen elokuva paikkasi tarvetta.

”Varsinkin Ranskassa ja Italiassa tehtiin silloin yhteiskunnallisia kommentaareja”, Olsson muistelee.

Poliittisuus on Olssonin mielestä karissut videotaiteesta, vaikka laserprojisointi mahdollistaisi monenlaisen aktivismin tänäkin päivänä. Kevyen kaluston kanssa olisi mahdollista harjoittaa ”videorebellismiä”, jonka tarkoitus on muistuttaa, että kaupunkitilat kuuluvat kaikille.

”Meillä videotaide on mennyt salonkeihin: se on hieman hienompaa. Myös selfie-kulttuuri on uinut videotaiteeseen”, Olsson sanoo.

Tolvanen tunnistaa, että klubikontekstissa VJ-taide on ennen kaikkea eskapistista, mutta joskus myös yhteiskunnallista. Hän muistuttaa, että koko klubikulttuurin juuret ovat poliittiset.

Klubit olivat alun perin ”toisin olemisen laboratorioita” – marginalisoitujen ryhmien itselleen luomia tiloja, joissa on ollut mahdollista kokea, nähdä ja kuulla vaihtoehtoisia tapoja olla.

”En ylipäätään asettaisi eskapismia ja yhteiskunnallisuutta vastakkain. Ne eivät sulje toisiaan pois.”

Tolvasen mukaan yhteiskunnallisuus on läsnä videotaiteessa usein aihevalintoina. Tyypillisesti videoteokset käsittelevät esimerkiksi ihmisen ja teknologian suhdetta, automatisaatiota, seksuaalivähemmistöjen kokemuksia tai kapitalismin kritiikkiä.

Henttu kokee käsittelevänsä taiteessaan sekä eskapismia ja yhteiskunnallisia asioita. Hän puolustaa ”selfie-kulttuuria” videotaiteessa, sillä ”personal is political”. Henttu esiintyy omissa teoksissaan ja käsittelee niissä myös itsestään lähtöisin olevia asioita, kuten mielenterveyshäiriöitä ja seksuaalisuutta.

”Olen alkanut kuvata itseäni 13-vuotiaana, kun liityin IRC-galleriaan. Oman kehon kautta ilmaistaan ympäristöä ja peilataan kulttuuria, ei ainoastaan itseä. Taide on aina kantaaottavaa ja yhteiskunnallista, myönsi se sitä tai ei.”

Siinä missä underground-elokuva hyökkäsi pikkuporvarillisia arvoja kohtaan 1960-luvulla, nyt kansainväliset suuryhtiöt määrittävät normit, joiden puitteissa videomateriaalia voi levittää verkossa.

Kun Tolvanen yritti ladata Sini Hentun teoksen taltiointia Youtubeen, jäi se suodattimiin punajuuripiimällä leikkimisen vuoksi.

”Verkossa määritellään vahvasti normatiivisuutta, kun täytyy toimia niin, että kaikki maailman uskonnot ja ihmiset pystyvät käyttämään samaa alustaa”, Olsson pohtii.

”Onkin tärkeää luoda tiloja, joissa videotaidetta pääsee kokemaan paikan päällä ja hetkessä, ilman välittävää media- ja teknologiakoneistoa”, Tolvanen lisää.

Tekniikan kehitys on muuttanut VJ-toimintaa radikaalisti. 1960-luvulla projektorit ja filmit painoivat, ja niinpä taide oli paikka- ja tilannesidonnaista.

Nyt video voi liikkua mihin vain.

Aavistus-festivaalilla esiintyvä Kangastus-duo on tunnettu visuaalisesta aktivismistaan: he ovat projisoineet videotaidetta esimerkiksi Salmisaaren hiilivoimalan seiniin. Ruotsalainen Jonas Johansson taas opettaa työpajassaan, kuinka ”hakkeroida tiloja” lisätyn todellisuuden eli AR:n avulla.

Liikkuvan kuvan tekemisen mahdollisuudet ja teknologiat ovat nykyään yhä useampien saatavilla.

Teknologian saavutettavuuden myötä tekijäkunnan monimuotoisuus laajentuu. Jotkut ovat Tolvasen sanoin ”eeppisiä systeeminrakentajia”, jotka kehittelevät järjestelmiä, joissa musiikki ohjaa visuaaleja.

”Toisilla taas on valtavia videokirjastoja, joita miksataan ja sämplätään. Mun oma meininki on improvisatorista, käytän vuosien varrella erilaisissa kokeiluissa kertynyttä materiaalia”, Tolvanen kertoo.

Katso alta taltiointi Anni Tolvasen Aavistus On Air -esiintymisestä viime kesäkuussa:

Suhtautuminen tekijänoikeuksiin on VJ-kulttuurissa erilaista kuin vaikkapa kuvataiteessa perinteisesti. Videoteokset ovat vapaasti muiden kommentoitavissa ja käytettävissä monistettavina ja epäkaupallisina taidemuotoina. Suhde tekijänoikeuksiin on samanlainen kuin avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistojen kehittäminen.

Alakulttuurista ideat leviävät ennen pitkää mainoksiin ja kaupallisiin sisältöihin.

”Superammattimaiset tekijät voivat tehdä isoille artisteille videota isolla rahalla. Kaupallista videostriimiä ja kuvavirtaa tulee nykyään joka tuutista, ja jokaisella musiikkiaktilla pitää olla taustavideo. Coolit asiat valuvat aina ennen pitkää keskelle”, Tolvanen pohtii.

Kaikki kolme videotaiteilijaa näkevät, että Helsingillä olisi potentiaalia olla Euroopan ”valon pääkaupunki” – mikäpä olisi otollisempi kaupunkiympäristö valo- ja videotaiteelle kuin marraskuinen Helsinki. Esittävä valotaide voisi toimia kattoterminä myös videotaiteelle.

”Luxissa on hyvin harvoin esillä suomalaisia tekijöitä. Sen asian voisi korjata, kun meiltä löytyy hienoja tekijöitä täältäkin”, Olsson sanoo.

Henttu toivoo, että Aavistus-festivaali onnistuu kiinnittämään huomion VJ:n työhön.

”Nykyään mennään usein musa edellä. Toivon, että videotaidetta ei nähtäisi vain pakollisena taustana bändin tai DJ:n takana, vaan VJ:n taiteella nähtäisiin itseisarvo.”

Tolvanen toivoo VJ-kulttuurin tulevaisuudelta eniten nuoremman polven tekijöiden järjestäytymistä kollektiiveihin.

”Yhä useammat tekevät näitä juttuja, yhä pienemmille ja omistautuneemmille yleisöille. Verkossa verkostoitumisen rinnalle toivoisin enemmän paikallista yhteisöllisyyttä. Oma uranikin alkoi opiskelijoiden konemusiikkijärjestön VJ-kurssilta.”

Juttua varten on haastateltu myös VJ-taiteilija Hannu Häkkistä, joka vaikuttaa Random Doctors -kollektiivissa. Aavistus-festivaali 2.–4.10. Teatteri WHS Unionissa, Helsingin kaupunginmuseossa sekä Valkoisessa salissa.