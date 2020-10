Hollywoodin eliitti vetoaa elokuvateatterien omistajien kanssa poliitikkoihin, jotta elokuvateollisuus saisi taloudellista tukea koronapandemian aiheuttamassa kurimuksessa.

Elokuvaohjaaja Martin Scorsese on ottanut julkisesti voimakkaasti kantaa elokuvateollisuuden ja elokuvataiteen pelastamisen puolesta. Syyskuussa hän varoitti Toronton elokuvajuhlilla, että elokuvasta on tulossa taidemuotona väheksyttyä ”lohturuokaa” pandemian aikana.­

Oscar-palkitut elokuvaohjaajat James Cameron, Clint Eastwood ja Martin Scorsese vetoavat poliitikkoihin, jotta elokuvateollisuus saisi taloudellista tukea koronapandemian aiheuttamassa kurimuksessa.

Hollywoodin eliitti liittyi tällä viikolla näkyvästi elokuva-alan yhteisrintamaan, jotta vaikea tilanne ja avunpyynnöt otettaisiin maan johdossa tosissaan.

Yhdysvaltain senaatille ja edustajainhuoneelle osoitetussa kirjeessä ohjaajat ja teatterit kertovat, kuinka tuhoisa elokuvateattereita kohdannut isku on ollut. Heidän mukaansa ”teatterit eivät välttämättä selviä pandemian vaikutuksista” ilman ylimääräisiä avustuksia.

Kirjeen on allekirjoittanut yli 70 ohjaajaa ja tuottajaa, Yhdysvaltain ohjaajien kilta Directors Guild of America sekä elokuvateatterien omistajien järjestö.

Pandemia pakotti elokuvateatterit sulkemaan ovensa myös Yhdysvalloissa maaliskuun puolivälissä. Osa suurista ketjuista on sittemmin avannut teatteriensa ovet rajoitetusti monissa suurimmissa kaupungeissa, mutta elokuva-alan kannalta tärkeimmissä kaupungeissa Los Angelesissa ja New Yorkissa teatterit ovat pysyneet kiinni.

Päätös pitää elokuvateatterit kiinni New Yorkissa ja Los Angelesissa on herättänyt suurta närää, kun samaan aikaan muu elämä on palautunut pitkälti uomiinsa. Esimerkiksi kuntosalit ja kauppakeskukset ovat avanneet monin paikoin ovensa, syyskuussa New Yorkissa avattiin myös kasinot.

Amerikkalaisia on yritetty syksyn aikana houkutella takaisin teattereihin, mutta tulokset ovat olleet alalle suuri pettymys. Hollywoodin elokuvastudiot ovat joutuneet siirtämään suurten elokuvien julkaisua vuoteen 2021.

Tämän kohtalon ovat kokeneet Yhdysvalloissa esimerkiksi Marvelin Musta leski -sarjakuvahahmoon perustuva supersankari- ja vakoiluelokuva Black Widow sekä Tom Cruisen tähdittämä toimintaseikkailu Top Gun 2 (Top Gun: Maverick).

Kirjeen mukaan 69 prosenttia pienistä ja keskisuurista elokuvateatterialan yrityksistä menee konkurssiin tai joutuu lopettamaan toimintansa pysyvästi, ellei apua tule.

”Elokuvateatterit ovat olennainen ala, ja ne edustavat parhaiten amerikkalaista lahjakkuutta ja luovuutta. Mutta nyt me pelkäämme niiden tulevaisuuden puolesta”, kirjeessä sanotaan.

Kirjeen allekirjoittaneet pyytävät, että kongressi suuntaisi aiemmin tänä vuonna hyväksytystä koronavirustukipaketista käyttämättä jääneet varat elokuva-alalle tai että se ehdottaisi uusia keinoja, joiden avulla elokuvateatterit selviytyisivät pandemian aiheuttamista ongelmista.

