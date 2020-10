Mediatutkija liikuttuu herkästi elokuvista ja koukuttuu realitysarjoihin.

Filosofian tohtori Veijo Hietalan mielestä elokuva on ihmisen ja maailman tutkimusta. ”En ole niinkään kiinnostunut elokuvista kuin siitä, mitä ne kertovat ihmisestä.”­

Veijo Hietalalle ei kannata ehdottaa tapaamisia tai haastatteluja ennen kello kahta iltapäivällä. Hietala on aina tavannut tehdä öisin töitä, ja siksi hän nukkuu myöhään.

”Jos minua on pyydetty vaikka vierailuluennolle, olen sanonut, että mielellään ennen puoltapäivää en luennoi mitään. Olen silloin vielä puolinukuksissa”, filosofian tohtori naurahtaa puhelimessa.

Koronavirustilanteen vuoksi Hietala antaa haastattelun mieluummin kännykän välityksellä kuin kasvotusten. Hän ei myöskään innostu WhatsAppin, Zoom-sovelluksen tai Skypen kautta toteutettavasta videopuhelusta.

Hietala kutsuu itseään ”vanhan liiton mieheksi”. Hän tunnustaa, että ei ole hankkinut vielä Netflixiäkään tai muita suoratoistopalveluja.

”Niin mediatutkija kuin olenkin, en tilaa niitä, kun en ehdi katsomaan kaikkia ilmaiseksikaan näkyviä ohjelmia.”

Elokuva- ja televisiotutkimusta opettanut emeritusprofessori seuraa mielellään etenkin tosi-tv-sarjoja. Hietala innostuu kertomaan vuolaasti Australian rajalla -tulliohjelmasta sekä Unelmien poikamiehestä, johon hän aikoinaan jäi koukkuun. Hän muistelee katsoneensa henkeään pidättäen, ketkä tyttöystäväehdokkaat jäivät ilman ruusua.

”Se lopullinen valinta oli niin sadistinen. Ihan hirveää, jos joku olikin oikeasti rakastunut!”

Hietala kokee olevansa herkkä ja tunteikas romantikko. Elämäntyönsä Turun yliopistossa tehnyt tutkija kertoo, että usein hän liikuttui luennollakin kertoessaan jostakin koskettavasta elokuvakohtauksesta.

Kun julkisuudessa alettiin muutama vuosi sitten puhua erityisherkistä ihmisistä, Hietala tunnisti itsensä kuvauksesta nopeasti.

”Erityisherkkyys, sitä se oli. Mä en olekaan hullu, mä olen erityisherkkä!”

Veijo Hietala on uransa aikana kirjoittanut paljon tunteista. Teoksessaan Media ja suuret tunteet (2007) hän on tutkinut kulttuurissa tapahtunutta murrosta, joka sijoittuu 1980- ja 1990-luvun taitteeseen. Silloin alkoi hänen mukaansa niin sanottu uusromanttinen aikakausi, jossa tunteet ja elämykset korostuvat.

”Kulttuurihistoriassa ovat aina vuorotelleet järjen ja tunteen aikakaudet.”

Emootioiden valta näkyy mediassa vielä nytkin. Esimerkiksi realitysarjojen ideana on juuri se, että ne herättävät vahvoja tunteita.

”Vain elämää -ohjelmassakin on mielenkiintoista se, miten kohdeartistista otetaan heti erikoislähikuva, jos pikkusenkin rupeaa silmät räpsymään.”

Hietala arvelee, että historian aiempien syklien perusteella uusromanttinen kausi päättyy 2050-luvulla tai vähän aiemminkin.

”Vastareaktiona on yleensä järjen aikakausi. Sitten tunteilua aletaan pitää hömppänä.”

Keiteleellä Pohjois-Savossa syntynyt Veijo Hietala sai ensikosketuksensa liikkuvaan kuvaan jo viisivuotiaana. Asuessaan Hankasalmella pieni poika pääsi äitinsä kanssa uuteen ja taianomaiseen paikkaan: elokuvateatteriin.

Myöhemmin Hietalan äiti tuli uskoon, ja elokuvissa käynti jäi. Vasta 15-vuotiaana nuorukainen löysi valkokankaan ihmeet uudelleen. Lahden poikalyseossa opiskellut ujo ja arka poika pääsi elokuvateatterin pimeydessä osaksi porukkaa.

”Koin suuria tunteita ilman, että minun piti asettaa itseäni alttiiksi tai jutella vieruskaverille.”

1960-luvun lopulla nuoressa miehessä tapahtui muutos, kun hän sattui lukemaan lehdestä Levyraadin silloisen juontajan Jaakko Jahnukaisen haastattelun.

Hietala päätti yksinkertaisesti ruveta näyttelemään itsevarmaa ihmistä.

”Täytyy ottaa henkisiä karaistuskylpyjä. Otin sellaisen periaatteen, että en kieltäydy mistään. Suorastaan tyrkyttäydyin esiintymään.”

Vuonna 1980 Hietalaa pyydettiin Turun yliopistoon opettajaksi. Hänestä kehkeytyi suosittu luennoitsija, joka hyödynsi työssään tarinoiden, elämysten ja huumorin voimaa. Hän sai yleisönsä nauramaan – ja samalla oppimaan.

”Luennointini oli suoraan sanoen show’ta. Suuria esikuvia minulle ovat olleet Marco Bjurström ja Conan O’Brien. Olen tavallaan näiden kahden yhdistelmä.”

Hietalasta tuntuu vähän ihmeelliseltä täyttää 70 vuotta.

”Olen nyt paremmassa fyysisessä kunnossa kuin 18-vuotiaana! Voimistelen kotona ja juoksen portaita.”

Parhaillaan Hietala työstää kollegansa kanssa kirjaa unelmien toteuttamisesta. Mediatutkija on onnellinen siitä, että hän on saanut toteuttaa kaiken mistä on haaveillutkin.

”Olen päässyt yliopistotutkijaksi ja -opettajaksi ja saanut vähän julkisuuttakin. Pienestä pi­täen haaveilin, että pääsisin Havaijille. Kun sitten 1990-luvun alussa seisoin Honolulussa rannalla ja katselin merelle, ajattelin, että tässä sitä nyt ollaan.”