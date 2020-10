BBC:n tilaama draamasarja perustuu tarkkaan taustatutkimukseen,

Tracy Daszkiewicz (Anne-Marie Duff) on yksi tositarinan sankareista.­

Maaliskuussa 2018 keskellä kovaa talvea kaksi ihmistä lyyhistyi puistonpenkille Salisburyn kaupungissa Britanniassa.

Siitä paisui tapahtumaketju, jonka vaikutukset ulottuivat suoraan maailmanpolitiikan huipulle. Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia olivat saaneet novitšok-hermomyrkkyä, joka on yksi maailman vaarallisimmista aineista.

Britit tekivät Salisburyn myrkytyksistä neliosaisen draamasarjan. On rohkea veto BBC:ltä tilata sarja tuoreesta kriisistä. Nythän aihe on jälleen ikävällä tavalla ajankohtainen Aleksei Navalnyin tapauksen takia. Venäjällä on edelleen hallussaan Neuvostoliitossa kehitettyjä hirveitä myrkkyaseita, joita se myös käyttää.

Sarja on toteutettu viileän asiallisesti, ja se perustuu tarkkaan taustatutkimukseen. Draamaa siihen on tuotu muutamien keskeisten henkilöiden kautta. Johtava terveysviranomainen Tracy Daszkiewicz (Anne-Marie Duff) oli yksi sankareista ja on sitä myös sarjassa. Poliisi Nick Bailey (Rafe Spall) sai myrkkyä, kun hän meni tutkimaan Skripalien taloa ennen kuin kukaan osasi varoa.

Muitakin sivuhenkilöitä seurataan varsinaisen tutkinnan rinnalla. Voi olla, että sarja säilyttäisi jännitteensä ilman tyytymätöntä aviomiestä, järkyttyneitä lapsia ja huonosti käyttäytyvää perheenäitiä.

Sen sijaan kaikki, mikä liittyy viranomaisten mahdottomalta tuntuvaan työhön, on äärimmäisen kiinnostavaa ja myös inhimillisesti koskettavaa.

Salisburyn myrkytykset, TV1 klo 22.20 ja Areena. (K12)