HBO:lla ei ole enää megasarjaa, mutta Barry on upea, ja hyvä ilta kavereiden kesken paranee räjähtävillä kissanpennuilla

Ilta yksin? Kannattaa tutustua Barryyn. Ilta kavereiden kesken? Kannattaa tutustua räjähtäviin kissanpentuihin.

HBO menetti Game of Thronesin loputtua ainoan sarjansa, joka oli kaikkien huulilla.

Succession näyttää kuitenkin jo olevan matkalla uudeksi megasarjaksi, eikä tilanne muutenkaan näytä HBO:n kannalta kovin huonolta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt erinomainen Barry. Se kertoo elämäänsä merkitystä etsivästä, entisestä sotilaasta ja nykyisestä palkkamurhaajasta (Bill Hader), joka sattuu näytelmäkerhon kokoontumiseen ja ihastuu näyttelemiseen välittömästi, vaikkei siinä kovin hyvä olekaan.

Kuulostaa sketsiltä, ja siltä se ensimmäiset jaksot myös tuntuu – varsinkin kun jaksot ovat komediasarjoille tuttuun tapaan noin puolen tunnin mittaisia. Sketsi kuitenkin laajenee draamaksi, mustaksi mutta samalla kepeäksi komediaksi ja showbisnessatiiriksi. Ja vaikka Barry hakee nauruja myös murhaamisesta, sarja uskaltaa heti perään tehdä myös katsojan olon epämukavaksi. Sarja hyppii taitavasti sävystä toiseen.

Kakkoskaudella sarja muistuttaa jo hieman Breaking Badia – mutta toisin kuin Breaking Bad, sarja ei ole ainakaan tähän asti vajonnut vellomaan valkoisen miehen antisankaruudessa.

Parasta sarjassa on Henry Winklerin Gene Cousineau, täynnä itseään oleva näyttelemisen salat muka tunteva pelle, jota näytelmäkerhon oppilaat, hekin täynnä itseään, palvovat kuin jumalaa. Mutta ei sillä, myös sarjan esittelemän tšetšeenimafian jäsenet ovat täynnä itseään, aina suunnittelemassa uutta tapaa tehdä vaikutus kilpailijoihin. Silti kaikki ovat sympaattisia.

Los Angeles, kaupunki jossa jokainen haluaisi olla jotain suurta, mutta kukaan ei ole.

Sarjan kolmas kausi on tekeillä, mutta sen valmistumisesta ei ole koronaviruspandemian takia tietoa.

Barry, HBO Nordic

Räjähtävät kissanpennut

Kun Kimble, Uno ja Carcassonne kuulostavat aivan liian tylsiltä ja toisaalta iltaa ei haluaisi viettää neljä viisi tuntia vievän yhden Gloomhaven-kerran parissa, on aika napata esiin Exploding Kittens -korttipeli.

Peli on yksinkertainen mutta koukuttava: pelaajat nostavat kortteja kunnes joku nostaa räjähtävän kissanpennun, missä tapauksessa pelaaja häviää, ellei hänellä ole defuse-korttia, jolla räjähtävän kissanpennun saa panna takaisin pakkaan, haluamaansa paikkaan. Seuraava pelaaja voi odottaa olevansa tulilinjalla, ellei kortin nostaneella pelaajalla ole erityistä skismaa jonkun muun pelaajan kanssa. Usein on. Joka tapauksessa seuraavan pelaajan kannattaa yleensä pelata jokin kortti, jolla hän voi katsoa mitä tuleman pitää tai sekoittaa pakan. Tai ehkä kortti, jolla voi nostaa pakan pohjalta. Mutta entä jos kaveri varautui täsmälleen tähän ja pani myös pommin pohjalle? Vielä parempi, jos kädessä sattuu olemaan skip. Mutta entä jos kaverilla on nope, joka kumoaa edellisen pelatun kortin?

Mitä nopeammin kierrokset etenevät, sitä hauskempaa on. Liika miettiminen on pahaksi.

Lisäosat tuovat peliin lisää sekopäisyyttä, kun mukaan tulevat esimerkiksi Unosta tutut suunnanvaihtokortit, jolloin ei itse tarvitse nostaa korttia. Mikäli joku pelaaja sekoaa pelijärjestyksessä, hän saa kaulaansa häpeäkartion. Ja kun toisen pelaajan kimppuun voi tietyillä korteilla hyökätä määräämällä hänelle kaksi vuoroa, nuo hyökkäykset voivat kasaantua. Oho, alkuperäisellä hyökkääjällä onkin nyt kuusi seuraavaa vuoroa.

Exploding Kittens, 2–5 pelaajaa, Imploding Kittens -lisäosalla 2–6 pelaajaa.

Helmet-kirjastojen varatuimpia kirjoja viikolla 39 olivat Anne Brunilan elämäkerta ja Miika Nousiaisen romaani

Kaunokirjat

1) Miika Nousiainen: Pintaremontti

2) Jo Nesbø: Valtakunta

3) Risto Isomäki: Vedenpaisumuksen lapset

4) Jojo Moyes: Tähtien antaja

5) Anna Kortelainen: Tulirinta

6) Delia Owens: Suon villi laulu

7) Iikka Hackman: Tähän aikaan huomenna

Tietokirjat

1) Anne Brunila: Kuka olisi uskonut

2) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

3) Pekka Turunen: Operaatio Kaleva: Päämajan kaukopartio-osaston isku Vienan Karjalaan

4) Hanna Gullichsen: Kokin kotiruokaa

5) Heikki Kulta: Iceman: Kimin matkassa

6) Liisa Seppänen: Muistisairaan maailma