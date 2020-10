Hyväntuulinen sarja sijoittuu fiktiiviseen Braxingen pikkukaupunkiin vuonna 1985.

Kesä -85 on hyväntuulinen tapaus, vaikka se kertoo ahtaasta pikkukaupungista ahtaine odotuksineen. Ruotsalaissarjan pääosassa on kolme naista: 15-vuotiaan Lenan (Elina Sätterman) ajatukset täyttyvät lähestyvästä kielikurssista Englannissa, vaikka matkan rahoitus on auki. Lenan omapäinen yksinhuoltajaäiti Åsa (Emma Broomé) ei aio vastaanottaa lainaa omalta äidiltään Barbrolta (Lotta Tejle), joka yrittää järjestää paitsi perheensä myös koko pikkukaupungin asiat.

Kuusiosainen sarja sijoittuu fiktiiviseen Braxingen kaupunkiin Länsi-Götanmaalle. Pieni paikkakunta tunnetaan mielisairaalasta, jossa Åsa on töissä, sekä lehtipainosta, jossa tehdään pornolehtiä.

Barbro aikoo tuoda Braxingen kartalle järjestämällä makkarafestivaalin, jonka on määrä kilpailla lähikunnan tanssiorkesteritapahtuman kanssa. Åsan työpaikallakin tapahtuu jänniä, kun henkilöstö valmistautuu tunnetun tuhopolttajan saapumiseen potilaaksi.

Sarjassa eletään sen nimen mukaisesti 1980-luvun puoli­väliä. Ihmiset tupakoivat liesituulettimen alla ja käyvät solariumissa. Kun yksi kaupungin asukkaista paljastuu homoksi, ahdasmielisimmät alkavat levittää aids-pelkoa.

Emma Hambergin ja Denize Karabudan alkuperäisideaan pohjaavan sarjan keskiössä ovat seksuaalisuuden ja romantiikan teemat, mutta kipeissäkin kohdissa sävy pysyy kepeänä. Hahmojen vanhentuneet asenteet ja kaupungin hiljainen yhdenmukaisuuden vaatimus pehmenevät nostalgiakäsittelyssä, ja arkipäivän seksismille hymyillään yhtä lailla vanhentuneena menneisyyden elementtinä kuin pastellijakuille.

Nostalgiarypemisestä huolimatta ja ehkä myös sen ansiosta Kesä -85 on helppoa ja miellyttävää katsottavaa.

Päähahmot ovat kukin omanlaisensa elämänkriisin keskellä. Lena leikkii salaa kaverinsa kanssa vielä nukkekodilla, vaikka osa ikätovereista harrastaa jo julkista suutelointia. Åsa on muurautunut omaan kiukkuiseen umpioonsa, jota romanssin tuulet eivät läpäise. Barbro taas kaipaa pitkään aviosuhteeseensa erotiikkaa.

Solmut lähtevät avautumaan, kun hahmot saavat etäisyyttä kotipaikkaansa. Sarja jakautuukin kahtia: kolme ensimmäistä jaksoa jumitetaan Braxingessa ja kolmen viimeisen aikana tehdään irtiottoja.

Päähahmot eivät ole varsinaisesti monitahoisia, mutta näyttelijät tuovat rooleihin sympaattisuutta ja samastuttavaa hapuilua. Etenkin lukuisista tv-sarjoista tuttu Lotta Tejle tekee mainion roolityön Barbrona.

Aikuista tytärtään kyttäävä isoäiti loksahtaisi helposti karikatyyriksi, mutta Tejlen käsittelyssä hahmosta aistii niin yksinäisyyden kuin elämännälän.

Kesä -85, Fem klo 21.00 ja Yle Areena. (K12)