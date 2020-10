Netflixin suosittu Away-draamasarja on parhaimmillaan Marsin-matkaajien törmätessä uskottaviin vaaratilanteisiin

Away-sarjassa perheenäiti lähtee kolmen vuoden avaruuslennolle. Sarjan painolastina on ennalta-arvattavuus, mutta koskettaviakin hetkiä esiintyy.

Viime vuosien keskustelluin avaruussarja maailmassa lienee The Expanse (2015–), jonka Jeff Bezos pelasti Amazon Prime Vi­deolle, kun se uhkasi loppua Syfy-kanavalla. Merkittävänä syynä päätökselle pidettiin Bezosin halua tukea ajatusta ihmiselämän levittämisestä eri puolille aurinkokuntaamme, kuten (synkkäsävyisessä) sarjassa on tapahtunut.

Bezosin ja hänen niin ikään aurinkokunnan asuttamiseen pyrkivän avaruuskilpakumppaninsa Elon Muskin kohdalla on kysytty, oikeutetusti: eikö olisi järkevämpää ja halvempaa pelastaa elämä maapallolla?

Siispä ei ole yllätys, että asiaa tiedustellaan myös Netflixin Away-draamasarjan avausjakson lehdistötilaisuudessa.

Vastaamassa on ensimmäistä miehitettyä Marsin-lentoa johtamaan valittu yhdysvaltalainen Emma Green (Hilary Swank).

Alaisinaan hänellä ovat kokenut venäläinen Misha Popov (Mark Ivanir), viileäpintainen kiinalainen Lu Wang (Vivian Wu), Ghanasta adoptoitu juutalainen britti Kwesi Weisberg-Abban (Ato Essandoh) ja intialainen Ram Arya (Ray Panthaki).

Kansainvälisyyden ideaa tukee vieraiden kielien puhuminen miehistön jäsenten muistelmatakaumissa, siis murretun englannin sijaan.

Greenin aviomies Matt (Josh Charles) on hänkin pyrkinyt astronautiksi Marsin-lennolle, mutta joutunut peräytymään perinnöllisen sairauden vuoksi. Kolmen vuoden matkan ajaksi odottamaan jää myös teinitytär Alexis (Talitha Eliana Bateman).

Vaikka Awayn alkua vaivaa sama ennalta-arvattavuus kuin sarjan jatkoakin, jäntevyyttä avausjaksoon tuo tulipalo, joka tapahtui jo lennolla kuuhun. Sieltä matkaa on tarkoitus jatkaa Marsiin.

Tulipalosta kerrottaessa käytetään rohkeasti Rashomon-elokuvasta (1950) tuttua epäluotettavaa kertojaa. Takaumat siis poikkeavat toisistaan puhujasta riippuen.

Samanlaista rohkeutta ei kuitenkaan nähdä lisää ainakaan viiden ensimmäisen jakson aikana. Andrew Hinderakerin johtamaa käsikirjoittamista vaivaa varman päälle pelaaminen.

On tosin todettava, että huonompaakin on nähty. Kolmeen ensimmäiseen jaksoon on kuhunkin onnistuttu tavanomaisuuden sekaan luomaan yksi koskettava hetki.

Silti parasta Awayssa on hengenvaara, jossa miehistön on rajallisin resurssein ratkottava ongelma tai menehdyttävä.

Niin, mitä Green vastaa lehdistölle alussa? Että matka Punaiselle planeetalle maksaa murto-osan maailman asevoimiin käytetyistä varoista. Ja – ylioptimistisesti – että lento Marsiin saattaa osoittautua suurimmaksi saavutukseksemme.

Astronautille se on toki uskottava näkemys.

Away, Netflix. (K13)

Emma Greenin (Hilary Swank, kesk.) miehistön jäseniä näyttelevät Vivian Wu (vas.), Mark Ivanir, Ray Panthaki ja Ato Essandoh.­