No Time to Die -ensi-ilta siirtyy jo kertaalleen.

Uusimman James Bond -elokuvan No Time to Die ensi-ilta lykkääntyy ensi vuoden keväälle. Uusi julkaisupäivämäärä on 2. huhtikuuta, eli elokuva näytetään vuoden suunniteltua myöhemmin.

Asiasta uutisoivat muun muassa Variety ja Deadline.

25:s Bond-elokuva lykättiin jo kertaalleen koronaviruspandemian takia, ja sen oli määrä tulla Suomen valkokankaille tänä talvena, 12. marraskuuta.

MGM, Universal ja uuden Bondin tuottajat Michael G Wilson ja Barbara Broccoli ilmoittivat asiasta perjantaina ja pahoittelivat fanien pettymystä.

Koronavirustilanne on jälleen pahenemassa sekä New Yorkissa että Britanniassa, jossa suunnitellaan uusia tiukempia rajoituksia.

No Time to Die oli ensimmäisiä isoja elokuvia, jonka ensi-ilta siirrettiin reilusti myöhemmäksi pandemian vuoksi.

Elokuvalle tavoitellaan laajaa maailmanlaajuista yleisöä, ja sen odotetaan tuottavan ainakin miljardi dollaria.

Kyseessä on Daniel Craigin viimeinen rooli James Bondina, agenttina, joka tunnettiin koodinimellä 007.