Tilasto: Suomalaisissa elokuvissa ja sarjoissa eri vähemmistöillä on vain vähän ja pieniä rooleja

Vähemmistöjä nähdään yleensä vain pienissä ja juonen kannalta mitättömissä rooleissa, kertoo tuore selvitys.

Eri vähemmistöryhmiä edustavat hahmot edustavat pientä osaa suomalaisten elokuvien ja sarjojen roolihahmoista, kertoo tuore selvitys.

Audiovisual Producers Finland – APFI tilasi selvityksen suomalaisten roolihahmojen monimuotoisuudesta. Tilaston vuodelta 2019 on koonnut Metropolian ammattikorkeakoulun elokuvan ja television tutkinto-ohjelman opiskelijat, ja tuloksia käsiteltiin elokuva-alan ammattilaistapahtumassa Finnish Film Affairissa.

Kun laskettiin yhteen kaikki suomalaiset elokuvat ja televisiosarjat, kävi ilmi, että 90,6 prosenttia roolihahmoista on valkoisia, cis-sukupuolisia, heteroseksuaalisia ja vammattomia.

Jäljelle jäävästä osuudesta 6,3 prosenttia on bipoc-hahmoja eli muita kuin valkoisia ja valtaväestön edustajia, 2,3 prosenttia seksuaalivähemmistöjen edustajia, 0,07 prosenttia sukupuolivähemmistöjä ja 0,4 prosenttia vammaisia hahmoja.

Selvityksen mukaan suurin osa vähemmistörooleista on pienrooleja, joilla on vain vähän kohtauksia tai repliikkejä. Näillä rooleilla ei myöskään ole merkittävää vaikutusta kokonaistarinaan. Hahmojen tarinat ovat useimmiten edelleen vallitsevien stereotypioiden mukaisia, ja vähemmistötaustalla on huomattava vaikutus hahmojen tarinoihin.

Tilaston tilaaja, av-alan edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI kertoo tiedotteessa pyrkivänsä omalla toiminnallaan edesauttamaan sitä, että keskustelu monimuotoisuudesta johtaa myös konkreettisiin toimenpiteisiin.

Elokuvaroolitusten monimuotoisuudesta on puhuttu viime aikoina paljon myös Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain elokuva-akatemia ilmoitti syyskuussa, että Oscar-palkinnon parhaan elokuvan ehdokkuuden voi saada vain elokuva, jonka tekijäjoukko on tarpeeksi monimuotoinen.

Monimuotoisuusehto parhaalle elokuvalle on voimassa vuodesta 2024.