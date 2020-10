Radion sinfoniaorkesteri kantaesitti Outi Tarkiaisen ja Sampo Haapamäen uudet teokset.

Radion sinfoniaorkesteri perjantaina Musiikkitalossa: Suomen Säveltäjät ry 75 vuotta. Hannu Lintu, kapellimestari, Tuuli Lindeberg, sopraano. – Tarkiainen, Heininen, Kaipainen, Haapamäki.

Ilmastonmuutos puhutteli Suomen Säveltäjien 75-vuotisjuhlakonsertissa.

Konsertti alkoi kantaesityksellä Outi Tarkiaisen teoksesta Jään lauluja, joka on omistettu vuonna 2014 kuolleeksi julistetun Okjökull-jäätikön muistolle. Moni on nähnyt Nasan kuvat islantilaisen jäätikön viimeisistä hetkistä ja kuullut, ettei vuonna 2200 Islannissa ole yhtään jäätikköä.

Musiikki on ihmisen luontosuhteen keskeinen rakentaja. Pohjoisilla kansoilla tämä perinne on erityisen vahva. Mutta mitä merkitystä musiikilla on maailmassa, jossa jäätiköt sulavat?

Ainakin taide paljastaa näitä kulttuurimme umpikujia ja ajatuskuiluja. Se voi myös hakata niihin hengitysaukkoja.

Tarkiaisen teoksen kudos on kaikuista ja pitkään värähtelevää, isojen massojen olevaisrunoutta. Kirkkaat soinnit, luonnonharmoniat, pyrähdykset ja heijasteet luovat leijuvan sävelolion.

Viimeisillä sekunneilla kimmeltävät sävelkiteet vaihtuvat suhistuspuun imaisuksi: tuuli käy ylitse, eikä… Loppu kouraisee. Kuten Leea Klemolan näytelmäsarja Arktinen trilogia tuo esiin, kylmää rakastavaa ihmistä jään kitinä rauhoittaa, mutta se on katoava äänimaisema roihuavalla ja lotisevalla maapallolla.

Sävellystä voi toki kuunnella luonnon tai kehon prosessien neutraalina muotoajana, mutta harva pystyy sulkemaan mielestään sulamisen globaalin valtavirran.

Mieltymys ei-ihmiskeskeiseen, ylevän kylmän estetiikkaan yhdistää Tarkiaista muun muassa Anna Thorvaldsdóttiriin, John Luther Adamsiin, Jennifer Higdoniin, Sibeliukseen ja Vaughan Williamsiin.

Luonnon, elämän ja kuoleman piirissä liikkui konsertin toinenkin kantaesitys. Sampo Haapamäen sopraanolle ja orkesterille säveltämä Synny! ammentaa arktisen sijaan absurdista.

Teoksen mystinen voimateksti on Harri Nordellin runokokoelmasta Huuto ja syntyvä puu (1994). Sopraanosolisti (Tuuli Lindeberg) makustelee sanoja luomisen tuskaan vertautuvassa kaaoksen tilassa. Orkesteri jäljittelee jengoiltaan irronnutta ihmisääntä. Teos on kuin Luonnotar ympäristökriisissä.

Pandemian vuoksi Tarkiainen ja Haapamäki tekivät teoksistaan kaksi versiota: yhden täydelle orkesterille ja toisen rajoitusten mukaiselle koronaorkesterille. Nyt kuultiin jälkimmäiset. Jään lauluista Islannin sinfoniaorkesteri soittanee täyden version Eva Ollikaisen johdolla Reykjavíkissa 22.10.

Konsertissa kuultiin myös Jouni Kaipaisen luontotutkielma North by North-East (2000) ja Paavo Heinisen valituslaulumainen jousiteos Arioso (1967). Radion sinfoniaorkesteria johti Hannu Lintu.

RSO:n konsertin tallenteen voi katsoa Yle Areenassa osoitteessa areena.yle.fi/1-50639731.