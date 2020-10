Suomalaiset eivät ole vain myyneet vaan suorastaan tyrkyttäneet maitaan Venäjälle.

Tietokirja

Tuula Malin: Putinin pihapiirissä. Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa. Docendo. 286 s.

Muistan miten kylmän sodan ­aikana seurattiin neuvostorekkojen ylimääräisiä mutkia ja pysähdyksiä Suomessa ja kyseltiin, palveliko Teboilin bensa-asemaverkko neuvostoarmeijan läpimarssin huoltoa. Ruotsissa kerrottiin salaperäisten vieraiden kartoittavan, missä ilmavoimien hävittäjälentäjät asuivat.

Nykymaailma on vielä monimutkaisempi ja vaikeampi hahmottaa. Sen ymmärtää luettuaan toimittaja Tuula Malinin kirjan Putinin pihapiirissä. Hän kartoitti yli vuosikymmenen ajan sitä, miten Suomesta tuli Venäjän hybridioperaatioiden kohde.

Hän keskittyy erityisesti maa- ja kiinteistökauppoihin. Esimerkiksi saaristoon levittäytynyttä Airiston Helmeä hän ymmärsi seurata jo hyvin varhain.

Monet muutkin ilmiöt Malin tulkitsee osaksi Vladimir Putinin hallinnon hybridisodankäyntiä. Yksi alaluku kertoo dosentti Johan Bäckmanista ja huoltajuuskiistoista. Mukana ovat myös presidentti Tarja Halosen kissat ja venäjän opetus Itä-Suomen kouluissa.

Tarja Halosen kissa saapui tammikuussa 2013 Moskovasta Helsinkiin.­

Nimiä ei säästellä, eikä kritiikkiä. Puolustusvoimien entistä tiedustelupäällikköä, kontra-amiraali Georgij Alafuzoffia koskeva osuus kirjassa on jo herättänyt julkista polemiikkia Malinin arveltua, että hän on venäläistä syntyperää, kaksoiskansalainen ja aikoinaan vieraan vallan ”myyräksi” epäilty.

Malinin väsymätön jalkatyö eri puolilla maata tuotti havainnon, että venäläiset ostajat asettuivat Suomen puolustamisen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisille alueille – rajaseuduille ja rannikolle sekä kuljetusreittien, varastojen, harjoitusalueiden, tutkien, linkkimastojen, kaape­leiden ja sotilaslentokenttien lähelle.

Venäjä ei maitaan myy. Suomalaiset eivät vain myyneet vaan suorastaan tyrkyttivät, ja kunnat hövelisti hoitivat kaavoituksen, EU-rahoituksen, tiet, kunnallistekniikan, rakennusluvat ja poikkeusluvat ostajien toiveiden mukaisesti.

Ostajat näkyvät olleen usein Putinin ystäviä, lähipiiriä ja virkakuntaa. Heillä oli paljon käteistä ja suuria lupauksia: lomakyliä, kylpylöitä, luksushotelleja, elämyskeitaita, blinileipomoita, logistiikkakeskuksia… Työpaikkoja, miljoonatuloja…

Lupaukset jäivät lunastamatta. Ostajilla oli taipumus häipyä käytännössä tavoittamattomiin, mutta tontit ja kiinteistöt jäivät kuntien vaivoiksi, ulkomaalais­omistukseen.

Säkkiluodolla on osittain naamioverkolla peitetty rakenne, joka muistuttaa kasvihuonetta. Vieressä valvontakamera ja satelliittilautanen.­

Yksi tulos Malinin mukaan: keskeiset Suomeen johtavat syvävesiväylät on ”blokattu”, Turun ja Naantalin satamat ”motitettu”.

Enpä tiennyt sitäkään, että kymmeniä suuria ja nopeita venäläisomisteisia pikaveneitä, miljoonajahteja, makuutetaan rannikkomme satamissa. Niitä ei käytetä mutta huolletaan säännöllisesti.

Kuten tiedämme Venäjä katsoo, että sillä on ”lähiulkomailla”, siis Suomessakin, ”erityisetuja” valvottavanaan. Siksi olisi kiintoisaa tietää jotain myös siitä, mikä on maamyyntitilanne muissa reunavaltioissa.

Kirjoitan tätä Jūrmalassa, missä kohoaa Airiston Helmen omistajan Pavel Melnikovin komea talo. Myös täällä Latviassa Melnikov omistaa maa-alueita ja rakennuksia, joiden tarkoitusta voi vain ihmetellä.

Harvinaisessa HS-haastattelussa viime vuonna Melnikov unohti, mikä oli Airiston Helmen alkuperäisidea: matkailubisnes. Hän pani nyt huumorivaihteen päälle, ja selitti, että taustalla oli hänen uintiharrastuksensa.

Uintiharrastusta varten tarvittiin siis useiden saarten ja rannikkotonttien omistus syvävesiväylien äärellä, ainakin 15 kiinteistöä ja 95 rakennuslupaa, rantojen ruoppaus, syväsukeltamiset, massiiviset betonilaiturit, merivoimilta ostetut alukset ja helikopterikentät.

Osin Malinin pohjatyön ansiota lienee ollut, että eduskunta hyväksyi ETA- ja EU-alueiden ulkopuolisten ostajien toimintaa rajoittavan maakauppalain. Se tuli voimaan tämän vuoden alussa.

Jään kyllä kaipaamaan faktoja, jonkinlaista taustoitusta, kun ­luen kirjasta, että ”Venäjä on pyrkinyt rakentamaan vipuvarren” vaikuttaakseen Suomessa ja ”paikantanut Suomen suojavyöhykkeelleen” ja että Suomella on keskeinen rooli ”Putinin imperiumhankkeessa”. Ja yhtä sun toista on tehty ”tiedustelutarkoituksessa” tai ”sotilastiedusteluhankkeena”.

Eli, kuten usein suomalaista tietokirjaa lukiessa, kaipaan lähdeluetteloa ja viitteitä. Toisaalta tiedän, että Malinin kirjaa markkinoidaan ”journalistisena matkakertomuksena”. Se ei ole tavallinen tietokirja.

Suomalaisen journalismin tervettä ydintä on sekin, ettei toimittajan tarvitse paljastaa kaikkia lähteitään. Lähde on suojattu. Riittää, kun toimitus tietää sen olevan olemassa ja kertoneen tiedon.

Kaiken kaikkiaan tämä kirja näyttää, mihin sinnikäs ja pelkäämätön tutkiva toimittaja voi yltää. Malin ansaitsee kiitokset siitä, että on koonnut pitkän urakkansa hedelmät yksien kansien väliin.

Mikähän on seuraava projekti, seuraava kysymys, joka huutaa vastausta? Kiinan vaikutusvallan kasvu?