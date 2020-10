Philip Guston -näyttelyn hyllyttäminen kertoo paitsi Yhdysvaltojen tämänhetkisestä keskustelu­ilmapiiristä myös siitä, että museoiden puntti tutisee perustehtävän äärellä.

Philip Guston: The Studio, 1969.­

Kiistellyt Ku Klux Klan -ukkelit toki hämmentävät. Ne näyttävät vähän ruttuisilta sarjakuvahahmoilta, jotka ajelevat avoautolla, tupakoivat ja maalaavat omakuvia. Ne eivät näytä pelottavilta ja väkivaltaisilta lakanarasisteilta, vaan jotenkin höpsöiltä.

Sehän niissä epämukavaa onkin. Ne ovat me. Valkoinen ylivalta löytyy meistä kaikista.

Arvostettu amerikkalaistaiteilija Philip Guston (1913–1980) maalasi huppu-ukkoja erityisesti vuosina 1968–1972. Vietnamin sota teki abstraktista ekspressionistista poliittisen. Amerikan rasistisuutta käsittelevien maalausten lisäksi Guston teki muu muassa sarjan Richard Nixonia pilkkaavia teoksia.

Kuten tässäkin lehdessä kerrottiin, Gustonin odotetun näyttelyn oli määrä avautua ensi kesänä National Galleryssä Washington DC:ssä ja sen jälkeen kiertää kahden muun museon kautta Lontoon Tate Moderniin. Viime viikolla museot vetivät hätäjarrua ja siirsivät näyttelyn vuoteen 2024 – ”aikaan, jossa uskomme, että Gustonin taiteen ytimessä oleva voimakas sosiaalisen ja rodullisen oikeudenmukaisuuden viesti voidaan tulkita selkeämmin”.

Lyhyesti: museot pelkäsivät, ettei kansa tajua taidetta ja pillastuu.

Suurhanketta oli valmisteltu viiden vuoden ajan, ja näyttelykatalogikin oli jo kaupoissa. Museot tekivät ”kansallisteatterit” – mutta yleisö ei edes ollut vaatinut näyttelyn siirtämistä.

Kuulostaa siltä, kuin museoiden johdossa olisi unohdettu perusasiat. Niin kuin se, että tärkeä taide ei aina ole kivaa, helppoa tai näppärästi instagrammattavaa. Museot aliarvioivat yleisöään.

Taiteen kuuluukin käsitellä myös hankalia, inhottavia ja pelottavia asioita; asioita, joista mieluummin olisimme puhumatta illallispöydässä. Taiteen kuuluukin toisinaan jättää jälkeensä ikävä tunne. Silloin se on ehkä sanonut maailmasta jotain, mikä on totta.

Ajattelen säännöllisesti Ruotsin entistä kulttuuriministeriä Bengt Göranssonia, jonka teesi on ollut vuosia ”inte fan blir man friskare av kultur”, ei ihminen kulttuurilla parane. Taiteen on tarkoituskin saada meidät ajattelemaan, katsomaan hankalia asioita silmästä silmään ja ottamaan vastuuta ajatuksistamme.

Gustonin tytär Musa Mayer sanoi, ettei vaarana ole Gustonin teosten näkeminen, vaan pois katsominen.

Tästä muistuttavat myös sata amerikkalaistaiteilijaa ja kuraattoria, jotka vetoomuksessaan vaativat näyttelyn pitämistä sovitusti. Allekirjoittajisto on kuin amerikkalaisen taiteen Kuka Kukin On – mukana on nuoria ja vanhoja taiteilijoita, valkoisia ja mustia, maalareita ja ei-maalareita, Matthew Barneystä Lorna Simpsoniin ja Charles Gainesista Julia Mehretuun.

Näyttelysekoilu kertoo paljon museoiden nykytilanteesta. Erityisesti Yhdysvalloissa museot ovat riippuvaisia lahjoituksista ja lippu­tuloista ja pelkäävät siksi boikotteja, mielenosoituksia ja yleistä pr-harmia.

Museonjohtajien puntti tutisee erityisesti rasismikysymyksissä. Toisin kuin ympäröivä maa, museoväki on keskimäärin varsin valkoista ja ylempää keskiluokkaa. Tänä vuonna museoissa on havahduttu siihen, etteivät ne välttämättä osaa puhutella muunlaisia yleisöjä. Guston-vetoomuksen allekirjoittaneet taiteilijat muistuttavat, että museoilla on ollut vuosia aikaa korjata asia.

Ennen kaikkea museot tuntuvat unohtaneen perustehtävänsä. Guston-sekoilu paljastaa, että museoista on tullut tapahtumatuottajia jotka eivät itsekään usko osaavansa tehdä työtään: kontekstoida taidetta ja sivistää yleisöään.

Jos jossain, jos joskus, Yhdysvalloissa olisi nyt syytä keskustella valkoisesta ylivallasta ja siitä, miten se ei ole kadonnut minnekään KKK-ukkojen mukana.

Gustonin näyttelyn hyllyttäneet museopomot eivät halua sitä keskustelua omiin saleihinsa.