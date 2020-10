Hassinen osaa punoa jännityskertomuksen paremmin kuin moni dekkaristi.

Romaani

Pirjo Hassinen: Hämärän aika. Otava. 349 s.

Hämärän aika on romaani, joka tuo hyvin esiin Pirjo Hassisen vahvuudet ja heikkoudet.

Vahvuudet on totta kai syytä nostaa esiin. Romaani on taiten ja tiukasti rakennettu ja tihenee loppua kohti. Vaikka Hassinen on aiemmin suominut dekkarigenren yliedustusta ja liiallista arvostusta markkinoilla, hän osaa itse punoa jännityskertomuksen paremmin kuin moni dekkaristi.

Aiemman kahden romaanin tapaan Hämärän aika syöksyy populismin ja rasismin syövereihin. Popula-puolue on Suomessa edelleen voimissaan. Sen entinen puheenjohtaja tahtoo siirtyä vihdoin puoluetoiminnasta tekoihin.

Puheet halpahallin tilaisuudessa vetoavat mieheen, vaimon työpaikalla baarissa kun alkaa käydä läheisen vastaanottokeskuksen asukkaita. Avioliitto väljähtyy, ja mies päättää ryhtyä koviin toimiin pelastaakseen sen.

Ja ravistaakseen samalla koko Suomea.

Toisessa tarinajuonteessa päädytään Italiaan asti. Leskimies Jaakko matkaa tapaamaan tytärtään, ja kuinka ollakaan, tämä on naimisissa uuden La vera Italia -puolueen paikallisen jehun kanssa.

Siitähän syntyy myös myrkyllinen soppa. Jaakko käy juttusille kahvilan emännän kanssa. Naisen mies oli aikoinaan Punaisten prikaatien aktivisti, joka murhattiin. Pojanpoika vaikuttaa hautovan kostoa uusfasisteille. Näiden hevostunnuksia on ilmaantunut pienen kaupungin seiniin.

Kolmannessa tarinajuonteessa nuorukainen ajaa serkkunsa kehittämää sähkömoottoripyörää kohti Italiaa. Serkku jättää kertomatta, ketkä ovat mahdollisia asiakkaita.

Matka vie kohti kaupunkia, jossa Jaakko on heittäytymään juonitteluiden vyyhtiin. Nuorukaisella on tummaihoinen isä, joten hän nivoutuu romaanin aiheisiin siltäkin osin.

Marketin mies suunnittelee toimia maahanmuuttajia vastaan. Onhan tavatonta, että nämä perustavat jalkapallojouk­kueen, joka saa vielä sponsoreita. Jaakko pelaa heitä vastaan ja tuupertuu kentälle.

Italiassa hän taas saa vastaansa yrityksen palauttaa Italian ”tehdasasetukset”, siis kuvitellun menneen loistokauden kunnia. Ja yrityksen estää tämä.

Nuorukainen taas joutuu ihonvärinsä takia halujen kohteeksi moottoripyörämatkallaan. Liikkeellä on oudon paljon miehiä, jotka haluavat samaa sukupuolta ja toista väriä.

Silloin Hassisen henkilö­kuvaus saa rujoja sävyjä. Ei hän toden totta ole varsinainen inhimillisen lämmön kuvaaja ole koskaan ollut.

Rasismi ja populismi ovat rujoja aiheita, ja siinä mielessä Hassisen tyyli sopii niiden edustajien kovaan maailmankuvaan. Sitä ei pidä silkkihansikkain käsitelläkään.

Jaakko kysyy, ovatko oikeistopopulistien varsinainen kohde maahanmuuttajien sijaan sittenkin ”me, jotka puhumme ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, maahanmuuttajien kotouttamisesta, feminismistä”.

Hyvin kysytty. Hämärän aika nousee varmasti kärkeen aihetta käsittelevien romaanien joukossa. Toinen asia taas on, miten hyvin kirjailija pääsee liikkeen edustajien psykologiaan.

Kyllä Hassinen taustoittaa henkilöitään lapsuudesta ja aiemman sukupolven ongelmista lähtien, siitä se ei ole kiinni. Lämpöä on vain Jaakon suhteessa edesmenneeseen vaimoon. Tämän esittämä lause tiivistää mainiosti koko romaanin esittämän kysymyksen ihmisen perimmäisestä olemuksesta: ”ihmisellä on myyttinen maailmankuva mutta modernit välineet”.

Jaakko vastustaa myös punaterrorismia. Sisäiset impulssit meinaavat vain viedä samaan suuntaan.

Romaanin ihmiskuva jättää siksi kylmän jälkimaun. Puhutaan yhtä, vaistot sanovat toista. Hassisen ansionsa on toisaalta vetää näitä asioita esiin. Ei tässä nytkään viimeisiä totuuksia kerrota.

Lisäksi moinen kylmä kyyti ryydittää juonen kunnon laukkaan, kun edetään tositoimiin.Jukka Koskelainen