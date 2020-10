Villy Lindfeltin ensimmäinen trilleri alkaa uljaasti.

Ihan kaiken jo loputtoman moneen kertaan nähneillä rikoskirjamarkkinoilla Villy Lindfeltin esikoisteoksen Miltä tuntuu tappaa lähtökohta on poikkeuksellisen kiinnostava: muuan mies uskoo tappaneensa ihmisen, haluaa saada varmuuden surmasta sekä tietää, kenet hän ampui rahtikontissa teloitustyyliin – kuten haluaa myös tuomion, joka rikoksista pahimman tekijälle kuuluu.

Vai onko kaikki vain psykoottista harhaa?

Hän on varakas liikemies, joten yksityisetsivän palkkaaminen ei ole ongelma. Tehtävän saa nuori nainen, yksinhuoltaja, jolla ei ole varaa jättää tienestiä käyttämättä. Lisäksi tehtävä kiehtoo. Vaikka puistattaa myös.

Ja pelottaa, loppua kohden etenkin oman lapsen tähden, sillä vaikuttaa siltä, että teloitussurman liikemiehelle maksua vastaan järjestäneet tahot ovat kylmiä ammattilaisia, jotka haluavat jatkaa kammottavan ansaintamallinsa harjoittamista.

Sillä ihmiskuntaan kuuluu silläkin lailla kieroutuneita tapauksia, jotka tahtovat tietää, miltä tuntuu tappaa.

Villy Lindfelt (s. 1976) on ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta kotoisin oleva helsinkiläinen juristi, kuten on myös hänen trillerinsä päähenkilö Mia Lund. Viimeksi mainittu on saanut osansa niin kielellisestä kuin sukupuolisestakin alistamisesta. Jälkimmäisen osalta sitä tulvii yhä yli sietokyvyn.

Kiintoisampi tapaus on kuitenkin surmaamismahdollisuuden itselleen ostanut teknologiayrittäjä Robert Holmster.

Lopulta Miltä tuntuu tappaa kehii kuitenkin aika äkkiä auki syyn Rollen karmealle tarpeelle. Hänen isoveljensä on kuollut tapaturmaisesti poikien lapsuuden saariretkellä, ja pikkuveljeä julmasti väheksyvä äiti syyttää häntä siitä, koko loppuikänsä.

”Sama kai se helvetti vaikka tappaisin jonkun, kun oma äiti jo pitää tappajana”, Rolle tuumii jo teininä.

Perheen isä on vätys eikä uskalla sanoa missään asiassa äidille vastaan.

Ihan ei debytantti luota joko oman ilmaisunsa voimaan tai lukijansa oivalluskykyyn, kenties kumpaankaan, kun jo kolmanneksen jälkeen teoksen kaikin puolin muutenkin jo päivänselvä viesti pitää vielä erikseen vääntää rautalangasta törröttämään saarnaksi teoksen sivulle:

”Vanhempien kiinnostus lapsen elämään – tai oikeastaan kiinnostuksen puute – korreloi vahvasti sen kanssa, joutuisiko lapsi myöhemmällä iällä ongelmiin ja ajautuisiko esimerkiksi tekemään rikoksia.”

Toinen Villy Lindfeltin trilleriä ainakin minun silmissäni hyydyttävä tekijä on se, että arvasin konnan heti ensiesiintymisellä.

Tärkeämpi kysymys kuin kuka hyvässä jännityksessä on toki miksi. Vaan silti: arvoituksen soisi säilyvän pitkään, jotta se avautuessaan laittaisi uusiksi koko oletusten ja tulkintojen pakan.

Olkoon kirjallisuudenlaji mikä hyvänsä, olennaista on, saako teos lukijansa kiinni kaavamaisesta ajattelusta.

Nyt se toteutuu vain komeassa lähdössä. Maaliin kömmitään totunnaisia ja paikoin pikkuisen hymyilyttäviäkin polkuja pitkin.

