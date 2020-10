Britannian hallituksen lähettämä kirje vaatii julkisrahoitteisia museoita säilyttämään kiistanalaiset esineet näytteillä.

Maailman suurimpiin museoihin kuuluva British Museum ilmoitti elokuussa siirtävänsä sivuun yhden perustajansa rintakuvan.

Patsaaseen ikuistettu Sir Hans Sloane omisti orjia. Museon mukaan Black Lives Matter -liike vaikutti siihen, että Sloane haluttiin siirtää pois jalustaltaan.

Nyt museo on ilmoittanut, ettei se siirräkään kiistanalaista patsasta sivuun, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Museo pyörsi päätöksensä saatuaan varoittavan kirjeen maan hallitukselta.

Kulttuuriasioista vastaava ministeri Oliver Dowden ilmoitti kirjeessä, että valtion rahoittamat museot voivat menettää veronmaksajien tuen, jos he päättävät poistaa näyttelyesineitä.

British Museum ilmoittikin pian BBC:lle antamassaan lausunnossa asettavansa esineet oikeaan kontekstiin poistamisen sijaan.

”Emme poista esineitä näytteiltä, vaan tulkitsemme ne uudelleen sillä tavalla, että yleisö oppii niiden asiayhteyden.”

Dowdenin kirje lähti British Museumin lisäksi muillekin valtion rahoittamille museoille (esimerkiksi The Victoria and Albert Museum ja Tate Gallery). The Sunday Telegraph -lehden näkemässä kirjeessä ilmoitettiin, ettei museoiden tulisi ryhtyä toimiin aktivismin tai politiikan innoittamina.

”Merkittävä veronmaksajien tuki tarkoittaa toimintanne laajaa hyväksyntää. On välttämätöntä, että toimenne ovat puolueettomia ja linjassa julkisrahoitteisen asemanne kanssa.”

Kirjeessä korostettiin asian tärkeyttä erityisesti tilanteessa, jossa hallituksen rahankäyttö on suurennuslasin alla.

”Poistamisen sijaan teidän tulee asettaa esineet oikeaan yhteyteen niin, että yleisö voi hahmottaa kokonaisuuden, johon ne kuuluvat. Oli se sitten kuinka haastavaa tahansa”, kirjeessä vedottiin.

George Floydin kuolemasta alkanut Black Lives Matter -liikehdintä on antanut Britanniassa kipinän tarkastella kriittisesti kulttuurin ja viihteen maaperää ja arvioida uudelleen kiistanalaisia historiallisia hahmoja ja paikkoja.

Esimerkiksi Bristolissa sijaitseva tunnettu elävän musiikin areena, joka oli nimetty kauppias- ja hyväntekijä Edward Colstonin (1636–1721) mukaan, nimettiin uudelleen Bristol Beaconiksi. Colton kun oli tunnettu orjakauppaan osallistumisestaan. Colstonin Bristolissa sijaitseva patsas oli aiemmin revitty alas BLM-liikkeen mielenosoituksissa.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmaissut tyrmistyksensä historiallisten hahmojen patsaiden kaatamista kohtaan.