Kulttuuri | Näkökulma

Onko maailman rikkain taiteilija Jeff Koons myös maailman paras taiteilija? Yle Areenasta löytyvä dokumentti esittää tärkeitä kysymyksiä taiteen arvosta

Pitäisikö taiteen olla museoissa kaikkien nähtävillä eikä vain harvojen ihmisten etuoikeus, pohditaan The Price of Everything -dokumentissa.

Jeff Koons ja Rabbit-teos Tate Modernin näyttelyssä Lontoossa.­

Ruostumattomasta teräksestä tehty, vajaan metrin mittainen pyöreämuotoinen jänisveistos vuodelta 1986 on maailman kallein elävän taiteilijan taideteos. Siitä maksettiin käsittämättömät 91,1 miljoonaa dollaria (noin 78 miljoonaa euroa) toukokuussa 2019. 20180711 HS Kolumnikuva Eleonoora Riihinen Kuva Juhani Niiranen / HS­ Jeff Koonsin luoman teoksen kuplamainen ja kiiltävä olemus on aikamme symboli. ”Kun sitä katsoi, se oli kuin Narkissos. Mitä voi nähdä, kun katsoo veteen? Oman itsensä ja kaiken turhuuden. Vauraus heijastui puhallettavasta pupuilmapallosta, joka oli kuin taiottu teräkseksi. Se oli täydellinen!” Näin teosta kuvailee yhdysvaltalainen taidekuraattori Paul Schimmel nykytaiteen ja rahan suhdetta kuvaavassa dokumentissa The Price of Everything (Nathaniel Kahn, 2018). Dokumentti on katsottavissa Yle Areenassa vielä runsaan kuukauden ajan. ”Taide ja raha ovat aina kulkeneet rinta rinnan. On tärkeää, että hyvä taide on kallista. Vain arvokkaita asioita suojellaan”, sanoo dokumentissa Simon de Pury, yksi maailman tunnetuimmista taidehuutokauppiaista. Raha on ainakin erottamaton osa Wall Streetilla työskennelleen Koonsin teoksia, joita hän tehotuottaa työpajassaan koskematta itse siveltimeen. Ne ovat brändihyödykkeitä, jotka sopivat täydellisesti Louis Vuittonin laukkuihin, Masters-malliston yksilöihin, jotka maksavat 3 000–4 000 dollaria (2 500–3 400 euroa) kappaleelta. Jos omistaa Koonsin tai merkkilaukun, yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista on hinta, joka kertoo omistajansa vauraudesta. Louis Vuittonin ja Jeff Koonsin yhteistyön tulos luksuskaupan ikkunassa.­ Kun vanhojen mestariteosten määrä taidemarkkinoilla alkoi hiipua viime vuosisadan lopulla, nykytaiteen kauppa alkoi kiihtyä. Sillä saattoi tehdä helposti rahaa ostamalla halvalla ja myymällä kalliilla. Teoksista tuli sijoituskohteita, joilla on kymmenien miljardien vuosimyynti taidemarkkinoilla. Onko taiteen arvo mitattavissa rahassa, dokumentti kysyy. Onko rikkain taiteilijamme Jeff Koons myös maailman paras taiteilija? Entä kuka taiteen arvon lopulta määrittää? Kysyntä ja tarjonta, periaatteessa, vastaavat asiantuntijat. Mutta käytännössä kyse on sijoituspelistä: taidesijoittajilla on intressit pitää investointikohteidensa arvo korkealla. Miten taiteilijat itse suhtautuvat yksityiskeräilijöihin ja järjettömiin huutokauppahintoihin? ”Ei ole hyvä, jos tuo maksaa talon verran. Se ei ole reilua”, saksalainen taiteilija Gerhard Richter sanoo ja osoittaa teostaan, joka on asetettu esille galleriaan ennen huutokauppaa. ”Pidän siitä, mutta se ei ole talo. Raha haisee”, Richter toteaa. Mark Rothkon teos Orange, Red, Yellow myytiin vuonna 2012 vajaalla 87 miljoonalla dollarilla (noin 74 miljoonalla eurolla). ”Hän olisi ollut kauhuissaan”, Mark Rothkon tytär Kate Rothko sanoo dokumentissa Rothko ja abstrakti taide (Eric Slade, 2019), joka on myös katsottavissa Areenassa. ”Huutokauppahinnat kuvastavat kulttuuria, jossa maalauksia pidetään enemmän sijoituksina kuin rakkaina esineinä. Hänellä oli tapana sanoa, että maalaus elää herkän katsojan silmässä. Sellainen yleisö oli hänelle tärkeä”, Kate Rothko jatkaa. Mark Rothkon Orange, Red, Yellow kuvattuna Lontoossa 2008.­ Taiteilijoiden ja yksityiskeräilijöiden intressit tuntuvat olevan ristiriidassa. Dokumentissa haastatelluista taiteilijoista moni haluaisi teoksensa museoihin, jotta niiden äärelle pääsisi mahdollisimman moni, ei vain ne harvat, joilla on varaa ostaa teoksia. Tämä toteutuu yhä harvemmin: nykytaiteen merkkiteosten hinnat ovat nousseet niin korkeiksi, että vain harvoilla julkisilla taideinstituutioilla on varaa niitä ostaa. Dokumentin nimi viittaa rahaan, taiteen hintaan, ei arvoon, joka lopulta irtisanoutuu kaikesta materiaalisesta. ”On niitä, jotka tuntevat vain hinnat, mutta eivät minkään arvoa”, ison luokan taidekeräilijä, nyt jo edesmennyt Stefan Edlis lausuu ilkikurisesti esitellessään satojen miljoonien arvoista taidekokoelmaansa. Hän mukailee Oscar Wilden kuuluisaa kyynisen ihmisen määritelmää. Koska taide heijastaa maailmaa ja aikaa, jossa elämme, kenties se onkin tällainen. Kyyninen, mutta kiiltävä, omaa kuvaamme heijastava kupla. Vaurautta, joka on harvojen etuoikeus. The Price of Everything käsittelee monipuolisesti taidemarkkinoita. Dokumentti katsottavissa Yle Areenassa.­