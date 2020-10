Kenzo Takada loi värikkäillä ja leikkisillä töillään estetiikan, joka ylitti niin valtioiden, kulttuurien, rotujen kuin sukupuoltenkin rajat. Hän sai ensimmäisenä japanilaisena suunnittelijana jalansijan Pariisissa.

Suositun japanilaisen muotibrändin Kenzon perustaja Kenzo Takada on kuollut koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin 81-vuotiaana. Takada kuoli sunnuntaina 4. lokakuuta pariisilaisessa sairaalassa.

Takadan kuolemassa kesken Pariisin muotiviikkojen on nähty symboliikkaa. Tapahtumaa on rajoitettu tänä vuonna voimakkaasti nimenomaan koronaviruksen vuoksi. Näytöksiä on vähän, ja maskeihin tiukasti verhoutuvia ihmisiä päästetään niihin harvakseen.

Takadasta tuli ensimmäinen japanilainen muotisuunnittelija, jonka onnistui saavuttaa pysyvä jalansija Pariisin ja Euroopan muotielämässä.

Suunnittelija tunnettiin kirkkaiden värien runsaasta käytöstä, viidakkoteemaisista printtikankaista, leikkisyydestä ja rohkeudesta. Hän loi töillään uudenlaisen estetiikan, joka ylitti niin valtioiden, kulttuurien, rotujen kuin sukupuoltenkin rajat. Hän yhdisti muodissa sujuvasti idän ja lännen.

The New York Times muistutti kuolinuutisessaan, että muotisuunnittelijan tunnetuimpia sanontoja oli: ”Muoti on kuin syöminen: ei kannata jämähtää yhteen ja samaan menuun.”

Suunnittelija myös korosti, ettei muoti ole vain harvoja ja valittuja varten. Se on tarkoitettu kaikille, eikä se saa olla liian vakavaa.

Kukat olivat puhjenneet kukkaan Kenzon syksyn ja talven 1992–1993 valmisvaatemalliston kankaissa.­

Takada syntyi Osakan lähellä Himejissä vuonna 1939 hotellinomistajan perheeseen. Muotisuunnittelusta hän innostui jo varhain luettuaan siskonsa muotilehtiä, mutta vanhempiensa mieliksi hän meni lukemaan yliopistoon kirjallisuutta.

Myöhemmin hän kuitenkin aloitti opinnot tokiolaisessa muotikoulussa yhtenä ensimmäisistä miesopiskelijoista.

Takada aloitti työuransa tyttöjen vaatteiden suunnittelijana tokiolaisessa tavaratalossa, mutta elämä muuttui yllättäen Tokion vuoden 1964 olympialaisten takia. The New York Timesin mukaan hänen asuntonsa purettiin osana olympialaisten rakentamista, ja Takadalle annettiin korvaukseksi kymmenen kuukauden vuokra.

Niillä rahoilla Takada matkusti vuonna 1965 Pariisiin laivalla. Hänen tarkoituksenaan oli olla muodin Mekassa vain puolisen vuotta. Ranskaa hän ei osannut juuri lainkaan. Piipahdus kuitenkin venyi loppuelämän mittaiseksi.

Aluksi Takada myi Pariisissa luonnoksia muotitaloille, mutta myöhemmin hän päätti yrittää lyödä muotimaailmassa läpi omalla nimellään, pienen Jungle Jap -nimisen kauppansa avulla.

”Koristelin kaupan itse vähällä rahalla”, Takada kertoi BBC:n mukaan The South China Morning Post -lehdelle, jolle antoi yhden viimeisistä haastatteluistaan viime vuonna. ”Yksi ensimmäisistä Pariisissa näkemistäni maalauksista oli viidakkoaiheinen, ja rakastuin siihen. Se inspiroi kauppaani.”

Takadan suuri läpilyönti tapahtui vuonna 1971, kun kansainvälisen muotilehti Ellen toimittajat olivat käyneet hänen muotinäytöksessään. Takadan tyyli päätyi suoraan Ellen kanteen.

Aluksi Takada kutsui luomaansa brändiä nimellä Jap (”japsi”), kutsuihan hän samalla nimellä leikkisästi myös itseään. Mutta aloitellessaan Yhdysvaltain markkinoilla hän ymmärsi, että jotkut pitivät termiä siellä loukkaavana ja siksi hän vaihtoi brändin nimen. Uusi nimi Kenzo löytyi sekin omasta takaa.

Kenzo Takadan töissä näkyi vahvasti japanilaisen kulttuurin vaikutus. Kuvassa Takada ja mallit esittelemässä Kenzon syys- ja talvikauden 1996–1997 mallistoa Pariisissa maaliskuussa 1996.­

Kenzosta tuli nopeasti maailmankuulu muotibrändi. Tuotantoon lisättiin vuonna 1983 miesten vaatteet, myöhemmin alettiin valmistaa myös rentoja ja urheilullisempia vaatteita Kenzo Jeans- ja Kenzo Jungle -merkkien alla. Myöhemmin seurasivat vielä Kenzon tuoksut sekä silmä- ja aurinkolasit.

Kun Kenzo oli menestyksen huipulla, Takada otti ja myi sen ranskalaiselle LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton -luksusimperiumille vuonna 1993.

The South China Morning Post -lehdelle hän perusteli päätöstään BBC:n mukaan näin: ”Elämäni vaikein vuosi oli 1990, jolloin elämänkumppanini Xavier kuoli ja liikekumppanini sai aivohalvauksen. Siksi myin yhtiön LVMH:lle. Minusta tuntui, etten enää pysty vetämään sitä itsekseni.”

Takada työskenteli yhtiössä vielä muutaman vuoden, mutta jäi eläkkeelle vuonna 1999, vain 60-vuotiaana.

Muodin pariin hän ei halunnut enää palata. Aika oli muuttunut, hänen mielestään kiire ja kaupallisuus olivat vallanneet alan.

”Kaikki on muuttunut, alkaen siitä kuinka valmistamme vaatteita, siihen tapaan, jolla tieto leviää ja siihen, kuinka monta sesonkia nykyään on vuodessa”, hän sanoi The South China Morning Postille.

Sen jälkeenkin hän jatkoi silti suunnittelutyötä. Takada suunnitteli esimerkiksi kodintuotekokoelman, pukuja oopperatuotannoille sekä Japanin vuoden 2004 olympiajoukkueelle. Hän aloitti myös maalaamisen. Viime vuonna hän avasi arkistonsa kirjaa varten. Helmikuussa 2019 julkaistu Kenzo Takada -kirja sisältää Takadan luonnoksia, päiväkirjaotteita, kirjeitä ja valokuvia.

Kenzo Takada otti vaatteisiinsa ja kaikkeen suunnittelemaansa vaikutteita japanilaisesta suunnittelusta ja kulttuurista. Hän korosti, ettei halunnut toistaa ranskalaisten suunnittelijoiden työtä.

Työllään Takada avasi ovia Eurooppaan useille muille japanilaissuunnittelijoille, esimerkiksi Yoshi Yamamotolle.

”Minusta hän oli aikaansa edellä. Hän oli ensimmäisiä suunnittelijoita, jotka ottivat käyttöön sukupuolettoman muodin. Hän ei halunnut toteuttaa stereotyyppistä maskuliinisen ja naisellisen muodin ideaa”, kertoo BBC:n haastattelema singaporelaisen Lasalle-taidekoulun muotisuunnittelun osaston johtaja Circe Henestrosa.

Kenzo Takada esitteli medialle suunnittelutyötään Buenos Airesissa 2009.­

Kenzo Takada itse tunnettiin yhtä iloisena ja nuorekkaana ihmisenä kuin hänen suunnittelemansa vaatteet ja kankaat olivat.

Kenzo Takada tunnettiin säteilevästä hymystään.­

Kuolinuutinen saikin monet muotimaailman kuuluisuudet muistelemaan Takadaa suurella lämmöllä. Päällimmäisenä mieliin on jäänyt hänen säteilevä hymynsä ja ilkikurinen huumorintajunsa.

Kenzo Takada tunnettiin Pariisissa spektaakkelimaisista muotinäytöksistä, jonne kaikki halusivat päästä. Näytös saattoi olla vaikkapa sirkusteltassa, ja suunnittelija itse ratsasti elefantilla.

Vaikka muotimaailma on usein toraisa, yhdestä asiasta ollaan yksimielisiä: Takadaa rakastivat kaikki

.

Kenzo Takada ja mallit esittelivät Kenzon syys- ja talvimalliston valmisvaatteita kaudelle 1998–1999 Pariisissa maaliskuussa 1998.­

Kenzo Takada jäi eläkkeelle jo 60-vuotiaana, mutta jatkoi uraansa suunnitellen muun muassa asuja oopperaan. Kuva vuodelta 2018.­

Kenzon muotiliike Tokiossa 5. lokakuuta 2020, päivä brändin perustajan Kenzo Takadan kuoleman jälkeen.­

Kenzo Takada ja itse maalaamansa omakuva, jonka hän lahjoitti Monacon prinsessa Stephanien perustamalle säätiölle aidsin vastaisen työn tukemiseen vuonna 2014.­

Kenzo Takada poseerasi itsestään maalaamiensa kuvien vierellä Pariisissa 2010.­

Japanilaissyntyinen Kenzo Takada lonft-asuntonsa puutarhassa Pariisissa 2009.­