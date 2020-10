”Tarvitsemme huumoriasi”, Jamie Lee Curtis kirjoitti Leikolalle sosiaalisessa mediassa.

Standup-koomikko Ismo Leikola on palannut Yhdysvalloista väliaikaisesti Suomeen.­

Koomikko Ismo Leikolan ja Hollywood-näyttelijä Jamie Lee Curtisin toverillinen sananvaihto sosiaalisessa mediassa on jatkunut.

Leikola kertoo Instagram-tilillään olevansa Suomessa ja viipyvänsä muutamia kuukausia. Hän kehuu elämän olevan täällä koronaviruksesta huolimatta paljon normaalimpaa kuin Los Angelesissa ja syöneensä jopa ravintolassa.

Stand up -koomikko kertoo myös tehneensä Amerikan-ajastaan kirjan yhdessä vaimonsa Angelikan kanssa. Hän sanoo myös päässeensä keikkalavalle ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen mikä on tuntunut mahtavalta.

Leikolan päivitys poiki paljon ihastuneita kommentteja sekä Suomesta että Yhdysvalloista. Heistä nimekkäin lienee pitkän uran Hollywoodissa tehnyt näyttelijä Jamie Lee Curtis, joka toivotti Leikolan tervetulleeksi takaisin Yhdysvaltoihin ja sanoi ”meidän tarvitsevan” hänen huumoriaan.

Curtis tunnetaan muun muassa Halloween-elokuvista sekä Kala nimeltä Wanda -elokuvista.

Viestiin liittyi myös pieni uutinen. Kommentissaan Curtis kertoi kertoi, että hänen äidilleen oli tarjottu suurlähettilään paikkaa Suomesta vuonna 1964 presidentti Lyndon B. Johnsonin hallinnon alaisuudessa. Äiti oli kuitenkin kieltäytynyt tarjouksesta.

”Se on sääli, koska uskon, että se olisi ollut mahtava kokemus”, Curtis kirjoittaa.

Jamie Lee Curtisin vanhemmat ovat näyttelijät Tony Curtis (vas.) ja Janet Leigh.­

Myös Curtisille itselleen pesti olisi ilmeisesti tarkoittanut muuttoa Suomeen, sillä hän itse oli tuohon aikaan 6-vuotias. Hänen äitinsä on näyttelijä Janet Leigh (oikealta nimeltään Jeanette Helen Morrison), joka tunnetaan parhaiten roolistaan Alfred Hitchcockin kauhuelokuvassa Psyko (1960).

Curtis on fanittanut Leikolaa aiemminkin. Hän jakoi huhtikuussa Instagram-tilillään Leikolan videon ja ihasteli tämän huumoria. Video on Leikolan menneeltä stand up -keikalta, jossa hän pohdiskelee englanniksi sanan ”shit” (paska) monia eri merkityksiä.

Jakaessaan videon Curtis kertoi haluavansa jakaa iloa ja naurua kansalle ja tarjoavansa mielellään maininnan etsimälleen ”tyypille”, kunhan selviää, kuka hän on. Curtisin mukaan tämän esiintyminen oli – teemaan sopien – funny as shit.

”Tyyppi” paljastui nopeasti Leikolaksi.

Jamie Lee Curtis tuli tunnetuksi Halloween-elokuvista, joista ensimmäinen valmistui vuonna 1978. 2020-luvulla hän on tehnyt kaksi uutta Halloween-elokuvaa.­

Muutenkin Leikola on valistanut amerikkalaisyleisöä kielen vivahteista. Kun hän esiintyi ensimmäisen kerran talk show -juontaja Conan O’Brienin Conan-ohjelmassa vuoden 2018 alussa, hän vitsaili sanan ”ass” (perse) eri merkityksillä.

James Cordenin myöhäisillan ajankohtaisohjelmassa The Late Late Show’ssa Leikola pilaili siitä, miten ”ei tarkoittaa ei”.