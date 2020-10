Uuden brittidokumentin täky on ennennäkemätön filmimateriaali Mansonin kultin jäsenten haastatteluista tuomion julistamisen jälkeen.

Charles Mansonin perustama väkivaltainen hippikultti on vaipunut niin syvälle rikollisuuden historiaan, että siihen voi palata ja viitata aina uudelleen ja uudelleen.

Viimeksi ohjaaja Quentin Tarantino kertoi oman näkökulmansa Mansonin ”perheen” tekemiin murhiin elokuvassa Once upon a time in Hollywood.

Myös Manson itse harrasti viittauksia, kuten kerrotaan uusimmassakin Manson-dokumentissa, joka on vaihteeksi brittituotantoa.

Kaksiosaista dokumenttia voidaan mainostaa sillä, että siihen on saatu filmejä, joita ei ole nähty ennen.

Kultin jäseniä haastateltiin ­pian sen jälkeen, kun Mansonille ja kumppaneille oli luettu syytteet, ja 1970-luvulla valmistui dokumentti, jossa näitä taltiointeja käytettiin, mutta se päätyi suoraan hyllylle.

Nyt britit ovat saaneet käyttöönsä tätä kuohuttavaa mate­riaalia, jossa Mansonin aivo­pesemät nuoret naiset osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä murhien uhreja kohtaan.

Muutenkin brittidokumentti keskittyy enemmän naisiin.

Siinä on haastateltu perheen­jäseniä, jotka ovat esiintyneet julkisuudessa ennenkin.

Toinen heistä on Catherine Share, joka kertoo, että hän on ensimmäinen holokaustista Yhdysvaltoihin pelastettu juutalaislapsi. Hänen adoptioäitinsä kuoli varhain, ja Share jäi tyhjän päälle. Voisiko joku vielä tehdä dokumentin pelkästään Sharen tarinasta?

Toinen dokumentin naisista on Dianne Lake, jolla oli keskeinen rooli Mansonin oikeudenkäynnissä. Lake muistaa siitä ratkaisevan hetken, jolloin Mansonin taika raukesi ja Lake heräsi todellisuuteen.

Hurja yksityiskohta kuitenkin hukkuu sekavaan kerrontaan.

Kaikesta päätellen vanhaa materiaalia on sittenkin ollut liian vähän, sillä samoja pätkiä toistetaan loputtomiin ja vielä hidastettuina. Nykyajan haastatteluista taas irtoaa yllättävän vähän.

Jos kiinnostusta Mansonia kohtaan edelleen riittää, dokumentista saa kertausta tapahtumista mutta ilman uutta kontekstia.

Manson ja pahuuden kultti, Teema klo 21.00 ja Areena. (K12)