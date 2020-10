Helsinki Early Music Festivalilla soitettiin sunnuntaina venetsialaisten säveltäjämestareiden teoksia.

Klassinen

Helsinki Early Music Festivalin konsertti Ritarihuoneella sunnuntaina 4.10. FiBO Players. – Monteverdi, Merulo, Picchi, Marini, Albinoni, Galuppi, Vivaldi.

Missä on rahaa ja mahtia, siellä on myös taiteita ja ennen muuta musiikkia, joka on usein palvellut parhaiten kaupungin, ruhtinaan tai kruunupään edustuksellisia tarpeita. Italian (varhais)renessanssissa musiikkielämä keskittyi ensin Firenzeen, sitten Roomaan ja Napoliin ja toki myös Venetsiaan, jonka suuruuden aikaa musiikissa olivat 1500–1700-luvut.

Venetsiassa kirkko- ja oopperamusiikki olivat etusijalla, mutta myös sonaatit ja konsertot olivat kaupungin anti Italian ja koko Euroopan musiikkielämälle.

Soolokonserton kuningas oli Antonio Vivaldi, jonka keksintöjä jäljiteltiin läpi mantereen. Tuskin oli soitinta tai soitinyhdistelmää, jolle hän ei olisi säveltänyt yhtä tai useampaa konserttoa, joiden määrä yltää puoleen tuhanteen.

Olikin mainiota kuulla konsertto kahdelle corno a caccialle ja yhtyeelle RV 538. Metsästystorvien tuominen ruhtinaan saliin on täytynyt olla melkoinen innovaatio, verrattavissa vaikkapa sähkökitaraan sinfoniaorkesterissa.

Onneksi Tommi Hyytinen ja Hannes Kaukoranta eivät aristelleet virheiden pelossa, vaan antoivat tulla täyslaidallisen torvisoittoa. Miikka Saarinen yhtä lailla Tomaso Albinonin trumpettikonsertossa osoitti, että meilläkin hallitaan jo parahultaisesti luonnontorvet.

Baldassare Galuppin g-molli-jousikonserton esitys oli tyylikäs. Siinä samoin kuin muuallakin FiBO kunnostautui myös koristeiden viljelyssä.

Varhaisbarokkia edustivat Biagio Marinin hillityn hallittu Passacallo op. 22/25 sekä konsertin kehyksenä soineet Claudio Monteverdin Toccata ja Ritornello Orfeosta – vaskien ihanan pörinän ryydittäminä.

Musiikillisesti kekseliäimmän osuuden muodostivat Anna-Maaria Oramon yhtä hienovaraisesti kuin taiturillisesti soittamat Claudio Merulon ja Giovanni Picchin cembalokappaleet.

Ohjelmaltaan ehkä sittenkin hieman standardimaisen konsertin antia olisi voinut täydentää parin venetsialaisnaisen, vaikkapa Anna Bonin tai Maria Teresa Agnesin musiikilla.