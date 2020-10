Håkan Nesser tuo etsivähahmonsa Van Veeterenin ja Barbarottin yhteen uusimmassa dekkarissaan.

Dekkari

Håkan Nesser: Vasenkätisten seura (De vänstrahantas förening). Suom. Aleksi Milonoff. Tammi. 504 s. Saatavana myös äänikirjana.

Ruotsissa on nykyään dekkarikirjailijoita yhtä paljon kuin sadepilviä lokakuisella taivaalla, mutta vanha mestari on aina vanha mestari. Håkan Nesserin Vasenkätisten seura ei ehkä dekkarina ole tekijänsä parhaita, mutta sitä on nautinto lukea muista syistä.

Nesser (s. 1950) on kirjoittanut kymmenosaisen sarjan komisario Van Veeterenin tutkimuksista ja viisi kirjaa rikos­ylikonstaapeli Gunnar Barbarottista. Vasenkätisten seurassa hän tuo nämä hahmot ensimmäisen kerran yhteen. Tapahtumat sijoittuvat Ruotsiin ja Nesserin fiktiiviseen Maardamin kaupunkiin, joka kovasti muistuttaa hollantilaista paikkakuntaa.

Kaikki alkaa siitä, kun joukko vasenkätisiä koululaisia perustaa 1960-luvulla tyypillisen poikien salaseuran. Pojat, ja pari tyttöä, kuitenkin pitävät seuraa yllä pitkälle teini-ikään kunnes traaginen tapahtuma ajaa heidät erilleen vuonna 1969. Vuonna 1991 koko porukka saa kutsun tapaamiseen erääseen täysihoitolaan, jossa he tapaavat kohtalonsa murhapoltossa.

Van Veeterenin ja hänen kollegansa Münsterin epäilyt kohdistuvat tuolloin porukan kadonneeseen jäseneen. Hänet etsintäkuulutetaan ja kun miestä ei löydy, juttu vähitellen kuivuu kasaan.

Kadonnut kuitenkin löytyy vuonna 2012 täysihoitolan läheisestä metsästä matalasta haudasta, jossa hän on maannut tuhopoltosta asti. Poliisi on möhlinyt. Kuka siis on murhaaja?

Jo kymmenen vuotta eläkkeellä ollut ja antikvariaattia pitävä Van Veeteren saa pahan kolauksen legendaarisen rikostutkijan ylpeydelleen. 75-vuotias ex-komisario ryhtyy Ulrike-vaimoineen yhteistyöhön paikallisen poliisin kanssa.

Gunnar Barbarotti taas päätyy juttuun mukaan, kun siihen liittyvä mies löytyy murhattuna ruotsalaisen kesämökin verannalta.

Uutuus on Nesserin tapaan huolellisesti rakennettu, pitkä ja lavea dekkari, joka liikkuu useissa aikatasoissa ja monen ihmisen kohtaloissa. Lopulta, kun vääristä johtolangoista on selvitty, lukijan on ehkä hiukan liiankin helppo arvata murhaaja.

Mutta mysteeri ei oikeastaan olekaan Vasenkätisten seuran keskeisin aines.

Keskeisintä ovat kaksi keskenään hyvin samanlaista pariskuntaa, Van Veeteren ja Ulrike sekä Barbarotti ja hänen työ­toverinsa ja rakastettunsa Eva Backman. Heidän nasevaa sanailuaan ja Nesserin siihen lataamaa lakonista huumoria on nautittavaa seurata. Myös syksyisen Ruotsin ja sateisen ja sumuisen Maardamin tunnelmat Nesser tavoittaa hyvin.

Vasenkätisten seura lienee lopullinen päätös niin Van Veeterenin kuin Barbarottinkin seikkailuille, sillä virallisestihan Nesser lopetti molemmat sarjansa jo 2009 ja 2015.