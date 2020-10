Wonder Woman 1984 ilmestyy tällä tietoa vielä tänä vuonna.

Robert Pattinson esittää nimiosaa elokuvassa The Batman.­

Warner Bros -tuotantoyhtiö ilmoitti maanantaina suurista muutoksista tulevien jättielokuviensa ensi-iltoihin. Asiasta kertoo muun muassa elokuva-aiheinen Deadline-lehti.

Denis Villeneuven ohjaaman, odotetun scifieepoksen Dyynin (Dune) ensi-ilta siirtyy kymmenellä kuukaudella ensi vuoden lokakuun alkuun. Alun perin sen piti ilmestyä kuluvan vuoden joulukuussa.

Robert Pattinsonin tähdittämä The Batman oli aiemmin siirretty samalle päivälle kuin Dyyni nyt, joten Lepakkomies siirtyy entisestään. Sen uusi ensi-iltapäivä on 3. maaliskuuta 2022.

Sen sijaan Matrix-trilogian jatko-osa Matrix 4 aikaistuu. Sen piti ilmestyä huhtikuussa 2022, mutta nyt Warner Bros aikoo julkaista sen joulukuussa 2021.

Viime perjantaina MGM ja Universal ilmoittivat, että uusin James Bond -elokuva No Time to Die ei ilmesty tänä vuonna. Sen uusi ensi-ilta on 2. huhtikuuta 2021, vuosi alkuperäisen suunnitelman jälkeen.

Wonder Woman 1984 -elokuvan ensi-iltaa Warner Bros ei siirtänyt uudestaan, se on tällä tietoa yhä tämän vuoden jouluna. Samoin Disneyn ja Pixarin Soul on yhä suunnitelmissa julkaista tänä vuonna.

Lisäksi maanantaina Cineworld-elokuvateatteriyhtiö ilmoitti, että se sulkee torstain 8. lokakuuta jälkeen väliaikaisesti kaikki teatterinsa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suljettavia teattereita on Yhdysvalloissa 536 ja Britanniassa 127. Sulkemiset vaikuttavat 45 000 työntekijän tehtäviin. Uudelleenavaamisaikataulua ei ole.

Syyskuussa Cineworld ilmoitti vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden tappioiksi 1,6 miljardia dollaria eli noin 1,36 miljardia euroa.

Maailman suurin elokuvateatteriketju AMC on sekin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Finnkino on osa AMC-ketjua.