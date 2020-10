Sinfonia Lahti kiihdyttää Kalevi Ahon sinfonian totaaliseen katastrofiin, ja lopputulos on vaikuttava hornantanssi: Teoksen soittaminen on iso ponnistus, kapellimestareitakin tarvitaan kaksi

Kalevi Ahon raisu Sieidi-konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille hyötyy monikanavaäänityksen mahtavasta dynamiikasta, kirjoittaa kriitikko Jukka Isopuro.

Uusia kombinaatioita synnyttävä ratkominen on Kalevi Ahon säveltäjänlaadulle ominaista.­

Albumi, klassinen

Aho: Sieidi, Sinfonia nro 5. Colin Currie, Sinfonia Lahti, Slobodeniouk. BIS. ★★★★

Samalle levylle ovat päätyneet Kalevi Ahon eniten ja vähiten soitettu ­teos.

Sieidi, konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille (2010), oli jo lähestymässä sataa esityskertaa, mutta koronavirus löi jarrut pohjaan.

Kattavan tilaston puuttuessa viidennen sinfonian (1975–76) jumbosija on vain arvaus. Sen soittaminen on niin iso ponnistus, että jo käytännön syistä esitykset ovat jääneet vähiin. Teoksessa on nuotteja ­useamman sinfonian tarpeiksi. Monet erilaiset musiikit soivat yhtä aikaa jopa niin, että paikoin tarvitaan kaksi kapellimestaria.

Myös Aholle sinfonia oli ponnistus. Työ jumittui monta kertaa. Saatuaan sen vihdoin valmiiksi Aho omien sanojensa mukaan tunsi pystyvänsä ratkomaan mitä tahansa musiikillisia ongelmia.

Järjestelmällinen, uusia kombinaatioita synnyttävä ratkominen onkin Ahon säveltäjänlaadulle ominaista. Laskutavan mukaan konserttoja on 28 eri soittimille ja soitinyhdistelmille, viulusta harmonikkaan ja thereministä kontrafagottiin.

Lyömäsoittimilla on keskeinen tai solistinen rooli monessa teoksessa. Näitä ovat muun muassa patarumpukonsertto, sinfonia nro 11 lyömäsoitinyhtyeelle ja orkesterille, Luosto-sinfonia (nro 12) hajasijoitettuine erikoisrumpuineen sekä sinfonia nro 14 darabukalle, djembelle, gongeille ja kamariorkesterille.

”Sieidi” merkitsee saamelaisten pyhää uhrikiveä ja kulttipaikkaa.

Solistin lyömäsoittimet viittaavat eri kulttuureihin ja mantereille. Afrikkalaisesta djembestä siirrytään arabialaiseen darabukaan, edelleen Euroopalle ja Amerikoille tyypillisiin lyömiin. Itämaisesta tam-tamista kääntyy paluu takaisin.

Kun ympäröivään kolmiomuodostelmaan sijoitetut orkesterin lyömäsoittajat yhtyvät leikkiin, lopputulos on komea ja raivokkaimmillaan pelottava.

Melodiikkaa leimaa kiemurtava, eksoottinen sävy, joka kuuluu sekä orkesterin rauhoittavissa sooloissa että haipuvaa päätöstä edeltävässä, rysähtäen katkeavassa kiihdytyksessä.

Kantaesityksen Lontoossa soittanut Colin Currie on levyn itseoikeutettu solisti. Hellästi hän naputtelee melodisia lyömiä, kuten marimbaa ja vibrafonia. Pikkurumpu, temppeliblokki ja puupenaali rätisevät salamannopeita sarjoja, mutta marimban ultranopeat melodiakulut ja penaalien pärryytykset jäävät hivenen epätasaisiksi.

Jos Sieidi raisuudestaan huolimatta käy viihteestä, viides sinfonia vyöryttää korviin peittelemättä maailman ristiriitaisuuden.

Sinfonia on ääritapaus. Sen perus­kaava, tahallinen törmäyttäminen, toistuu erivahvuisina muunnoksina Ahon tuotannossa. Ristiriidasta tullaan ulos vaihtelevan strategian kautta, puhdistuneena, keventyneenä, säikähtyneenä, järkkyneenä tai dystooppisen synkeänä.

Sinfonia on alusta asti itsensä kanssa törmäyskurssilla. Melodiat ja rytmit kasaantuvat päällekkäin toisistaan välittämättä. Silti kaikki tuntuu olevan peräisin samasta maailmasta, sidoksissa keskenään.

Musiikki ahtautuu järkensä menettäneeksi hornantanssiksi, joka atomeiksi haihduttuaan sytyttää käyrätorvissa murheisen h-molli-soinnun. Ratkaisua ei silti tule. Esiin alkaa nousta brutaalisti jyskyttävä sointusarja, joka katkeaa tyhjyyteen.

Kaaosmainen moninaisuus tuli musiikkiin jo sata vuotta sitten. Charles Ives ilmensi virsien ja marssien sekasotkulla vapautta ja elinvoimaa. György Ligeti loi tiheillä sävelkimpuilla sointipintoja.

Luciano Berion Coron moniäänisyys edusti tasavertaisuutta.

John Cage antoi sattumalle täyden vallan säveltäjän tahdosta riippumatta.

Ristiriitaan ajamisessa Ahon lähisukulainen on Dmitri Šostakovitš, jonka musiikin avoin räikeys muuttui neuvostoideologian puristuksessa julmien äänimassojen uhkaamaksi henkiinjäämistaisteluksi.

Ahon viides sinfonia on levytetty kerran aikaisemmin (Ondine, 1991). Max Pommerin johtaman Leipzigin radio-orkesterin esitys osoittautui muistikuvaani paremmaksi.

Dima Slobodenioukin johtama Sinfonia Lahti, Jaan Ots kakkoskapellimestarina, lyö sen kirkkaasti laudalta. Varsinkin totaalikatastrofiin ajava kiihdytys on karmaisevuudessaan vaikuttava. Sieidi hyötyy suuresti monikanavaäänityksen mahtavasta dynamiikasta.

Kriitikon valinnat: Syntisen nautinnollista hengellistä musiikkia

Albumi, klassinen

Tarkiainen: Eanan, giđa nieida, Saivo. Räisänen, Perko, Lapin kamariorkesteri, Storgårds. Ondine. ★★★★

Laulusarjansa Eanan, giđa nieida (Maa, kevään tytär) isot aiheet – pohjoisen luonto ja saamelaisten kohtalo – Outi Tarkiainen pukee sointiasuun, jossa on avaruutta, jäistä kimmellystä, ritualistista sitkeyttä ja nykyajan mukanaan tuomia tuhonäkyjä.

Mezzosopraano Virpi Räisänen laulaa saamenkielistä tekstiä väkevästi. Saivossa Jukka Perkon sähköisesti efektoitu sopraanosaksofoni piirtää pitkiä, nopeiden kuvioiden pilkkomia jännevälejä. Tarkiaisen musiikki tuntuu pyrkivän irti painovoimasta, ylös vapauteen, mutta välillä dramaattinen turbulenssi, raskaat soinnut ja levoton syke riepottelevat sitä.

Albumi, klassinen

Mäntyjärvi: Choral Music. The Choir of Trinity College Cambridge, Stephen Layton. Hyperion. ★★★★★

On ihme, ellei pakanakin nauti sielunsa pohjasta Jaakko Mäntyjärven kirkollisiin teksteihin säveltämästä a cappella -kuoromusiikista.

Räätälöidyt sointuvärit ovat herkullisia, jopa syntisen kutkuttavia. Cambridgen Trinity Collegen kuoro laulaa nappiin. Sopraanot ovat taivaallisen kirkkaita ja puhtaita, ja bassot laskeutuvat tarvittaessa hyvin matalalle. Stuttgarter Psalmen soi vanhatestamentillisen paljaasti. Ensimmäisen laulun Warum toben die Heiden (Miksi pakanat kiukuitsevat) unisono-avaus vavisuttaa. Ehtoopalvelus Trinity Service pysyttelee tehtävänsä mukaisesti enemmän kohtuudessa.

Albumi, klassinen

Schumann: Sinfoniat 1 & 4. Gürzenich-orkesteri, Roth. Myrios. ★★★★

François-Xavier Roth ja Kölnin Gürzenich-orkesteri torjuvat menestyksellisesti vanhaa väitettä, että Robert Schumann oli kömpelö orkestroija.

Sumentavan kuorrutuksen sijasta Roth luottaa peittelemättömään suoruuteen, eloisaan artikulaatioon, ripeisiin tempoihin, pirteään mikrodynamiikkaan ja hallittuun vibratoon. Orkesterilla on modernit soittimet, poikkeuksena solakkasointiset, kapeamensuuriset pasuunat. Sinfonioiden nro 1 ja 4 (alkuperäisversio 1841) levoton ja haaveellinen romanttisuus vapautuu tunkkaisuudesta. Loistavalla äänitykselläkin on osuutensa raikkaaseen ja avoimeen sointiin.

Albumi, klassinen

Ammann & Ravel & Bartók: Pianokonserttoja. Haefliger, HKO, Mälkki. BIS. ★★★★★

Jazztaustainen sveitsiläissäveltäjä Dieter Ammann rakensi lähes kolme vuotta pianokonserttoa Gran Toccata.

Se levytettiin HKO:n konsertissa viime syksynä. Räjähtävä rytmi, tarkasti hiottu sointi, trillerimäiset käänteet, äänimaiseman taiturillinen muuntelu ja muodon yllätyksellisyys povaavat pysyvää paikkaa modernissa ohjelmistossa. Andreas Haefliger tikkaa paholaismaisen vaikeaa pianotekstuuria, joka yhtyy Susanna Mälkin johtaman HKO:n kanssa huikaisevaksi supersoittimeksi. Gran Toccata on tasavertaisessa seurassa Ravelin vasemman käden konserton ja Bartókin kolmannen pianokonserton kanssa.