Ohjaaja Selma Vilhusen mukaan alalla on paljon käytäntöjä, joista hän ei vielä joitain vuosia sitten osannut edes kysyä. Yksi asia ovat intiimialueiden suojaksi asetetut teippaukset, tai muovi-, kangas- ja pahvikappaleet.

Suomen elokuvasäätiö julkaisi maanantaina ohjeistuksen intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä.

Yksityiskohtaisen ohjeistuksen ja sen pohjana olevan selvityksen teki näyttelijä Saara Kotkaniemi.

Selvityksessä oli muutamia rajuja ja erittäin ikäviä kokemuksia intiimikohtausten tekemisestä. Joillekin näyttelijöille oli jäänyt traumoja.

Elokuvaohjaajat AJ Annila ja Selma Vilhunen pitävät kumpikin ohjeistusta erittäin tervetulleena ja ”ehdottomasti tarpeellisena”.

Kumpikaan ohjaaja ei myöskään yllättynyt selvityksen esiin tuomista hyvin negatiivista kokemuksista.

”Ei ikävä kyllä tullut yllätyksenä, että on tapahtunut valtavia virheitä ja typeryyksiä”, Annila sanoo.

”Kun #metoon myötä näitä asioita on käsitelty viime vuosina, niin ei se yllätyksenä enää tule, että ihmiset on kohdanneet aika monenlaisia ja ikäviäkin tilanteita”, Vilhunen sanoo.

Ikävät tilanteet johtuvat useammin osaamattomuudesta ja tietämättömyydestä kuin suoranaisesta epäkunnioituksesta näyttelijöitä kohtaan, Vilhunen uskoo.

Selma Vilhunen uskoo, että ohjeistus ei vaikeuta elokuvakerrontaa eikä vähennä elokuvien sisältämää seksiä. Sen sijaan ohjeet auttavat pitämään ihmisten mielet terveinä.­

”Se on kollektiivisesta ymmärtä­mättömyydestä johtuvaa käytöstä, joka on sitten ollut vahingoittavaa. Toki on myös ollut tilanteita, joissa valtaa on yksiselitteisesti käytetty väärin.”

AJ Annila on samoilla linjoilla.

”Yksityiskohtainen ohjeistus ei ole liioittelua. Olisipa elokuvakoulussa annettu käteen ohjeistus selkeillä ranskalaisilla viivoilla.”

Ei annettu. Annila on itse joutunut tukeutumaan ”vain omaan tunneälyynsä”.

”Omalla tunneälyllä ja tarpeellisella vakavuudella kohtaukseen valmistautumisessa pääsee tosi pitkälle. Pitää pystyä asettamaan itsensä näyttelijän nahkoihin, ei ole kauhean kivaa tulla muiden eteen näyttelemään rakastelemista tai panemista. Pelisääntöjen täytyy olla äärimmäisen selkeät.”

Samaa sanoo Vilhunen.

”Perushyvällä käytöksellä ja perusinhimillisyydellä olen edennyt ja sieltä täältä vanhemmilta kollegoilta kerännyt oppeja eli että sovitaan koreografiasta etukäteen.”

Annila aikoo ottaa ohjeistuksen käyttöön, koska ”se antaa punaisen langan tekemiseen”.

”Näyttelijällä ei saa missään olosuhteessa olla turvaton ja ahdistunut olo, ja tämä ohjeistus osaltaan varmasti helpottaa asiaa juuri intiimikohtausten osalta.”

Vilhunen sanoo, että on ”joutunut itsekin miettimään omaa työskentelytapaansa”. Erilliseksi esimerkiksi hän nostaa suutelun kameran edessä.

”En aiemmin tullut ajatelleeksi, miten intiimi tapahtuma se on ja että siinäkin on aste-eroja sen suhteen, miten se toteutetaan ja että on syytä olla herkkänä.”

Vastaisuudessa Vilhunen ei aio kuvata kielisuudelmia ellei asiasta erikseen ja avoimesti sovita.

Vilhunen sanoo, että vaikkei ohjelistaa ottaisi käyttöön sellaisenaan, se auttaa suhtautumaan asioihin aiempaa tietoisemmin ja suuremmalla vakavuudella. Annilan tapaan hän mainitsee työkalut.

”Tekemisen ytimessä on aina vuorovaikutus työryhmän kesken. Joku työryhmästä voi sitten viitata näihin ohjeisiin, mistä voi olla suuri apu. Niin asioista tulee ylipäätään olemassa olevia ja on mahdollista hahmottaa omia rajoja, kun työkalupakki on olemassa.”

Ohjaaja AJ Annilan mielestä yksityiskohtainen ohjeistus on tarpeellinen. ”Olisipa elokuvakoulussa annettu käteen ohjeistus selkeillä ranskalaisilla viivoilla”, hän sanoo.­

AJ Annila vertaa intiimikohtauksen tekoa väkivalta- ja taistelu­kohtausten tekemiseen. Ne kaikki täytyy tehdä ”äärimmäisellä vakavuudella”, ja ne ”tulee suunnitella hyvin, yhdessä ja etukäteen”, ettei näyttelijöiden välille jää ”epätietoisuutta ja vääränlaisia vapauksia”.

”En ole intiimikohtausten asiantuntija. Olen tehnyt vain yhden rakastelukohtauksen Ikitie-elokuvassa. Se kohta mietitytti ja jännitti tosi paljon.”

Kuten taistelukohtauksissa, ”kaikki riskit, mitä otetaan, puhutaan auki ja tehdään turvallisesti”, Annila sanoo.

Ikitien rakastelukohtauksessa esiintyivät Tommi Korpela ja Sidse Babett Knudsen.

”Tommin ja Sidsen kanssa kävimme hirveän tarkkaan story boardin kautta läpi, mihin kosketaan ja mitä kamerassa näkyy ja mitä sen ulkopuolella tapahtuu. Kuinka paljon alastomuutta, mitä näkyy. Tommin käsi liikkuu nyt tähän, sitten Sidsen käsi liikkuu näin.”

Tommi Korpela esitti Ikitiessä Jussi Ketolaa ja tanskalaisnäyttelijä Sidse Babett Knudsen tämän vaimoa Saraa. AJ Annilan ohjaama Ikitie sai ensi-iltansa vuonna 2017.­

”Voin puhua vain omasta puolestani, mutta minulle ja toivottavasti myös näyttelijöille jäi siitä hyvä mieli. Se oli hyvin suunniteltu.”

Tärkeintä Annilan mukaan on, että suunnitelmaan ei saa jättää mitään yllätyksiä.

Vilhusella puolestaan on ollut nyrkkisääntönä, että intiimikohtausta tekemässä on mahdollisimman pieni määrä ihmisiä ja jos kuvamonitoreja on muissa huoneissa, monitoreja tarkkailevat ihmiset on sovittu näyttelijöiden kanssa etukäteen.

”Tässä voi myös katsoa peiliin eli on tosi paljon käytännöllisiä tai ajatuksellisia asioita, mitä ei ole kauhean hyvin varsinkaan nuorempana tiennyt. Yli kymmenen vuotta sitten en tiennyt enkä osannut kysyä esimerkiksi intiimisuojista.”

Intiimisuojilla tarkoitetaan erilaisia ruumiin intiimialueiden suojaksi asetettuja teippauksia, vaatteita ja kangas-, muovi- sekä pahvikappaleita.

Kotkaniemen selvityksessä yleisimpiä käytettyjä intimiisuojia olivat peniksen ympärille viritetyt munasukat tai -kukkarot sekä naisten rinta- ja alapääteippaukset.

”Alalla on yleistä, että pukuosasto valmistaa itse tai kehittelee suojia tarpeen mukaan”, selvityksessä kirjoitetaan.

Vilhusen mukaan intiimisuojien lisäksi myös ”koreografiointi oli epämääräinen käsite, en nuorempana ollut tietoinen miten tarkasti se on syytä tehdä. Enemmän oli näyttelijöille improvisoinnin vaatimusta joissain nuoruuden ohjauksissa.”

Nyt tilanne on jo toisin.

”Kun teimme Kirsikka Saaren tv-sarjaa, joka sisälsi intiimikohtauksia, halusimme harjoitella kohtaukset mahdollisimman selkeiksi. Keskustelimme tosi tarkkaan, miten ne hoidetaan, onko suojia käytössä ja niin edelleen. Teimme parhaamme, että kohtaukset olisivat näyttelijöille mahdollisimman hyviä kokemuksia. Toivomme, että näin oli.”

Vilhunen kokee, että ”läheisyyden koreografin ammatin syntyminen ja erilaiset ohjeistukset on tuoneet monella tapaa hyviä asioita tekemiseen”.

Läheisyyden koreografi on televisio- ja elokuva-alalle vasta pari vuotta sitten syntynyt työnkuva. Siihen kuuluu muun muassa seksi- ja alastonkohtausten suunnittelua, koreografiointia ja näyttelijöiden turvallisuudesta huolehtimista kuvaustilanteessa.

Läheisyyden koreografin Pia Rickmanin mielestä tärkeintä on, että tuottajat ja ohjaaja ovat ajan tasalla käsikirjoituksen suhteen: mitä seksuaalista sisältöä, alastomuutta vaativia kohtauksia tai muita intiimikohtauksia siellä on.­

Suomalainen, Britanniassa asuva läheisyyden koreografi ja näyttelijäntyötä opettava Pia Rickman on hänkin tyytyväinen, että Suomeen saatiin hyvin yksityiskohtainen ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen.

”Muutaman muun maan esimerkin mukaisesti on annettu hyvin yksityiskohtainen ohjeistus, joka vielä perustuu laajaan ja tosi arvokkaaseen selvitykseen. Se on tarpeellinen ohjeistus koko alalle. Ohjeistuksen painoarvoa vielä lisää se, että suositus muun muassa läheisyyden koreografien lisäämiseksi elokuva-alalla tulee yhdeltä alan päärahoittajalta, Suomen elokuvasäätiöltä”, Rickman sanoo.

Rickmanin mielestä selvityksestä nousee selkeästi esiin kolme tarvetta:

1) koulutuksen lisääminen näyttelijöille ja työryhmille

2) selkeiden pelisääntöjen ja koreografian luominen kohtauksia varten

3) kommunikaation lisääminen.

”Läheisyyden koreografin työ on avata kommunikaatiota, joka nyt on todistetusti hankalaa ja hämmentävää niin tuottajan ja ohjaajan, tuottajan ja näyttelijän kuin ohjaajan ja näyttelijän välillä.”

Kohtausten sisältö on keskusteltava yhdessä auki heti alussa, sopimuskäytäntöjä on tarkastettava, kohtauksiin on varattava tarvittava aika ja ne on suunniteltava ja harjoiteltava etukäteen. Osastoittain on oltava tiedossa, mitä tehdään, miten ja mitä peitetään, Rickman sanoo.

Edelleen on esimerkiksi epäselvää tai sattumanvaraista, minkälaisia intiimisuojia kohtauksissa on käytössä.

”Se kertoo suunnitelmallisuuden puutteesta. Kohtauksia ei ole suunniteltu, ei tiedetä, mitä halutaan. Siihen auttaa, että kohtauksista puhutaan avoimesti näyttelijöiden, ohjaajien tuottajien ja myös kuvaajien kesken, miten ne aiotaan tehdä.”

Läheisyyden koreografin tehtävä on Rickmanin mukaan ”napata kiinni ohjaajan visiosta, siitä, mitä haluaa intiimikohtauksella kerrottavan”. Ohjaaja vastaa näyttelijän ohjauksesta, mutta läheisyyden koreografi voi olla tulkki ohjaajan ja näyttelijän välissä.

”Sitten voimme keskustella yhdessä näyttelijöiden kanssa ja rakentaa koreografiaa, joka palvelee tarinaa. Näyttelijän on edistettävä tarinankerrontaa ei omana itsenään kameran edessä vaan roolihenkilönä. Kaiken pohjana on luottamus yhteisesti sovittuun asiaan.”

Rickmanin mukaan kyse ei ole vain tietyntyyppisten kohtausten tekotavan muutoksesta vaan koko taidealan toimintakulttuurin muutoksesta.

”Ymmärretään, että jokaisen ihmisen rajat ovat hyviä asioita, ja että mitä selkeämmin näyttelijä pystyy ilmaisemaan omat rajansa, sitä varmempia voidaan olla, että lopputulos on suostumuksen mukainen.”

Yhtä tärkeää kuin näyttelijöiden turvallisuus on myös koko työryhmän turvallisuus. Intiimikohtaukset tulisi nähdä samanlaisena hypersensitiivisenä sisältönä kuin väkivalta- tai stunt-kohtaukset, Rickman sanoo.

”Tuottajien pitäisi aina olla mukana näissä keskusteluissa. He vastaavat työturvallisuudesta ja pystyvät näkemään, että käsikirjoituksessa on nämä ja nämä kohtaukset, joita varten täytyy palkata läheisyyskoreografi.”

Väkivaltakohtauksia ei voi improvisoida hetkessä vaan ne on suunniteltava ja harjoiteltava etukäteen. Samoin pitäisi Rickmanin mukaan tehdä intiimikohtausten kanssa.

”Niissä on ammattilaisen näkemys siitä, mitä kohtaus vaatii, minkä verran aikaa se vie, mihin kohtaan kuvauspäivää se kannattaa sijoittaa, ja miten kuvaustilanne on tehty turvalliseksi.”

Paineeton harjoitus lisää luovuutta, rentoutumista ja sitä kautta oivalluksia, miten kohtaus kannattaa kuvata ja miten varmistetaan, että näyttelijöiden asettamia rajoja kunnioitetaan. Se näkyy lopputuloksessa positiivisesti, Rickman sanoo.

”Varmistus on paljon helpompi tehdä harjoituksissa eikä paineistetussa kuvaustilanteessa. Se voi olla liian vaikea paikka näyttelijälle kertoa, että jokin ei käy.”

Samalla näin varmistetaan myös muun työryhmän suostumus. Kaikki tietävät, mitä ovat tekemässä.

Turvallisuus on koronaviruspandemian aikana korostunut entisestään eikä vain tartuntariskin vuoksi.

”Kun työt vähenevät ja näyttelijöiden paine saada töitä kasvaa entisestään, sitä vaikeammaksi muuttuu töistä ja tietynlaisista kohtauksista kieltäytyminen. Läheisyyden koreografin tehtävänä on auttaa pakottamattoman ja jatkuvan suostumuksen varmistamisessa sekä ehdottaa esimerkiksi illuusion luomisen vaihtoehtoja.”

Intiimikohtausten ohjeistuksesta puuttuu vielä tarkempi erittely siitä, miten yhteistyö läheisyyden koreografin kanssa toimii.

Tärkeintä Rickmanin mielestä on, että tuottajat ja ohjaaja ovat ajan tasalla käsikirjoituksen suhteen: mitä seksuaalista sisältöä, alastomuutta vaativia kohtauksia tai muita intiimikohtauksia siellä on. Jos niitä on, kannattaa läheisyyden koreografilta pyytää konsultaatiota.

”Jos päädytään yhteistyöhön, niin sitten kokoustetaan erikseen ohjaajan ja tuottajien kanssa. Tärkeää on, että läheisyyden koreografi pääsee yhteistyöhön muiden hodien [Head of Department eli osastonjohtaja] kanssa ja esimerkiksi yhteistyö pukuosaston kanssa vaatetuksesta ja suojaamisesta on erittäin tärkeää.”

Läheisyyden koreografi keskustelee myös näyttelijöiden sopimuskohdista tuottajien kanssa ja siitä, ”mikä seksuaalinen sisältö näyttelijöille on ok, mitä saa näkyä, ja myös minkälainen illuusio on heidän puolesta ok vaikka varsinaisesti tiettyjä ruumiinosia ei näytettäisi”.

Kahdenkeskiset keskustelut näyttelijöiden kanssa sekä harjoitukset näyttelijöiden, ohjaajan ja kuvaajan kanssa ennen kuvauksia ovat ensisijaisia, Rickman sanoo.

”Yhteinen tavoite on, että näyttelijän työ on hyvää.”

Rickman on vetämiensä koulutusten, konsultaatioiden ja läheisyyden koreografien töiden jäljiltä ”valtavan iloinen, että meillä näyttelijät, tuottajat ja ohjaajat ovat kiinnostuneet näyttelijöiden ja koko työryhmän hyvinvoinnista ja koko toimintakulttuurin muutoksesta”.

”Nyt muutos vaatii aktiivisia tekoja ja yksi konkreettinen ehdotus on yhteistyö läheisyyden koreografin kanssa.”

Yksityiskohtaiset ohjeet ja koreografiointi eivät Vilhusen mukaan suitsi elokuvakerrontaa eivätkä vähennä mahdollisuuksia tehdä intiimikohtauksia vaan pikemminkin juuri päinvastoin, ne ”vapauttavat tekemään paljon monimuotoisemmin vaikka juuri niitä intiimikohtauksia”.

”Tällaiset ohjeistukset eivät missään nimessä johda siihen, että elokuvista vähenisi seksi”, Vilhunen sanoo. Sen sijaan ne auttavat pitämään ihmisten mielet terveinä.

Kun ihmisten asettamia rajoja noudatetaan, kuvauksissa voidaan tehdä melkein mitä vain, sanovat Annila ja Vilhunen.

Intiimikohtaus täytyy kuitenkin olla erittäin hyvin perusteltu tarinan tasolla.

”Intiimikohtauksissa on niin helppo tehdä ylilyöntejä. On erittäin tervetullutta keskustelua alalle, kun kaikki täytyy pystyä perustelemaan oikeasti. Ei voi vain sanoa, että tuntuu siltä, että pitää tehdä näin. Se ei ole perustelu”, Annila sanoo.

Vilhunen puolestaan sanoo, että ”on olemassa elokuvia, joissa on penetraatiota ja kaikki näkyy ja se kuuluu teoksen ydinolemukseen, teos käsittelee nimenomaan seksiä. Mutta näyttelijöiden suostumuksen laadusta pitää olla vankkumaton varmuus. Asioista tulee sopia tarkasti jo roolitusvaiheessa, ja sopimuksista on pidettävä kiinni.”

”Oli minkälainen teos tai kohtaus tahansa, niin se mitä ei rikota, on henkisen ja fyysisen koskemattomuuden raja”, Annila sanoo.