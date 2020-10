Zagros Ensemble esitteli konsertissa myös ranskalaista älyllisyyttä.

Nykymusiikki

Zagros Ensemblen Klang-konsertti 5.10. Musiikkitalon Camerata-salissa. – Hynninen, Bertrand, Bedrossian, Connesson, Pohjola.

”Kaiken katoavaisuuden valssi”, sopisi Seppo Pohjolan mukaan hänen uuden pianokvintettonsa nimeksi.

Oli hieman hämmentävää kuulla Zagros Ensemblen nykymusiikkikonsertissa suomalaiseen alakuloon vihkiytynyt, myöhäisromantiikan polkuja seuraava muhkea teos.

Jouset saivat hehkutella sydämensä kyllyydestä tiiviitä legatovirtoja ja paikoin kiihkeitä kuohuja. Piano kuvioi briljantisti ja rakenteli tummia sointipylväitä. Konsensus vallitsi läpi koko vuodatuksen, eikä soittimien välillä juuri esiintynyt konflikteja.

Kvinteton valssijaksot kuulostivat salonkiviihteeltä. Yllätys oli lyhyt leikkisä loppuvinjetti, jonka lopuksi yksi pizzicato-näpäys ikään kuin puhkaisi koko tunnevyörykuplan.

Pohjolan kvintetto henki nostalgiaa, kun taas Maija Hynnisen Glow within huilulle ja bassoklarinetille eli nykyhetkessä. Se alkoi soittimien puhallusäänillä, niiden hengityksellä, ja kasvoi pikku hiljaa pitkiksi linjoiksi.

Hynninen kertoo säveltäneensä teoksensa pieni vauva sylissään. Vauva tunsi ilmeisesti olonsa hyväksi, ei itkenyt nälästä eikä vatsannipistyksistä.

Tunnelma oli hyvin hellä, intiimi ja rauhallinen. Glow within on arjen runoutta, jossa äiti aistii esitietoisesti vauvan tuntemuksia.

Glow within on herkkä hetken värähdyksille, ulkoisille ja myös sisäisille, biologisille ääni- ja rytmiärsykkeille. Pienin ja oivaltavin keinoin syntyy lämmin moderni tuokiokuva.

Konsertin kolme muuta teosta olivat peräisin Ranskasta. Kaikki kolme säveltäjää osoittautuivat omaperäisiksi älyköiksi.

Christoph Bertrandia (1981–2010) pidettiin yhtenä eurooppalaisen nykymusiikin suurimpana lupauksena. Ura katkesi itsemurhaan.

Trio SANH bassoklarinetille, sellolle ja pianolle on saanut nimensä kiinan kielen sanasta, joka tarkoittaa sekä numeroa kolme ja ”siroteltua” ja ”hajoitettua”.

Usein syntyi se vaikutelma, että kaikki kolme soittajaa soittivat ja kuvioivat samoista aiheista omiaan aasialaisen musiikin heterofoniseen tyyliin. Piano ja puhaltimet olivat usein keskenään vastakarvaan.

Yhdistävänä tekijänä oli samana pysyvä tempo. Lopulta yhdenmukaisuuden paine sai kaikki sykkimään sopuisasti samassa tahdissa. Monipolvisen rytmikäs ja hieman vonkuva prosessi oli hyvin intensiivinen.

Franck Bedrossianin (s.1971) teos A chamber to be haunted kahdelle viululle on saanut inspiraationsa Emily Dickinsonin runosta, jossa sisäiset demonit ja varjot vainoavat runon minää.

Kaksi viulua loihtivat kuumeisen kiihkeästi ja kiinnostavin jousitekniikoin aaveiden yöllistä laulua ja valitusta. Teos on jännittävä psykologinen kauhukuva.

Guillaume Connesson (s. 1970) on ottanut Techno-Parade -teoksensa lähtökohdaksi teknomusiikin ”brutaalin ener­gian”. Huilu, klarinetti ja piano muuttivat teknon maanisen jumputuksen leikkisäksi rytmikujeiluksi. Teos loppuu lyhyeen päin vastoin kuin monet teknokappaleet, joissa ei aina tunnu tulevan lainkaan loppua.