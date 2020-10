Nykysirkusryhmä Race Horse Companysta tunnetun Rauli Dahlbergin sooloesitys O’DD valmistuu – kahdeksan vuoden työn jälkeen.

”Lentämisen fiilis, se vapauden tunne ilmassa”, Rauli Dahlberg tiivistää trampoliinilla temppuilun viehätyksen.

Torstaina saa ensi-iltansa Dahlbergin sooloteos, kahdeksan vuotta tekeillä ollut O’DD, jonka kohtauksissa hän hyppii ja kieppuu unenomaisessa, surrealistisessa tunnelmassa. Jo ennakko­videoiden pätkissä akrobatia näyttää komealta, rankalta ja jopa vaaralliselta.

Hän esimerkiksi sinkoutuu ilmaan trampoliinin peittävän hulmuavan kankaan päältä kuin vedestä. Musta kangas liehuu hypnoottisesti.

”O’DD on todella fyysinen alusta loppuun, eikä siinä ole juuri taukoja. En ole nähnyt kovin monta vastaavaa esitystä. En pystyisi esittämään tätä kahta kertaa päivässä, en millään”, Dahlberg sanoo.

Muusikko Miro Mantere säestää esitystä kuin mykkäelokuvaa, kuten Dahlberg luonnehtii. Muuten hän esiintyy näyttämöllä yksin.

Mutta O’DD lupaa muutakin kuin vaikuttavia temppuja. Dahlberg kurkistaa siinä ihmisen tulevaisuuden kuviin, pohtii mihin lajimme on menossa. Kyseessä on kaunis dystopia, kuten Mantere on luonnehtinut.

Scifi-elokuvat ovat aina kiinnostaneet Dahlbergia.

Rauli Dahlberg innostui nuorena sirkuksesta, sillä siellä tehdä, mitä halusi.­

”Niissä käsitellään isoja asioita ja niissä voi tapahtua mitä vain – vähän kuin sirkuksessa. Kummassakaan ei olla normaalimaailmassa. Molemmissa luodaan skenaario, joka ei ole totta, mutta siitä tehdään toden tuntuinen.”

Dahlbergin suosikkeja ovat Stanley Kubrickin 2001: Avaruusseikkailu (1968) ja George Lucasin THX-1138 (1971). Niiden maailmasta hän on poiminut voimakkaita värejä ja tunnelmia. Hän pyrkii sirkuksessa elokuvamaiseen kerrontaan.

Tarkoitus on seurata hänen luomaansa maailmaa ja hahmoa näyttämöllä samaan tapaan kuin valkokankaalta. Esitys jatkuu yhtenäisenä eikä Dahlberg kaipaa aplodeja temppujen välissä.

Elokuvien näkyjen rinnalle O’DD:n kehityksessä on noussut viime vuosina uudelleen virinnyt avaruudenvalloitus, kuten suunnitelmat miehitetyistä Mars-lennoista.

”Yritän käyttää sirkuksessa tarinan keinoja. O’DD:stä voi löytää ainakin seikkailumatkan. Siinä voi seurata, mitä hahmolleni tapahtuu, mutta tarina on surrealistinen eikä lineaarinen. Pyrin siihen, että tempuilla on tarkoitus ja selitys.”

Rauli Dahlberg harjoitteli testaan Tattarisuolla. Hänen mukaansa teosta voi katsoa myös puhtaasti temppujen näkökulmasta.­

Dahlberg korostaa, että O’DD:n voi katsoa myös puhtaasti temppujen näkökulmasta, nauttia visuaalisuudesta ja musiikista.

Hänen mielestään suurimpia haasteita sirkuksessa on luoda esitykseen yhtenäinen maailma, joka sitoo yksittäiset temput kokonaisuudeksi.

”Tarinallisuuden tuominen sirkukseen on tosi vaikeaa. Sirkus ei kerro helposti muusta kuin sirkuksesta. Jos tehdään vaikka Punahilkka sirkuksena, mitä temput tekevät siinä?”

Dahlberg (s. 1985) innostui sirkuksesta jo lapsena, kun isä vei kymmenvuotiaan Raulin Turun sirkuksen trampoliinitunneille. Sellaisella hyppely oli tuttua jo voimisteluharrastuksesta, mutta sirkukseen verrattuna voimistelu tuntui jäykältä.

”Sirkuksessa sai tehdä, mitä halusi. Teininä tuli jo telmittyä kaikki vapaa-aika. 16-vuotiaana yritin käydä kokkikoulua, mutta se jäi, kun vietin kaiken ajan tuntien sijasta trampoliinilla”, Dahlberg muistelee.

Dahlberg kokeili myös uimahyppyjä. Menomatkalla alas tuntui vapaalta, mutta takaisin torniin kiipeäminen oli tylsää. Trampoliini heittää esiintyjän ilmaan, joten lentämisen makuun pääsee meno- että paluumatkalla.

Ensimmäisen kerran Dahlberg esiintyi vuonna 2002, kun isosisko – myös sirkustaiteilija, nuorallatanssija Sanja Kosonen – ilmoitti hänet mukaan Nuorisosirkusfestivaalille. Debyytissään Dahlberg esiintyi trampoliinilla parin tuhannen ihmisen edessä. Se jännitti mutta myös rohkaisi jatkamaan.

Rauli Dahlberg on yksi Race Horse Companyn perustajia. Suomalaisen nykysirkuksen lippulaiva perustettiin vuonna 2008.­

Dahlberg lähti opiskelemaan sirkusta, ensin Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, sitten Ruotsiin arvostetun Cirkus Cirkörin oppiin ja lopulta Ranskan kansalliseen sirkustaidekeskukseen. Mutta missään koulussa tekeminen ei tuntunut oikein omalta.

Onneksi löytyi muita samoilla linjoilla olevia, joiden kanssa Dahlberg perusti Race Horse Companyn vuonna 2008. Sen verkkosivuilla on kirjattu estetiikan perusteiksi kaaos, huumori ja yllätykset. Ryhmästä on tullut suomalaisen nykysirkuksen ehkä kansainvälisesti tunnetuin lippulaiva.

”Olisi tietysti helpompaa olla töissä esiintyjänä jossain muussa ryhmässä. Omassa on hirveästi säätöä, enemmän kuin aloittaessa osasimme odottaakaan: kirjanpitoa, organisoimista ja taloudesta huolehtimista. Mutta on vapaus tehdä mitä haluaa – ja pystyy.”

Viime vuonna Dahlberg esiintyi kolmessa Race Horsen esityksessä. Niistä Super Sundayta sanotaan suuruudenhulluksi jopa ryhmän omilla verkkosivuilla.

Ryhmä kiersi Suomen ohella kuudessa muussa Euroopan maassa ja Etelä-Koreassa. Niin monta esitystä vuodessa on melkoinen työtahti. Reissaaminen lisää sirkustyön raskautta.

Raili Dahlberg sinkoutuu ilmaan trampoliinin peittävän hulmuavan kankaan päältä kuin vedestä.­

Race Horse Company tekee isoja esityksiä, joilla se saa runsaasti näkyvyyttä, mutta ryhmää pyörittää käytännössä vain muutama ihminen. Joskus rahat on pantu kalustoon, tehty töitä ilman palkkaa ja toivottu, että esitys menestyy niin, että rahat lopulta löytyvät.

Nyt ryhmällä on Tattarisuolla tila, jossa mahtuu harjoittelemaan. Mutta kaarihallin puolikkaassa ei ole talveksi kunnollista lämmitystä ja senkin vuokraan on rahoitus vain ensi vuoden loppuun.

Myös O’DD on iso hanke, vaikka Dahlberg esiintyy siinä soolona. Se on syntynyt pätkittäin ryhmän hankkeiden välissä. Muutama vuosi sitten Saaren kartanon residenssissä Dahlberg kirjoitti koko jutun uusiksi.

”Alkuvisio oli liiankin iso, mutta siitä oli vaikea luopua. Esitystä varten piti muun muassa olla oma teltta. Erilaisia esineitä oli tosi paljon. Mutta aika on tehnyt myös hyvää. Esitys on tiivistynyt olennaiseen.”

Loukkaantuminen on tässä lajissa yleistä, kertoo Rauli Dahlberg. Selkä ja nilkat ovat kovilla.­

Trampoliinin lisäksi Dahlberg hallitsee vipulaudan ja jumppapallot. Materiaalien käyttö vaikuttaa O’DD:ssä mestarilliselta: Dahlberg kieppuu ja pomppii myös ison pallon päällä ja kieputtaa palloa käsissään.

Esitystä varten lavalle on rakennettu myös moottoroitu, pyörivä alusta. Se muun muassa kietoo akrobaatin kelmupakettiin.

Dahlberg antoi jo vuonna 2012 näytteen tempusta, jossa hän pomppii trampoliinilla muovikelmuun käärittynä kuin perhosentoukka. Temppu näyttää vaaralliselta.

”Totta kai loukkaantumisia tapahtuu paljon, selkä paukkuu ja nilkat vääntyvät. Isoissa tempuissa on aina riskinsä. Kun hyppii trampoliinilla kelmussa, ei tarvitse tehdä isoa virhettä, että sattuu. Minua on operoitu kolmesti, mutta samaahan se on urheilijoilla.”

Rauli Dahlberg käyttää sirkuksessa tarinan keinoja.­

Dahlberg myöntää olleensa nuorena koukussa adrenaliiniin, mutta nykyään hän on oppinut pääsemään vapaa-ajalla ulos sirkuksesta. Hän sanoo leikkivänsä aina vaaralla, mutta pyrkivänsä tekemään temput varman päälle.

”Jos ei olisi mitään vaaran tunnetta, ei olisi jännitystä eikä vauhtia. Olisiko sellainen edes sirkusta? Vaimoni on harrastanut telinevoimistelua ja myös sirkusta, joten hän ymmärtää. Äiti jännittää puolestani eniten. Hän ei kai ikinä totu tähän.”

O’DD 8.–10.10 Espoon kaupunginteatterissa (näytökset loppuunvarattu), 13.–15.10. Oulussa, Kulttuuritalo Valveessa ja 27.–28.11. Helsingin Stoassa.

