Ystävystyminen Lean on Pete -nimisen hevosen kanssa sysää 15-vuotiaan Charleyn (Charlie Plummer) yksinäisen elämän uuteen suuntaan.­

Lean on Pete ★★★★

Britannia 2017

Netflix (K12)

Brittiohjaaja Andrew Haigh’n läpimurto oli ikääntyneen pariskunnan välille aukeavasta juovasta kertova 45 vuotta (2015). Lean on Pete (2017) perustuu yhdysvaltalaiskirjailija Willy Vlautinin samannimiseen romaaniin, jonka pohjalta Haigh teki käsikirjoituksen.

Kiinnostavimpiin amerikkalaisiin nykykertojiin lukeutuva Willy Vlautin on John Stein­beckin perillisiä. Hän kuvaa romaaneissaan usein amerikkalaista työväenluokkaa ja oman onnensa nojaan unohtuneita ajelehtijoita. Hän on ammentanut samoista teemoista hienoissa yhtyeissään The Delines ja Richmond Fontaine.

Romaanin tärkein elementti, empatia epätäydellistä ihmistä kohtaan, on tallella. Ja luoja tietää, empatiaa tarinan henkilöt ovat vailla, muun muassa.

Varsinkin päähenkilö, 15-vuotias Charley (Charlie Plummer), kaipaisi olkapäätä, johon nojata. Isänsä (Travis Fimmel) kanssa elävä poika on tottunut siihen, ettei sellaista ole tarjolla.

Äiti häipyi jo ajat sitten, eikä isästäkään ole turvalliseksi vanhemmaksi. Isän sisko, Margy-täti (Alison Elliott), on ainoa luotettavalta tuntuva aikuinen, mutta häneenkin välit ovat katkenneet.

Hanttihommien perässä kiertävä kaksikko päätyy Portlandiin. Edessä on jälleen uusi alku uudessa ympäristössä. Juurettomuus näkyy kaikissa elokuvassa vilahtavissa hahmoissa: harva on missään kuin kotonaan.

Romaanissa Charley on minäkertoja, minkä vuoksi hänestä tihkuu väkisinkin tietoja. Elokuvassa Charley pitää korttinsa piilossa, ei juuri puhu ja piilottaa tunteensa tekemiseen, kuten aamuiseen lenkkirituaaliinsa.

Kohtaaminen äkäisen hevo­sen­omistajan Delin (Steve Buscemi) kanssa sysää Charleyn elämän kuitenkin uuteen suuntaan. Hän pestautuu ukon apuriksi laukkakilpailuihin. Poika kiintyy Lean on Pete -nimiseen, jo parhaat juoksunsa juosseeseen quarterhevoseen, jota uhkaa myyminen teuraaksi.

Charley voittaa hevosen luottamuksen, tai oikeastaan toisinpäin. Hevonen saa pojan avautumaan, ja silloin myös katsojalle avautuu ensi kertaa näkymä pojan haavaiseen sieluun. Onhan heissä paljon samaa: kumpaakin on viety paikasta toiseen, toisten mielen mukaan.

Charley päättää pelastaa hevosen. Matkasta muodostuu eräänlainen odysseia, jonka aikana nähdään vilauksia amerikkalaisen unelman varjopuolesta, elämästä tuurin varassa.

Haigh on kuitenkin kiinnostuneempi kuvaamaan yhteyttä etsivää ihmistä ja onnistuu juuri siinä koskettamaan syvälle.

Hiljainen Plummer tavoittaa näyttelemänsä hiljaisen, hitaasti murtuvan pojan hienosti.

Yksinäisyyden kokemusta tukee tanskalaiskuvaaja Magnus Jønck, joka luo Oregonin ja ­Wyomingin avaraan luontoon lähes westernmäisen katseen.