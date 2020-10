Suomen elokuvateatterien kävijämäärät ovat vuoden alusta laskien puolet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Dyyni siirtyy, Bond siirtyy taas, The Batman siirtyy, Black Widow siirtyy, kotimaisista Peruna siirtyy...

Lähes kaikki Hollywoodin jättielokuvat lykkääntyvät loppuvuodelta ensi vuoteen. On myös mahdollista, että jouluksi ensi-iltaan tällä hetkellä suunnitellut Wonder Woman 1984 ja Pixarin uutuusanimaatio Soul siirtyvät.

Yhdysvalloissa ja Britanniassa Cineworld-elokuvateatteriyhtiö sulkee torstaina kaikki teatterinsa väliaikaisesti.

Mikä on Suomen elokuvateatterien tilanne nyt?

Saan puhelimen päähän Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtajan Tero Koistisen, joka on juuri laatimassa elokuvateattereille uutta asiakirjaa viranomaisten määräyksistä.

”Mistä ne kaikki tiedot oikein saa? Ei vittu mistään, niin monta saatanan tahoa päättämässä asioista.”

Koistinen on kuitenkin varovaisen positiivinen Suomen elokuvateatterien tilanteesta, kun ottaa pandemiapoikkeusvuoden huomioon.

”Kun heinäkuusta lähtien ruvettiin teattereita avaamaan, niin joka kuukausi kävijämäärät ovat nousseet. Ovat ne yhä olleet jäljessä viime vuotta joka kuukausi, mutta suunta on hyvä.”

Syyskuun loppuun mennessä eli vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden jälkeen kävijämäärät ovat puolet siitä mitä ne olivat viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

”Lipputulot ovat 31 miljoonaa euroa perässä viime vuoteen verrattuna.”

Parhaina elokuvavuosina Suomen elokuvateatterit keräävät lipputuloja 90–100 miljoonaa euroa, Koistinen sanoo. Tällä hetkellä siitä on jäämässä siis pois noin kolmannes, ja viime vuoteen verrattuna puolet.

Kaikki teatterit eivät ole kriisiä kestäneet. Mäntän Bio Säde ilmoitti, että sen toiminta loppui maanantaina 5. lokakuuta.

”Vuodesta 1918 yhtäjaksoisesti käynnissä olleet elokuvanäytännöt päättyvät alaa horjuttavaan koronakriisiin”, teatteri tiedotti.

Koistinen suree Mäntän ainoan elokuvateatterin lopettamista. Hän kuitenkin uskoo, että ylivoimainen valtaosa Suomen elokuvateattereista selviää poikkeusvuodesta, jos tilanne palautuu normaaliksi suhteellisen pian.

”Ongelmatilanne on, että Hollywoodin kärkielokuvia ei tällä hetkellä ole. Mutta meidän ongelma on kansainvälinen ongelma, niiden siirtyminen on korkeammassa kädessä. Niin kauan kuin Yhdysvaltojen isot markkinat, Los Angeles, New York, Chicago ja niin edelleen eivät toimi kunnolla, tilanne on epäselvä.”

Tenetin menestys Yhdysvaltojen ulkopuolella näytti jo hetken tarkoittavan, että Hollywood palaa tavallaan vanhaan levitysmalliin ennen internetiä: julkaistaan elokuva alueittain sitä mukaa kuin ne avautuvat.

”Näyttää kuitenkin siltä, että jotain meni Hollywoodissa housuun kun Tenet ei Jenkeissä lähtenyt kunnolliseen nousuun.”

Suomessa Tenet on menestynyt yhtä hyvin kuin Christopher Nolanin muutama aiempi elokuva. Pandemiasta huolimatta Tenetillä on Suomessa ollut lähes 140 000 katsojaa.

Loppuvuoden Suomen elokuvateatterit ovat todennäköisesti kotimaisten elokuvien ja pienempien ulkomaisten, niin sanottujen independent-elokuvien varassa.

”Kotimaisen elokuvan tarjonta on tällä hetkellä todella kova, alkaen viime viikonloppuna ensi-illassa olleesta Tovesta ja parin viikonlopun takaisesta Lost Boysista, joka on valtava hitti”, Koistinen sanoo.

Metsäjättikin keräsi syyskuussa 47 000 katsojaa.

Joonas Neuvosen ohjaama dokumentti Lost Boys on ollut Suomessa valtava hitti. Kuvassa Jani Raappana ja Joonas Neuvonen ”jossain päin Aasiaa” vuonna 2010.­

Mitä jos pandemiatilanne kuitenkin vaikeutuu niin, että jouluksi suunnitellut Hollywoodin jättielokuvat lykkääntyvät ja alkuvuonna 2021 nähdään vielä lisää ensi-iltasiirtoja kauemmas tulevaisuuteen?

”Ohjelmiston tilanteesta riippuen jos kustannuksia pitää karsia, niin todennäköisesti näytösmääriä vähennetään isoissa teattereissa. Pienempi toimija, jossa henkilöstö ei ole iso kulutekijä, voi toisaalta jopa lisätä näytöksiä, jotta ne eivät ruuhkautuisi ja pysyisivät turvallisina”, Koistinen sanoo.

Joka tapauksessa kaikki pyrkivät pitämään kustannukset kurissa, ettei poikkeusvuodesta jäisi ”viivan alle niin järkyttävää miinusta ettei sitä voi saada takaisin”, Koistinen sanoo.

Koistisen mukaan Suomessa on ainakin yksi elokuvateatteri, joka tehnyt tänä vuonna parempaa tulosta kuin viime vuonna.

”Sitä ei kuitenkaan ole tehty lipputuloilla vaan miettimällä konseptia uusiksi: baari auki ennen elokuvaa ja ehkä yksi viinilasi elokuvan aikana.”

Luottamuksellisten keskustelujen takia hän ei kuitenkaan voi paljastaa elokuvateatterin nimeä. Koistinen myös muistuttaa, että ”viina ei ole ratkaisu kaikille”. Toisten elokuvateatterien profiiliin sopivat muunlaiset palvelut.

”Viisasten kiveä ei ole, mutta tämä on jokaiselle teatterille paikka miettiä, onko toiminnassa muuta kehitettävää.”

Koistisen mukaan ala odottaa myös kiinnostuneena, josko valtion mahdolliset jatkotukitoimet ulottuvat elokuvateattereihin.

”Tämä on hyvin terve toimiala niin merkitykseltään kuin taloudellisesti, nyt se vain tarvitsisi pikkaisen hjelppiä, että selvitään montun yli.”

Ala on toiminut itsekin aktiivisesti poikkeusvuodesta selviämiseksi, Koistinen muistuttaa. Elokuva-ala käynnisti syyskuussa erillisen kampanjan yleisöjen houkuttelemiseksi takaisin elokuvateattereihin. Sen osana perustettiin verkkosivu nytleffaan.fi, joka kokoaa kaikkien suomalaisten elokuvateattereiden elokuvaohjelmistot yhdelle sivustolle.