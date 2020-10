Ihme-nykytaidefestivaalin ensi vuoden taiteilija Katie Paterson tunnetaan Norjaan tekemästään tulevaisuuden kirjastosta. Sen kirjoja pääsee lukemaan vasta vuonna 2114.

Nykytaidefestivaali Ihme Helsingin ensi vuoden taiteilija on Katie Paterson. Skotlantilaistaiteilijan tilausteos To Burn, Forest, Fire (palaa, metsä, tuli) toteutetaan Helsingissä kesän 2021 aikana useissa paikoissa.

Katie Paterson (s. 1981) tunnetaan parhaiten teoksestaan Future Library, jota toteutetaan Oslossa, Norjassa. Teoksia ”tulevaisuuden kirjastoon” ovat kirjoittaneet muun muassa Karl Ove Knausgård, Elif Shafak ja Margaret Atwood.

Emme kuitenkaan tiedä, mitä heidän kirjoissaan lukee, sillä niitä pääsee lukemaan vuonna 2114. Kuuset, joista valmistetulle paperille kirjat on määrä painaa, kasvavat yhä norjalaisessa metsässä. Kirjat ovat lahja tuleville sukupolville.

Paterson työskentelee usein yhdessä tutkijoiden kanssa. Teoksissaan hän käsittelee ihmisten ja heidän luonnollisen ympäristönsä välistä yhteyttä. Hän on esimerkiksi lähettänyt sulavan islantilaisjäätikön ääniä suorana, kartoittanut kuolleita tähtiä ja koonnut dia-arkiston maailmankaikkeuden pimeydestä.

Hänen teoksiaan on nähty muun muassa Tate Britainissa Lontoossa, Guggenheim-museossa New Yorkissa ja The Scottish National Gallery of Modern Artissa Edinburghissa.

Helsingissä Paterson haluaa luoda teoksen, joka lisää tietoa maapallon kuudennesta sukupuuttoaallosta.

To Burn, Forest, Fire -teosta varten Paterson selvittää geologien ja paleoklimatologien avulla, miltä maailman ensimmäinen ja viimeinen metsä voisivat tuoksua – ensimmäinen kevätaikaan ja viimeinen syksyllä.

Nämä tuoksut jalostetaan suitsukkeiksi, jotka japanilainen perinneyritys valmistaa. Kesällä 2021 suitsukkeita poltetaan eri puolilla Helsinkiä.

Paterson kertoo, että parhaillaan hän työskentelee luonnontieteilijöiden kanssa selvittääkseen, mitkä ovat varhaisimmat ja viimeiset metsät. Maapallon vanhimmat metsät ovat todennäköisesti sijainneet Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion alueella noin 380 miljoonaa vuotta sitten. Viimeinen metsä on vaikeampi määritellä.

”Masentavaa kyllä, yritämme päättää Amazonin sademetsän ja pohjoisen taigan välillä. Molemmat ovat niin vaarantuneita, että on vaikeaa sanoa, kumpi niistä jää viimeiseksi”, Paterson sanoo.

Tuhoamme sademetsiä niin nopeasti, että ne saattavat olla poissa sadan vuoden kuluttua, taiteilija sanoo.

”Uskon, että voimme kohdata ilmastokatastrofin suoremmin aistiemme kautta emotionaalisella, intuitiivisella tasolla.”

Hän toivoo, että aistikokemus kannustaa ihmisiä tarttumaan toimeen metsien pelastamiseksi.

Patersonin teos ei ole Ihme-festivaalin ainoa teos vuonna 2021.

Koronavirus­pandemian vuoksi norjalaistaiteilija Jana Winderenin kesään 2020 suunniteltu teos siirtyy elokuuhun 2021.

Ihme on nykytaideorganisaatio, joka tuottaa vuosittain uuden taideteoksen julkiseen tilaan. Takavuosien Ihme-projekteja ovat olleet muun muassa brittitaiteilija Antony Gormleyn saviteos Kaisaniemen puistossa vuonna 2009 sekä Jeremy Dellerin teos, jossa museoesineet vapautettiin ihmisten kosketettaviksi metroasemille ja kauppakeskuksiin vuonna 2015.

Ihme on muokannut toimintaansa voimakkaammin kohti taiteen ja tieteen vuoropuhelua vastauksena ilmastokriisiin.