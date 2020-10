Kovin monen suomalaisen elokuvan työryhmässä ei ole Oscar-ehdokkuuden saaneita tekijöitä, mutta huomenna teattereihin tulevan Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan on lavastanut yhdysvaltalainen Heather Loeffler (s. 1977). Hän sai ehdokkuuden American Hustlesta (2013).

David O. Russellin ohjaamassa rikoselokuvassa suorastaan herkuteltiin 1970- ja 1980-lukujen taitteen New Yorkin ajankuvalla ja huijarien maailman glamourilla. Lavastuksessa esimerkiksi psykedeeliset tapetit vievät heti menneille vuosikymmenille. Myös puvustus on tehty tarkkaan.

Myös uudessa Risto Räppääjässä seikkailee rikollisia, tosin nykypäivän Helsingissä. Millaista oli lavastaa tavallista Suomea?

”Olen ollut naimisissa suomalaisen kanssa 15 vuotta ja matkustanut Suomessa ensitapaamisestamme lähtien. Olen nähnyt monia suomalaisia koteja, joten tiedän jotain siitä, miltä Suomi näyttää. Mutta ei ole yhtä oikeaa tapaa lavastaa elokuva, vain versioita ja tulkintoja”, Loeffler sanoo.

Loeffler on asunut perheineen Suomessa nyt parin vuoden ajan.

Uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa Rauha-täti (Minka Kuustonen) luulee Ristoa (Silmu Ståhlberg) taiteelliseksi neroksi ja uudelleensyntyneeksi Vincent van Goghiksi. Taideväärentäjät kiinnostuvat hänen töistään kuitenkin enemmän kuin museoväki, ja siitä syntyy seikkailu.

Räppääjien koti näyttää suomalaiselta kerrostaloasunnolta, tosin tavallista värikkäämmältä, kuten Risto Räppääjän maailmaan kuuluu. Loeffler kertoo, että asunto syntyi tyhjään omakotitaloon, jota muokattiin muun muassa lisäseinillä. Se oli käytännöllistä, koska on helpompi saada iso tila näyttämään pienemmältä kuin kuvata ahtaissa oloissa.

Heather Loeffler on lavastanut suomalaisen kodin Risto Räppääjä ja Väärä Vincent -elokuvaan. Rooleissa nähdään muun muassa Silmu Ståhlberg ja Minka Kuustonen.­

Väärentäjien ateljee taas syntyi kartanoon Laajasalossa. Sekin oli tyhjillään, joten Loefflerilla oli vapaat kädet lavastaa. Vankila, johon poliisit sulkevat seikkailun sankarit, tehtiin Yleisradion kellarin käytävään.

”Selli ei saanut olla lapsille liian pelottava. Siksi suunnittelimme sen niin, että sieltä olisi oikeasti helppo päästä pois”, Loeffler kuvailee.

Hänen mukaansa loppujen lopuksi ei ole kovin erilaista lavastaa nyky-Suomea tai menneen ajan Amerikkaa: molemmat vaativat taustatutkimuksia. Lavastajan työ muuttuu koko ajan. Joskus pitää ottaa mittoja helikopterista, tosinaan taas selvittää, miltä näyttää lääketehdas.

Loeffler on työskennellyt myös sisustusarkkitehtina ja arvelee huomanneensa joitakin eroja suomalaisten ja amerikkalaisten kotien välillä.

”Ehkä Suomessa kaunis luonto on aina lähellä ja ihmiset viettävät paljon aikaa ulkona, joten koteja ei tarvitse koristella paljon. En ole varma, olenko oikeassa, mutta täällä kodit ovat hyvin käytännöllisiä koristeellisuuden sijaan.”

Loeffler on työskennellyt elokuva-alalla parikymmentä vuotta. Välillä hän opiskeli arkkitehtuuria ja työskenteli vuoden Shanghaissa arkkitehtitoimistossa. Siellä hän tapasi miehensä Eero Puurusen. Sittemmin he ovat asuneet New Yorkissa ja Helsingissä.

”Kaipasin silloin jotain akateemisempaa ja älyllisempää, työtä joka tuottaisi pysyvämpiä rakenteita kuin elokuva. Mutta elokuvista tuli aina mielenkiintoisia tilaisuuksia, joista en voinut kieltäytyä. Ne vetivät minut takaisin.”

Elokuvassa Poikani Kevin kotien lavastukset heijastavat äidin henkistä tilaa. Poikana Jasper Newell ja äitinä Tilda Swinton.­

Loefflerin monet työt ovat vakavia, arvostettujen ohjaajien tekemiä draamoja, sellaisia kuin Lynne Ramsayn Poikani Kevin (2011), Steve McQueenin Shame (2011) ja Todd Haynesin Carol (2015).

Hirviömäisestä lapsesta ja äidin painajaisesta kertovassa Poikani Kevinissä Loeffler oli niin ikään lapsiperheen kodin kimpussa, mutta siinä hän sai lavastaa myös mielenmaisemaa. Hän kertoo ihailevansa ohjaaja Ramsayta.

”Siinä piti heijastaa Kevinin äidin – Tilda Swintonin – henkistä tilaa kotien kautta. Kun Kevin syntyy, ylellinen asunto muuttuu sotkuiseksi ja vaihtuu sitten lähiökotiin, jonka Kevin valloittaa yhä perusteellisemmin. Murhien jälkeen äiti ajautuu kämppään, joka ei juuri tunnu kodilta.”

American Hustlen ohjanneen Russellin kanssa Loeffler on työskennellyt myös Unelmien pelikirjassa (2012) ja Joy-elokuvassa (2015). Oscar-ehdokkuuden hän jakoi Judy Beckerin kanssa. He ovat lavastaneet yhdessä kymmenen elokuvaa.

Kun Loeffler puhuu työstään kuvauksissa, hän käyttää aina me-sanaa. Hän korostaa, että elokuvien tekeminen on ryhmätyötä, jossa kukaan ei voi ottaa yksin kunniaa mistään.

Suomessa elokuvia tehdään halvemmalla kuin Yhdysvalloissa, varsinkin Hollywoodin unelmatehtaassa. Loeffler ei kuitenkaan näe työskentelyssä yhtä isoa eroa kuin budjeteissa.

”Tällä alalla ihmiset ovat ennen kaikkea uskomattomia ongelmanratkojia. Ei siinä ole paljon eroa Suomessa tai Amerikassa, jos kuvauspaikka peruuntuu tai joku työryhmästä sairastuu. Joka päivä on tulipaloja sammutettavana”, hän kertoo.

”Toki voi valita kalliimpia materiaaleja, jos on isompi budjetti. Mutta pohjimmiltaan homma on samaa. Ja Suomessa väki on tosi lahjakasta. Ehkä täällä elokuvakouluun pääsevät niin harvat, että mukaan valikoituvat vain terävimmät. He voisivat työskennellä missä vain.”

Puheessa ongelmien ratkaisemisesta kuuluu innostus. Siinä taitaa piillä iso osa elokuvien tekemisen luovuudesta ja kiinnostavuudesta.

”Olen nyt urallani siinä vaiheessa, että alan tietää mitä teen enkä pelkää haasteita vaan nautin niistä”, Loeffler sanoo.

Rooney Mara ja Cate Blanchett näyttelevät Heather Loefflerin lavastamassa elokuvassa Carol.­

Loeffler kertoo, että esimerkiksi Carolin lavastus sai runsaasti kehuja ja palkintoehdokkuuksia, mutta se herätti myös yhden hieman eriävän kannanoton.

”Eräs ohjaaja sanoi, että ei sitten halua 50-luvun elokuvastaan yhtä niukkaa kuin Carolista. En ole minimalisti, mutta 50-luvulla kodit eivät olleet vielä täynnä tavaraa. Kaikella pitää olla syy olla mukana. Katsojan ei tarvitse hoksata sitä, mutta minun pitää tietää se. Lavastus ei saa viedä huomiota tarinalta.”

Loeffler on lavastanut myös tv-sarjoja, mainoksia ja äskettäin dokumentin, joka kuuluu hänen suosikkeihinsa: Nadia Hallgrenin Netflixille ohjaaman Michelle Obama – Minun tarinani (2020).

Loeffler on tavannut monia tähtiä, mutta Yhdysvaltojen edellisen presidentin puoliso teki suuren vaikutuksen, vaikka he tapasivat vain ohimennen. Dokumentti seuraa Obamaa elämäkertakirjan promokiertueella, joka ulottui 34 kaupunkiin.

”Rouva Obamalla oli aina raskas turvakoneisto eikä tapaamisille jäänyt juuri aikaa. Dokumenttiryhmä pääsi sentään hänen kanssa yhteiskuvaan. Ryhmä koostui enimmäkseen naisista, ja hän kehui naisvoimaa.”

Kiertueella oli omat lavastajansa, ja lavasteet oli suunniteltu siirrettäväksi helposti kaupungista toiseen.

Suurin osa esiintymisistä kuvattiin isoilla areenoilla, mutta kiertueen viimeinen etappi Nashvillessa oli intiimimmässä paikassa. Sinne Loeffler muokkasi lavasteet dokumenttia varten.

”Meillä oli hyvin vähän aikaa hyväksyttää suunnitelmat Obaman henkilökunnalla. Hänen piti istua esityksessä joka ilta kaksi tuntia, joten verhoilimme hänen tutun tuolinsa uudelleen, jotta hän tuntisi olonsa luontevaksi.”

Nyt Loeffler lavastaa Akseli Tuomivaaran tv-sarjaa Jälkeläiset. Hänelle on tarjottu töitä Yhdysvalloista vuodenvaihteen jälkeen, mutta hän ei vielä tiedä, mitä tekee seuraavaksi.

”Tv-sarja on tosi kiinnostava. Ehkä nyt on muutenkin aika olla Suomessa, sillä en voisi ottaa lapsia mukaan New Yorkiin. Ja eihän vielä tiedä, millainen koronavirustilanne on ensi vuonna. Voi olla, että matkustamaan ei edes pääsisi.”

Risto Räppääjä ja väärä Vincent ensi-illassa pe 9.10.

Heather Loeffler sai Oscar-ehdokkuuden American Hustlen lavastuksesta. Siinä näyttelevät Amy Adams ja Christian Bale.­