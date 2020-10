Esitystaideryhmä Ida ho haluaa esityksellään herättää keskustelua taiteen rajanvedoista ruumiillisen koskemattomuuden suhteen.

Id ho -esitystaideryhmän jäsen Irene Kajo toivoo, että taidealan johtajat ilmaisisivat selvästi, ettei seksuaalinen häirintä ole ok, ei taiteen varjollakaan tapahtuva häirintä.­

Kananmuna räjähtää mikrossa, ja sitten soi Bachin f-molli konsertto.

Näin päättyy esitystaideryhmä Ida hon uusin teos Tapaus X, joka kuvaa yksityiskohtaisen tarkasti erään taiteellisessa hankkeessa seksuaalista väkivaltaa kokeneen ihmisen uuvutustaistelun hänen yrityksissään viedä asiaa eteenpäin taideinstituutiossa.

Henkilöllisyydet ja tapahtumapaikat teoksesta on häivytetty.

Ainoastaan kehys mainitaan: hyväksikäyttö tapahtuu Taideyliopiston hallinnoimassa hankkeessa. Henkilöt ovat kolme subjektia: X, Y ja Z, joista kaksi on kokenut yhden taholta väkivaltaa. Osapuolista yksi on työsuhteessa Taideyliopistoon.

Ida ho on käsitellyt teoksissaan aiemminkin ruumiillisuuden kokemusta, toiseutta ja vierautta. Mutta tämä esitys on dokumentaarinen, kertovat työryhmän jäsenet, teatteripedagogiikan lehtorina Taideyliopistossa työskentelevä Irene Kajo ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Satu Mäkinen.

Teoksen yksityiskohdat on häivytetty tekijöiden mukaan asianosaisten suojelemiseksi ja kunnianloukkaussyytteiden välttämiseksi.

”Halusimme tämän yksittäistapauksen kautta käsitellä taidealalla havaittua kyvyttömyyttä tunnistaa tietyntyyppisiä rajanylityksiä, häirintää ja hyväksikäyttöä.”

Kajon ja Mäkisen mielestä taiteilijamyytti elää ja voi hyvin. Siihen sisältyy ajatus häilyvistä rajoista: taiteessa voidaan mennä vähän pidemmälle kuin muuten olisi sopivaa.

”Ilmiö vaikeuttaa hyväksikäytön tunnistamista. Ihmiset, jotka kokevat sitä, törmäävät vaikenemisen muuriin yrittäessään puhua siitä”, Kajo sanoo.

Kajon mukaan väkivalta hyväksytään helposti taiteilijaneromyytin oheistuotteena: myyttiä vaaliessa puolustetaan ikiaikaisia taiteilijan oikeuksia ja asemaa, josta käsin voi laittaa varsinkin nuoret ihmiset tekemään mitä vain.

”[Jouko] Turkastakin puhuttaessa aina mainitaan mutta kun hän oli nero: ikään kuin väkivalta ei olisi ehdottomasti väärin. Valitettavasti tunnen lukuisia teatterialalla toimivia ihmisiä, jotka ovat kokeneet jonkinlaista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Jos me ei pystytä taide-instituutiossa määrittelemään rajoja sille mikä on ok, niin kuka sen sitten tekee”, Kajo kysyy.

Tapaus X pysyttelee toteavissa faktoissa kuvatessaan, miten asiat eräässä tapauksessa etenivät.

Tai pikemminkin eivät edenneet. Yhteydenotot Raiskaustukikeskukseen ja traumaterapeuttiin, sairauslomapäivät, lääkemääräykset ja vaihdetut sähköpostiviestit kasvavat tapauksen edetessä. Kronologisesti kuvattu ”potilaskertomus” ilmentää yksilön uuvuttavaa kokemusta yrityksissään saada oikeutta instituutiossa, joka on myös työpaikka.

Kuvaus voisi olla mistä tahansa työpaikasta, mutta Kajon mukaan nimenomaan taide-konteksti hämärtää sopivuuden rajoja.

”Haluan kiinnittää huomion siihen, miten niitä ihmisiä, jotka puhuvat hyväksikäyttökokemuksistaan, kohdellaan. Usein on vaikea nähdä ja hyväksyä sitä, että aikuinen ihminen voi joutua hyväksikäytetyksi. Ajatellaan, että taiteeseen tämä kuuluu, ja että rapatessa roiskuu.”

Esitystaideryhmä Ida ho halusi käsitellä yhden yksittäistapauksen kautta taidealalla havaittua kyvyttömyyttä tunnistaa rajanylityksiä, häirintää ja hyväksikäyttöä. Kuvassa ryhmän jäsen Irene Kajo.­

Taideyliopisto on Kajon mukaan ilmoittanut ottavansa Ida hon käsittelemän tapauksen vakavasti.

Kajon mukaan keskustelu kuitenkin puuttuu yhä. Hän toivookin kaikilta taidealan johtajilta moraalista selkärankaa ilmaista, että tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää.

Tapaus X:n kuvaama uhri ei ota lainkaan yhteyttä viranomaisiin. Miksi?

”Siihen instituutiokin kehotti, rikosilmoituksen tekoon. Itse ajattelen, että se on hirvittävä vaatimus yksilölle.”

Kajo viittaa siihen, että uhri on itse vastuussa asian eteenpäin viemisestä. Aikuisten ihmisten kohdalla seksuaalinen ahdistelu on asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos uhri vaatii rikoksesta epäillylle rangaistusta.

”Aikuisten ihmisten hyväksikäyttö taidealalla on huonosti tunnistettu ja vaikeasti eteenpäin vietävä asia. Oikeusprosessit kestävät useamman vuoden. Toivoisin, että myös instituutioiden sisällä pystyttäisiin käsittelemään näitä asioita.”

Kajo sanoo, että hyväksikäytöstä puhumiseen sisältyy aina pelko kärsimyksen lisääntymisestä ja kertautumisesta. Hyväksikäytön käsittely on itsessään traumaattista.

Hän toivoo, että Tapaus X rohkaisisi silti niitä, jotka ovat kokeneet samaa.

”Elokuva-alalla tästä on jo puhuttu, mutta sanoisin, että teatterin puolella näkyvissä on vasta vuorenhuippu. Teatterissa tämä korostuu, koska instrumentteina ovat ihmiskehot. Kyvyttömyys käsitellä vallankäyttöä on mielestäni koko alan kipupiste.”

Taideyliopiston teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka ei ole päässyt katsomaan Ida hon esitystä, sillä hän kuuluu koronaviruksen riskiryhmään.

Hänen mukaansa Taideyliopiston ohjeistus kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän suhteen on selkeä ja yksiselitteinen: minkäänlaista häirintää ei hyväksytä. Tapausten käsittely aloitetaan kahden viikon sisällä ilmoituksesta niin, että kaikki osapuolia kuullaan.

#Metoon myötä etenkin teatterikorkeakoulun puolella ohjeistukset ja tapausten käsittely ovat olleet aktiivisesti esillä.

”Kokemukseni mukaan ilmoittamiskynnys on laskenut. Valitettavasti epäasiallisen kohtelun tapauksia on tullut silti viime vuosien aikana esille muutamia. Koen meidän toimintamallin niiden käsittelyyn kuitenkin erittäin hyväksi.”

Maarit Ruikka­

Ruikka sanoo, että seksuaalisen väkivallan tapauksissa ohjeistetaan aina olemaan yhteydessä poliisin, vaikka ne tapahtuisivat työpaikalla.

”Meillä ei yliopistona ole toimivaltaa rikosasioissa. Väkivalta on aina poliisiasia.”

Ida hon kritisoima vaikenemisen kulttuuri saattaa liittyä Ruikan mukaan siihen, että tapausten käsittely on vahvan yksityisyydensuojan alla. Se estää avaamasta asianomaisten kanssa käytyjä keskusteluja ulkopuolisille. Tämä voi synnyttää kokemuksen, että asioista ei puhuta.

Ruikan mukaan turkkalaisen pedagogiikan purkaminen ja #metoo-liike ovat edesauttaneet valtarakenteiden tunnistamista ja ahdistelutapausten käsittelyä.

”Alkuviikosta julkaistu Saara Kotkaniemen laaja ja ansiokas selvitystyö elokuva-alan pelisäännöistä ja nyt Irenen esitys yhdestä henkilökohtaisesta kokemuksesta – nämä ovat kaikki todella tärkeitä tekoja. Mikään ei muutu, ellei näitä asioita käsitellä.”

Tapaus X – läpileikkaus eräästä prosessista Taideyliopistossa luentoesityksen viimeinen näytös torstaina 8.10. klo 18.30 Kalliolan kansalaisopistossa. Varaukset idaidahoho@gmail.com.