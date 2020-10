Jos Kohti ääretöntä jää Roy Anderssonin viimeiseksi elokuvaksi, se on mestarilta oivallinen jäähyväistyö

Ruotsalaisohjaaja Roy Anderssonin uusin elokuva on jälleen kokoelma episodeja, joissa hän käy läpi monenlaisia inhimillisiä tuntoja.

Draama

Kohti ääretöntä (Om det oändliga), ohjaus Roy Andersson. Pääosissa Jan-Eje Erling, Bengt Bergius, Martin Serner, Anja Broms. 76 min. K12. ★★★★

Kun lähes kaikki entiset elokuvan todelliset visionäärit Jean-Luc Godardia lukuun ottamatta ovat muuttaneet autuaammille kuvauspaikoille, on hienoa, että meillä on vielä Roy Andersson. Tosin hänkin on jo 77-vuotias, ja viime vuonna valmistunut Kohti ääretöntä saattaa jäädä hänen viimeiseksi elokuvakseen.

Andersson on ruotsalaisen elokuvan nykyohjaajista omaleimaisin ja persoonallisin. Hän asuu ja työskentelee omistamassaan talossa Tukholman keskustassa, jossa on sekä ohjaajan asunto että hänen työtilansa, elokuvastudio Studio 24. Siellä Andersson ja hänen työryhmänsä rakentavat lavasteista kaikki hänen elokuvansa maailmat ja purkavat ne sitten, kunnes on taas uuden elokuvan aika.

Moinen vie aikaa useita vuosia, ja siksi Andersson on tehnyt elokuvia harvakseltaan. Ne ovat kuin pienten elävien maalausten kokoelmia, vinjettikimaroita, joissa tyylilajit vaihtuvat humoristisesta makaaberiin, satiirisesta karmivaan. Andersson itse kutsuu vinjettejään lyhyiksi runoiksi, joissa hän ruotii lempiaihettaan, ihmisen haavoittuvaisuutta sekä itsetuntoa ja sen puutetta.

Kohti ääretöntä seurailee sellaisten Anderssonin elokuvien kuin Toisen kerroksen lauluja (2000), Sinä elävä (2007) ja Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien (2014) jalanjäljillä. Se on jälleen kokoelma episodeja, joissa Andersson käy läpi monenlaisia inhimillisiä tuntoja.

Eräänlaisen punaisen langan tarinoille muodostaa pappi, joka näkee painajaista omasta ristiinnaulitsemisestaan, koska on menettänyt uskonsa. Mutta Andersson ei käsittele aihetta kuten Ingmar Bergman olisi saattanut tehdä, vaan myötäelävällä ja myös pistävällä huumorilla. Pappiparka jää kiljumaan uskonpuutettaan oven taakse, kun psykiatri huolehtii siitä, ehtiikö hän seuraavaan bussiin.

Muissa episodeissa käsitellään muun muassa kateutta, kunniamurhan tehneen isän tuskaa, voitetun armeijan laahustamista Siperiaan vankileirille ja Marc Chagallin maalauksen tapaan taivaalla leijuvia rakastavaisia.

Monet Anderssonin vinjetit naurattavat joko helposti tunnistettavien inhimillisten pikku heikkouksien tai sitten puhtaan absurdiutensa vuoksi. Mutta huumorin alla on vakava pohja: Andersson tarkastelee terävästi ja myötäeläen ihmisen osaa maailmassa, joka ei useinkaan ole helppo paikka elää.

Uunituoreessa dokumenttielokuvassa, joka tulee meillä elokuvateattereihin 23. lokakuuta, Roy Andersson kertoo siitä, miten taiteen loputtomat mahdollisuudet yllättävät hänet joka päivä. Ja taide on vahvasti läsnä hänen elokuvissaan. Kohti ääretöntä -elokuvassakin maalaustaiteen vaikutukset ulottuvat Chagallista Edward Hopperiin, ja Anderssonin omat kuvat muistuttavat omanlaisiaan maalauksia, sillä ohjaaja ei käytä liikkuvaa kameraa eikä leikkaa kesken episodin. Kuvien järjestelmällinen staattisuus ja tuntemattomien amatöörinäyttelijöiden käyttö luovat Anderssonin elokuviin oman vahvan tunnelmansa.

Mikäli Kohti ääretöntä tosiaan jää Roy Anderssonin viimeiseksi elokuvaksi, se on oivallinen mestarin jäähyväistyö. Andersson voitti sillä parhaan ohjaajan palkinnon, Hopeisen leijonan, Venetsian elokuvajuhlilla viime vuonna, eikä lainkaan suotta. Palkinto on muuten nykyään Anderssonin kotitaloa vastapäätä sijaitsevan pizzerian kunniahyllyllä, mikä on sekin hyvin anderssonmaista.

Entä elokuvan nimi Om det oändliga, Kohti ääretöntä? Ehkä se viitannee elämän ikuiseen kiertokulkuun enemmän kuin uskonnolliseen näkemykseen ikuisesta elämästä. Sen tietää vain Roy Andersson.