Nimbyn näyttelijäkaarti on mainio, mutta kokonaisuus kaatuu liikaan vauhtiin.

Draamakomedia

Nimby. Ohjaaja Teemu Nikki. Pääosissa Susanna Pukkila, Almila Bagriacik, Mari Rantasila, Antti Reini, Elias Westerberg, Ona Kamu, Jouko Puolanto ja Matti Onnismaa. 94 min. K12. ★★★

Kun ohjaajana on Teemu Nikki, elokuvalta on lupa odottaa jotain astetta kulmikkaampaa ja vänkyrämpää kuin normidraama. Nikin ja hänen tuottaja-käsikirjoittajansa Jani Pösön työt 2010-luvulla ovat olleet miellyttävällä tavalla vinksahtaneita ohjauksia.

Lopputuotteet ovat vaihdelleet sujuvasti kaistoja eri tyylilajien välillä, kuten esimerkiksi raikas kuka-on-isä-hupailu 3 simoa, mielenterveyspotilaista kertova Sekasin-televisiosarja sekä eutanasiasta kertova Armomurhaaja, joka päätyi lopulta Suomen Oscar-ehdokkaaksi.

”Teemme komedioita vakavista aiheista”, kuten ohjaaja Nikki on sanonut.

Tällä kertaa teemana on suvaitsevaisuus. Nimby ei ole elokuvana kuitenkaan yhtä hallittu kuin Armomurhaaja, mutta tarjoaa paljon yllätyksiä ja syöttöjä lapaan mustan huumorin ystäville.

Nimbyn keskushenkilönä on Susanna Pukkilan näyttelemä Mervi. Hänellä on tullut täyteen vuosi saksalaisen tyttöystävänsä Katan (Almila Bagriacik) kanssa.

Naispari ei ole kuitenkaan tullut ulos kaapista vanhemmilleen, mihin avautuu mahdollisuus kun Katan vanhemmat ovat tulossa Suomeen. He aloittavat Mervin vanhemmista: matka käy kohti Forssan näköistä mutta kuvitteellista Lämsää.

Naisten tullessa Lämsään kaikki tuntuu olevan sekaisin. Paikkakunnalle on perustettu vastaanottokeskus, jota vastaan äärioikeistohörhöt osoittavat mieltään. Heidän heiluttamissaan kylteissä ei näy juuri yhtään sanaa oikein kirjoitettuna.

Mervin kotona odottaa suurempi yllätys. Vanhempien sängyssä on Mervin vanhempien lisäksi hänen kummivanhempansa. Vapaa ja avoin rakkaussuhde neljän aikuisen välillä saa kaupunkilaissuvakin haukkomaan henkeä. Kenen tässä pitikään olla suvaitsevainen?

Mervi törmää entiseen poikaystäväänsä, nykyiseen uusnatsiin, joka kilahtaa exänsä näkemisestä. Hän lähtee sorakuopalle, juo pullon viinaa, ajaa autolla ympyrää ja valmistautuu tekemään polttopulloiskun vastaanottokeskukseen.

On oikeastaan sama, millä logiikalla Nikki kuljettaa Nimbya. Katsoja juoksee absurdien ja vauhdikkaiden juonenkäänteiden perässä ja tempautuu tilanteesta toiseen.

Alkuasetelmien taputtelun jälkeen elokuva asettuu varsinaiseen päänäytökseensä, omakotitalon piiritystilanteeseen. Maalaiskomedia saa nyt päähänsä trillerihatun.

Tässä vaiheessa Nimbyn runsas hahmogalleria kostautuu. Vaikka jokaisella elokuvan roolihenkilöllä on selkeä ja erottuva profiili, niitä on liikaa. Seuraa liikaa ihmisten välienselvittelyä, mesoamista ja ovenpaiskomisia.

Ylimiehityksellä Nimby menettää hyvän sauman olla ykkösluokan trilleri. Piiritystilanteista on saatu parhaimmillaan irti erinomaista klaustrofobiajännitystä, kuten elokuvissa Night of the Living Dead (Romero, 1968) ja Hyökkäys poliisiasemalle (Carpenter, 1976).

Draama takkuilee myös yksityiskohdissa.

Mervin ex-poikaystävän mielenliikkeitä on vaikea seurata eikä niistä löydy oikein logiikkaa. Mervin kummivanhempien seksihulluus ja uskonnollisuus on lievästi epäuskottava yhdistelmä. Pilven polttaminen näyttää elokuvassa tupakkatauolta viraston ulko-oven ulkopuolella.

Parasta Nimbyssa on mainiot näyttelijät, jotka tekevät elokuvan katsomisen arvoiseksi.

Pukkila tekee varmaotteisesti kohkaavan Mervin roolin ja hän osaa replikoida hykerryttävästi myös silmien liikkeillä. Saksalaisella näyttelijällä Bagriacikilla on jo pitkä ura kotimaassaan, joten hän on sopiva näyttelemään maailman naista keskellä suomalaista junttilandiaa.

Armomurhaajan kantava voima Matti Onnismaa tekee taas hyytävän suorituksen, tällä kertaa uusnatsien pomona. Tuskin maltan odottaa Nikin ja Onnismaan seuraavaa yhteistyötä.

Kovilla kierroksilla käyvällä elokuvalla on viime kädessä vakava sanoma, joka kuullaan lopussa: ”Meidän pitäisi puhua enemmän – uskonnosta ja politiikasta.”