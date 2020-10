Jalkapalloilija Jari Litmanen vilahtaa elokuvassa hollantia pulputtavana kivikasvoisena taideasiantuntijana.

Risto Räppääjä ja väärä Vincent ★★★

Suomi 2020. Rooleissa Silmu Ståhlberg, Lumi Kallio, Minka Kuustonen, Ylermi Rajamaa, Jenni Kokander, Kristiina Halttu, Mika Nuojua, Eero Ritala, Pirjo Lonka. 86 min.

Järjestyksessään kahdeksas Risto Räppääjä -elokuva Risto Räppääjä ja väärä Vincent perustuu samannimiseen lastenkirjaan vuodelta 2017. Pääosissa nähdään edellisestä Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvasta (2019) tuttuja näyttelijöitä, mutta uutena mukaan tulee Rauha-tätiä esittävä Minka Kuustonen.

Nopolan sisarusten, ohjaaja Maria Sidin ja Josefina Rautiaisen käsikirjoittamassa tarinassa ennustaja povaa Rauha-tädille tämän löytävän lähipiiristään jälleensyntyneen neron. Nähdessään taidemuseovierailusta inspiroituneen Riston (Silmu Ståhlberg) piirustuksen väkevän viivan ja voimakkaat värit, Rauha on varma: Risto on uudestisyntynyt Vincent van Gogh.

Myös hämäräperäinen pariskunta (Kristiina Halttu ja Mika Nuojua) kiinnostuu Riston kyvyistä. He huijaavat Riston auttamaan omissa taideväärennösbisneksissään. Parivaljakossa on klassista lastenelokuvien konnakaksikkoa: Halttu on kuin kevytversio Cruella de Vilistä, Nuojua tasapainottava pehmo.

Syntyy soppa, jossa aikuiset pöhköilevät ja Risto ja Nelli (Lumi Kallio) ovat järjen ääni. Kunnian- ja rahanhimon sokaisemina aikuiset patistavat Ristoa taiteen pariin, vaikka poika tekisi mieluiten kaikkea muuta.

Seikkailun tuoksinassa elokuva kysyy – hienovaraisesti mutta kuitenkin – , kenen etu ja tavoitteet määräävät, kun lapsesta aletaan koulia oman lajinsa huippua. Entä mikä on menestyksen hinta? Taiteen tilalle voi vaihtaa vaikka junnu-urheilun, ja sanoman ajankohtaisuus on jo eri luokkaa.

Ensimmäistä Räppääjäänsä ohjanneella Sidillä pysyy tyylilaji hyvin näpeissä. Koko perheen musikaaliseikkailu soljuu kepeästi, ja laulu- ja tanssinumerot tipahtelevat tarinan kannalta luontevasti paikoilleen.

Ilottelulle olisi silti enemmänkin tilaa. Esimerkiksi elokuvasarjan alkupään visuaaliseen tykittelyyn on matkaa. Lavastuksesta vastaa Suomeen asettunut yhdysvaltalainen Heather Loeffler, joka on työskennellyt useissa kansainvälisissä menestyselokuvissa (mm. American Hustle, Poikani Kevin, Carol). Elokuvan ympäristö on eheä, muttei aina kutkuta mielikuvitusta. Leikkisintä puolta edustaa Rauhan rauhaton olohuoneen tapetti.

Musiikin on säveltänyt tuttuun tapaan Iiro Rantala, joka on luonut Räppääjiin tunnistettavaa soundia. Myös häneltä kaipaisin nyt svenginamikkaa kunnolla kaakkoon.

Lastenelokuvan turvallinen ja humoristinen maailma on rakennettu silti huolella, vaikkei kaikkia mahdollisuuksia otetakaan irti. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon sivuosassa vilahtava Jari Litmanen, joka pulputtaa kivikasvoisena taideasiantuntijana hollantia.