Christian Petzoldin Undine on keijusatu ihmisille, jotka rakastavat Berliiniä

Christian Petzoldin rakkaustarinassa nainen ja kaksi miestä toimivat kuin lapset.

Draama

Undine – Aallotar, ohjaus Christian Petzold. Pääosissa Paula Beer, Franz Rogowski, Jacob Matschenz. 90 min. K12. ★★★

Christian Petzold (s. 1960) on sukupolvensa tunnetuimpia ohjaajia Saksassa. Hänen luottonäyttelijöitään on ollut Nina Hoss, joka teki vaikutuksen varsinkin Petzoldin Barbara-elokuvassa (2012). Kavin Kino Reginassa esitetään parhaillaan Petzoldin elokuvia 2000-luvulta lähtien.

Uusin Undine on vähän hämmentävä elokuva ohjaajalta, jolta on totuttu näkemään yhteiskunnallisia teemoja. Se on sadunomainen, nykyaikaan sijoittuva rakkaustarina, jonka viittaukset nyky-Berliiniin jäävät hämäriksi.

Undiinit ovat mytologian mukaan vedessä eläviä keijuja, joten kun päähenkilön nimi on Undine, on odotettavissa, että hän joutuu elokuvan kuluessa tavalla tai toisella veteen. Lisäksi päänäyttelijä Paula Beer on olemukseltaan ja käytökseltään kuin yliherkkä keijukainen.

Undinen tarina alkaa kahvilan pöydästä, jonka ääressä poika­ystävä (Jacob Matschenz) ilmoittaa jättävänsä hänet. Undinen maailma menee sekaisin, mutta kohtalo tuo hänen eteensä ko­mean ammattisukeltajan melkein saman tien ja samaisessa kahvilassa. Undine rakastuu, kuten myös sukeltaja Christoph (Franz Rogowski).

Undine esittelee työkseen Berliinin kaupunkisuunnittelun historiaa ja pienoismalleja eri aikakausilta, varsinkin Itä-Berliinistä. Elokuvassa kuullaan pitkästikin hänen opastustaan, ja se on erittäin mielenkiintoista, mutta miten se liittyy Undinen tarinaan? Lopulta selviää, mikä on Berliinin muinainen vesielementti, mutta vedenhaltian ja Berliinin järvien välinen yhteys ei edelleenkään avaudu, ainakaan helposti.

Undinen ja Christophin suhde sahaa kuin teiniromanssi, ja eksäkin palaa kuvioihin. Päähenkilöt toimivat kaikki kypsymättömästi, ja heistä on mahdoton kiinnostua.

Petzold osaa kuitenkin rakentaa tunnelmaa. Hän luo arkisiin ympyröihin taianomaisen maailman, jonka syövereissä voi hetken viipyä, varsinkin jos on tunnesiteitä Berliiniin. Satu itsessään vain jää valitettavan köykäiseksi.