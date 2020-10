Netflixin Dirty John -sarjan toinen kausi kertoo murhatuomiota istuvan Betty Broderickin tarinan.

Tilaajille

Se on suorastaan klisee. Aviopari on sopinut, että mies luo uraa ja nainen huolehtii kodista ja kasvattaa lapset. Mies on harvoin kotona, mutta saavuttaa työelämässä arvostetun aseman ja taloudellista vaurautta.

Kun pari on päässyt keski-ikään, mies alkaa erkaantua vaimostaan. Hän hankkii punaisen urheiluauton ja aloittaa seksisuhteen parikymppisen sihteerin kanssa, joka on kuin nuorempi versio hänen vaimostaan. Mies jättää puolisonsa ja alkaa perustaa uutta perhettä.