James Nikander on ehtinyt 30-vuotiaaksi mennessä tehdä jo yhden jättihitin. Nyt hän miettii, mitä haluaa tehdä seuraavaksi.­

James Nikanderia ei enää hävetä olla kaikkien silmissä Musta Barbaari.

Koska tämä on syntymäpäivähaastattelu, on aloitettava kysymällä, minkälaisia suunnitelmia päivänsankarilla on juhlapäivän varalle.

Sen jälkeen Musta Barbaari -taiteilijanimellä tunnetulta James Nikanderilta ei ehdi kysyä paljon muuta, koska vastaus johdattaa nopeasti syviin vesiin.