Toisin kuin Mulan aiemmin tänä vuonna, Soul tulee Disney+:aan ilman lisämaksua.

Disneyn Pixarin uutuusanimaatioelokuva Soul – Sielun syövereissä ei tule lainkaan elokuvateattereihin Suomessa.

Elokuvan piti olla Suomen-ensi-illassa 25. joulukuuta, mutta sen sijaan elokuva julkaistaan Disney+-palvelussa samana päivänä, Disney+ tiedotti perjantaiaamuna.

Toisin kuin Mulan aiemmin tänä vuonna, Soul tulee saataville pelkällä Disney+:n tilauksella ilman lisämaksuja. Soul tulee elokuvateattereihin vain niissä maissa, joissa Disney+ ei ole saatavilla.

Soulin on ohjannut Pete Docter, joka on vastannut myös Monsterit Oy, Up – kohti korkeuksia ja Inside Out – mielen sopukoissa -animaatioelokuvien ohjaamisesta.

”Uuden Pixar-elokuvan julkaisu on aina erityislaatuinen tapahtuma. Tämä sydäntälämmittävä ja humoristinen tarina inhimillisyydestä ja oman paikkansa löytämisestä on mahtava joululahja perheille”, sanoo Disneyn toimitusjohtaja Bob Chapek tiedotteessa.

Sen sijaan elokuvateatterien loppuvuosi näyttää Hollywoodin jättielokuvien osalta lohduttomalta. Tällä hetkellä Wonder Woman 1984 on vielä tulossa teattereihin jouluna. Sekin saattaa siirtyä.

Aiemmin tällä viikolla Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen sanoi, että Suomen elokuvateatterit ovat nyt kotimaisten ja pienempien ulkomaisten elokuvien varassa.

”Ongelmatilanne on, että Hollywoodin kärkielokuvia ei tällä hetkellä ole. Mutta meidän ongelma on kansainvälinen ongelma, niiden siirtyminen on korkeammassa kädessä. Niin kauan kuin Yhdysvaltojen isot markkinat, Los Angeles, New York, Chicago ja niin edelleen eivät toimi kunnolla, tilanne on epäselvä”, Koistinen sanoi.