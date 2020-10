Klaus Mäkelä soitatti Tapiola Sinfonialla ”Beethovenia steroideissa”.

Klassinen

Tapiola Sinfonietta Espoon Kulttuurikeskuksessa, johtajana Klaus Mäkelä. Anni Haapaniemi, oboe. – Widmann, Strauss, Beethoven.

”Beethoven steroideissa.” Kapellimestari Klaus Mäkelä myi saksalaisen Jörg Widmannin Con Brio -teoksen, ja minä ostin. Tuo oli loistava tulkinta-avain Widmannin (s. 1973) Beethovenille säveltämälle kunnianosoitukselle.

Teos ammentaa säveltäjämestarin seitsemännestä ja kahdeksannesta sinfoniasta sekä tämän rytmiikan eleistä. Kaikki tunnistettava teemallinen ja rytminen aines venyy ja valuu, puhkuu ja törähtelee jännittyneenä hurlumheinä kunniakkaaseen finaaliin asti. Miksi ottaa joku nappi, kun voi kuunnella livenä sen seuraukset, turvallisesti?

Tapiola Sinfoniettan oma oboisti Anni Haapamäki sai laulattaa soitintaan solistina Richard Straussin oboekonsertossa. Sen lisänimeksi sopisi ”livertelykonsertto”, sillä se oli ensimmäisen osan kantava teema ja myös Haapamäen suloinen esitystapa. Widmannin absurdismin jälkeen oli ihana uppoutua vaarattomuuden ja kauneuden tunteisiin.

Erityisesti andanten harras tunnelma hienoine sointimaailmoineen sopi nyt hyvin. Kolmannessa osassa Haapamäki sulautti itsensä osaksi orkesteria.

Kaikkineen moitteeton tulkinta koko konsertosta. Straussin sävellys tarjosi saman pakopaikan nykytilanteessa kuin sävellysaikanaan, sodanjälkeisessä epävarmuudessa.

Beethovenin kaikkien sinfonioiden esityssarja on edennyt numeroon kahdeksan, komeampien väliin turhaan esityspaitsioon jääneeseen. Se on kuitenkin melkoisen hauska showkappale, ainakin Klaus Mäkelän ja Tapiola Sinfoniettan soittamana. Startti on riehakas kolmisyke, joka kasvaa hauskuudesta vakavaksi tämän aikamme loppustatementiksi: ”Me tapamme sen pirulaisen”. Jos tarvitaan tuon lauseen taakse musiikkia, niin se on tässä.

Toisessa osassa raksuttaa napakka kello, jonka käkeä odotetaan iloisen jännittyneenä ja esiin tullessaan se kerrassaan riemastuttaa. Jännitys oli mukaansatempaavaa, kiitos tiukan tikutuksen.

Menuetti taas on silkkaa leipää ja sirkushuveja, kunnes hovin tärkein astuu lavalle sellon kuvioin ja torvien saattelemana.

Mäkelän johtamana jännite huipentui viimeiseen osaan, viimeistellen koko konsertin energiaa lataavan vaikutuksen.