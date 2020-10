Kari Tikka oli koonnut vanhatestamentilliseen oopperansa komeaäänisiä ja iskuvoimaisia laulajia.

Esa Ruuttunen Kari Tikan Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperassa.­

Ooppera

Kari Tikan ooppera Rakkaus on väkevä kuin kuolema Aleksanterin teatterissa Libretto säveltäjä. Kapellimestari Kari Tikka, ohjaus Maisa Tikka, lavastus ja pukusuunnittelu Anna Kontek, valosuunnittelu Janne Teivainen, koreografia Aku Ahjolinna. Helsingin kamariorkesteri ja Brevis Nova -kuoro.

Kari Tikan uusi ooppera Rakkaus on väkevä kuin kuolema on tuskainen mysteerinäytelmä, joka johtaa pimeästä kärsimyksestä suureen valoon. Symboliikka on vahvasti vanhatestamentillista kuten Tikan edellisessä oopperassa Judit eli iloinen sydän.

Leviatan-nimeä huudetaan monta kertaa. Tämä pimeyden kuningas on vanhatestamentillinen, meren syvyyksistä nouseva merihirviö, joka uhkaa tuhota maailman.

Kuuluviin tulee myös nimi Behemot. Behemot on puolestaan vanhatestamentillinen maapeto, joka käy vesipedon kanssa hyvän ja pahan välistä taistelua.

Lähtöasetelmana ovat hääjuhlat, joissa Adam ja Eeva vihitään. Hääilo muuttuu kesken kaiken synkäksi painajaiseksi, joka johtaa vihaan, tuhoon, väkivaltaan, kuolemaan, sairauksiin.

Vaikuttaa siltä, että Tikan ooppera on syntynyt polttavasta sisäisestä pakosta ja väkevästä ilmaisupaineesta, tarpeesta kokea hyvän ja pahan välinen taistelu myös omassa sisimmässään.

Pieni orkesteri koostuu jousista, pianosta ja lyömäsoittimista. Siitä purkautuu rajua ja raakaakin, primitiivisen iskevää rytmiikkaa – pedon musiikkia. Vastavoimana on vuolaasti virtaava paratiisillinen rakkausmusiikki duettoineen. Sen sanat tuntuvat pulpunneet Vanhan testamentin Korkeasta veisusta, maallisen rakkauden eroottisesta ylistyksestä.

Vastavoimien välissä on tahallisen väkinäistä sävelkomiikkaa.

Uninäytelmän epätodellista viritystä Tikka luo orkesterin mystiselle, kuin itämaisella temppelisurinalla, jossa triangeli kilahtelee.

Musiikki on usein pelkistynyt alkutekijöihinsä. Tekstissä on usein pelkkiä äänteitä: aa, aa, aa, daa,daa, daa, hm, hm, hm. Niitä solistit laulavat kuin taikasanoja.

Teksti leikkii myös lapsekkaasti joillakin sanoilla. Ikään kuin musiikki olisi vasta hapuillen syntymässä.

Lyömäsoittimilla voi olla soitettavanaan vaan jokin tasainen peruspulssi. Se riittää uhkaavan tunnelman luomiseen.

Jos ei tutustunut juoniselosteeseen etukäteen, oli vaikea arvata, mitä Maisa Tikan hallitun tarkasti ohjaamassa esityksessä tapahtui. Se teki tarinan kulun osaltaan jännittäväksi. Seurattiin unen irrationaalista logiikkaa, jossa kaiken välillä on kuitenkin vahva symbolinen yhteys.

Maisa Tikalla on ollut yhdeksän solistin lisäksi asemoitavanaan myös aikuis- ja lapsikuoro. Hän on saanut ryhmittelyn ja liikuttelun sujumaan sangen hyvin pienellä näyttämöllä.

Anna Kontekin suunnittelema näyttämökuva on tyylikkään yksinkertainen ja selkeä, rajattu suureksi salimaiseksi tilaksi, häähuoneeksi. Ongelmana oli lavastuskorokkeiden kankea siirtely.

Kontekin puvut ovat tyylikkään selkeitä nekin. Hupaisasti väsähtäneen ilveilijäseurueen kirkkaat värit kontrastoituvat tehokkaasti muiden valkoisiin ja harmaisiin asuihin. Janne Teivaisen suunnittelemat valot luovat taianomaista valodramaturgiaa.

Isä ja äiti, Esa Ruuttunen ja Satu Vihavainen, lauloivat Aleksanterin teatterissa jo silloin kun se oli Kansallisoopperan kotitalo. Nostalginen miljöö tuntui vahvistaneen kummankin voimakasta tunnelatausta.

Adam ja Eeva, baritoni Kristian Lindroos ja sopraano Annika Leino saivat laulettavakseen oopperan hehkuvimmat sävelet romanttisissa rakkausduetoissaan.

Täysillä piti usein laulaa esityksen muidenkin solistien. Kari Tikka oli koonnut oopperansa komeaäänisiä ja iskuvoimaisia laulajia.

Saattoi tietysti arvata, että rakkaus voittaa oopperan lopussa. Korkeaa veisua kajautettiin riemukkaasti ja kaikin voimin jo turhankin pitkään. Vähemmälläkin uskoisi rakkauden voimaan.

Kansallisoopperan entinen soolotanssija on opettanut hääväen tanssimaan. Hänellä on myös symbolinen mykkärooli näyttämöllä: valkohapsinen vanha pyhä mies, joka säteilee lempeyttä ja viisautta ja ihmettelee kaikkia kauhuja.