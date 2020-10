Kirjallisuus

”Minä elän”, väitetään Aleksis Kiven sanoneen kuolinvuoteellaan 31. joulukuuta 1872.

”Minä elän”, twiittasi AleksisKivi1 3. syyskuuta 2020.

Tämän jälkeen Kivi on ottanut Twitterissä kantaa moniin päivänpolttamiin kysymyksiin. Kuten Donald Trumpin poistumiseen koronakaranteenista:

”Ihmettelenpä Ameriikan keisaria, joka lasaretista luikauttaa raitille kärryillä kekkaloimaan.”

Luonnonsuojeluun:

”Tätä mietin usein vielä: luontoa ei täysin saata hallita, viisas osaa väistää myös.”

Kasvomaskeihin:

”Kelpaa korvan kuulostella, kun laulu raikaa lailla vaskein, takaa maskein antaa tulla, pukahdella!”

Ja syyskuiseen ammuskeluun nurmijärveläisterassilla:

”Sen vain sanon, että älkäätten riehakkaiksi ryhtykö ja tuliluikkuja paukutelko kirkonmäellä tahi liki ihmisasumuksia, tukkapöllyä on sellaisten epelien saaman!”

Kivi on paukuttanut mielipiteitään Twitteriin runsaan kuukauden ajan, mutta pian kansalliskirjailijan someääni saattaa vaientua.

Kyseessä on nimittäin ollut kirjailija ja toimittaja Markus Leikolalta tilattu projekti, joka saavuttaa huippunsa lauantaina 10. lokakuuta Aleksis Kivi -juhlassa Nurmijärvellä. Kirjailijan lisäksi juhlassa on esillä hänen pääteoksensa, tänä vuonna 150 vuotta täyttävä Seitsemän veljestä.

HS lähettää juhlan suorana osoitteessa HS.fi/live. Juhla alkaa lauantaina 10. lokakuuta kello 18.

Leikolalle Kiven nahkoihin uiminen on ollut kiinnostava kokemus.

”Kivi on siinä mielessä mielenkiintoinen tyyppi, että vaikka hänestä on tehty kirjoja, näytelmiä ja elokuviakin, niin kovin selvää mielikuvaa hänestä ei ole olemassa.”

Haastattelupäivänä Leikola on jo ehtinyt pohtia, mitä AleksisKivi1 ajattelisi poliisin voimankäytöstä Kaisaniemessä, mutta sopivaa kulmaa ei ole löytynyt.

Twitteriä hän pitää ihastuttavan vapaana ilmaisuvälineenä.

”Se on siinä mielessä hyvä väline, että ei tarvitse pitäytyä yhdessä genressä. Tänä päivänä kirjailijalta odotetaan helposti yhtä brändiä: kerran dekkaristi on aina dekkaristi, runoilija on aina runoilija. Some on aika vapaa näistä odotuksista.”

Leikola uskoo, että jos Twitter olisi keksitty jo 1800-luvulla, Kivi olisi puffannut siellä hartiavoimin tuotantoaan. Hän myös uskoo, että voimakkaita mielipiteitä omannut kirjailija olisi saattanut saada pari myrskyäkin aikaan.

”Varmasti olisi muutamia flaidiksia sosiaalisessa mediassa koettu. Olisi ollut polarisoitumista ilmassa.”

Kivellä olisi ollut hyvät aseet myynninedistämiseen. Hänen teoksensa ovat täynnä mahtavia, muutamaan sataan merkkiin mahtuvia hokemia, joita kansakunta toistelee nykyäänkin.

Jukolan mailla tiedetään, että ”voimallinen tahto vie miehen läpi harmaan kiven”, ”joulu on vaan kerran vuodessa”, ja että ”tehty on tehty, eikä saata sitä enään takaisin ruikutus ja marina.”

Myös veljesten erilaiset persoonat ovat muuttuneet arkkityypeiksi, joita käytetään hyväksi niin viihteessä kuin deittiseuraa arvioidessakin.

”Jos ajatellaan, että yhtenäiskulttuuri on jonkinlainen ympyrä eikä jana, niin Kivi on sen alussa ja lopussa. Veljesten luonnetyypit ovat vaikuttaneet tavattomasti siihen, miten me itseämme arvioimme.”

”Esimerkiksi Uuno Turhapuro sopii ihan Kiven henkilögalleriaan. Ja ehkä jotkut Putous-hahmotkin”, Leikola sanoo.

Vesa-Matti Loiri rikkoo monipuolisuudellaan perinteisiä arkkityyppejä.­

Luultavasti Kivi olisi joutunut Twitterissä puolustamaan maanläheisiä veljeksiään. Kirjallisissa piireissä Kiven rouheaa kansankuvausta pidettiin arvottomana, ja osin vastenmielisenäkin.

Leikola löytää siitä yhtymäkohtia esimerkiksi europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisesta käytyyn keskusteluun.

”Hakkarainen on arkkityyppisenä hahmona tunnistettava. Hän voisi vastata meidän mielikuvissamme veljeksistä Simeonia, joka on käytännön taidoissa kunnostautunut mutta viinaanmenevä mies, joka ainoana Jukoloista ei pääse naimisiin eli on poikkeus järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sopeutumisessa”, Leikola sanoo.

Teuvo Hakkarainen edustaa yhtä Jukolan veljeksen arkkityyppiä.­

Kiinnostavana kirjailija pitää aika ajoin käytävää keskustelua, jossa kyseenalaistetaan Hakkaraisen oikeus päästä julkisuuteen. Hän näkee siinä yhtymäkohtia Kiven aikoinaan saamaan kritiikkiin.

”Nythän helposti kysytään, miksi Hakkaraisesta tehdään iso juttu vaikkapa Hesarin sunnuntaisivuille, vaikka juttu käsittelisi Hakkaraisen substanssia hoitaa yhteisiä asioita”, Leikola sanoo.

”Minulle se kertoo siitä, että niin sanotun sivistyneistönkin keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka katsovat, että arkkityyppi pysyköön lestissään.”

Vaikka osa sivistyneistöstä karsasti Kiven romaanin maanläheisyyttä, kurittomien veljesten vaiheittainen nöyrtyminen soveltui hyvin kansalliseen sivistysprojektiin.

”Ei kenestäkään tule kansalliskirjailija pelkästään omista ansioistaan. Joku häntä on siihen asemaan nostanut. Yksi syy oli, että Kivi oli niin hyvä työkalu kansan sivistämiseen.”

Leikolan mukaan teoksessa kun on lopultakin kysymys kapinasta ja kapinan kukistamisesta. Veljekset rellestävät aikansa, mutta lopulta edessä on nöyrtyminen lukkarin edessä ja järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sopeutuminen.

Ehkä sitä nöyrtymistä Simeoni-Hakkaraiseltakin toivotaan.

Seitsemän veljestä 150 – valtakunnallinen päätapahtuma lauantaina 10. lokakuuta klo 18 Monikkosalissa Nurmijärvellä. Tapahtuma katsottavissa suorana lähetyksenä osoitteessa HS.fi/live.