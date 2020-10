Shajarian tunnettiin erityisesti klassisen persialaisen musiikin mestarilaulajana. Hänen musiikkiaan pidettiin pannassa viimeiset 11 vuotta laulajan puolustettua mielenosoittajia.

Maailmankuulu iranilainen laulaja ja säveltäjä Mohammad-Reza Shajarian on kuollut 80-vuotiaana. Hän kuoli torstaina Teheranissa.

Shajarian tunnettiin erityisesti klassisen persialaisen musiikin mestarilaulajana.

Hän aloitti laulajanuransa radiossa. Vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen suurajatolla Ruhollah Khomeini ja papisto kielsivät kaiken muun musiikin paitsi perinteiset persialaiset instrumentit ja klassiset kappaleet. Shajarian oli ollut nuorempana vanhojen mestarien opissa ja taisi klassisen musiikin. Hänestä tuli valtavan suosittu.

Hänen poikansa Homayoun Shajarian, klassinen laulaja hänkin, kertoi kuolemasta Instagramissa ja summasi isänsä vaikutusvallan Iranissa: ”Pöly kansan jaloissa lensi tapaamaan rakastettuaan [Jumalaa].”

Shajarian oli sairastanut munuaissyöpää yli kymmenen vuotta, The New York Times kertoo.

Tuhansia kaikenikäisiä faneja kokoontui kuolinilmoituksen jälkeen Shajariania hoitaneen sairaalan edustalle. He itkivät avoimesti ja lauloivat Shajarianin kuuluisimpia lauluja, joista monessa voi halutessaan nähdä piilotettuja poliittisia ulottuvuuksia, The New York Times kertoo.

Suuri joukko Mohammad-Reza Shajarianin faneja kokoontui Teheranin Jam-sairaalan edustalle Shajarianin kuolinilmoituksen jälkeen.­

AFP:n mukaan Iranin valtiollinen televisio kertoi iltauutisissaan ensimmäisenä Shajarianin kuolemasta. Ennen kuolemaansa Shajarian ja hänen musiikkinsa olivat olleet lähetyspannassa 11 vuotta.

Vuoden 2009 yleisesti vilpillisenä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen Iranissa puhkesi laajoja mielenosoituksia. Shajarian asettui julkisesti mielenosoittajien puolelle. Kun presidentti Mahmoud Ahmadinejad sanoi mielenosoittajien olevan ”pölyä ja roskaa”, Shajarian vastasi pitävänsä itseään pölyn ja roskan äänenä.

Iranin hallinto yritti tämän jälkeen hiljentää Shajarianin estämällä ihmisiä kuuntelemasta hänen musiikkiaan, mutta hallinnon temppu teki Shajarianista vain entistä suositumman, The New York Times kertoo.

Lehden mukaan myös torstain spontaanista muistotilaisuudesta tuli nopeasti hallinnonvastainen mielenosoitus. Ihmiset huusivat muun muassa ”kuolema diktaattorille” ja ”kuolkoon diktaattori, Shajarian elää ikuisesti”.

Turvallisuusjoukot hajottivat mielenosoituksen väkivaltaisesti, The New York Times jatkaa.

Shajarian voitti elämänsä aikana lukuisia palkintoja, muun muassa Unescon Kultainen Picasso -mitalin vuonna 1999 ja Mozart-mitalin vuonna 2006.