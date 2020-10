Miksi isä joi ja millaista on olla alkoholisti? Johanna Pohjolan selvitys isänsä sairaudesta on pätevintä, mitä muistan alkoholismista ikinä lukeneeni

Villa Gyllenbergin pian sulkeutuva näyttely paljastaa ainutlaatuisen taiteilijan, Aili Ikosen jazzlaulu taas tuo lohdutusta pandemiasyksyn keskelle.

En muista lukeneeni koskaan yhtä pätevää, yhtä tehokkaasti ymmärrykseen ja tunteisiin menevää alkoholismiselvitystä kuin on Johanna Pohjolan tuore tietokirja Isä pullossa.

Pohjola tietää, mistä kirjoittaa. Hänen oma isänsä oli alkoholisti. Tiedättehän, sellainen ”ihan tavallinen isä” joka käy töissä ja hoitaa ulkoisesti kaiken ok, mutta joka pakonomaisesti tarttuu jokailtaiseen alkoholiannokseensa ja muuttuu läheisille raskaaksi. Vuosi vuodelta tilanne luisuu pahemmaksi.

Sellaisia ihmisiä Suomi on tupaten täynnä, mutta ongelmaa väistellään silti. Pohjola ei väistele. Hän ryntää asiaa kohden rohkeasti, sillä hän haluaa oikeasti ymmärtää, miksi isä joi ja millaista on olla alkoholisti ja alkoholistin läheinen. Pohjola pystyy kertomaan kaiken kokemansa sekä järjen että sydämen kautta. Hän palauttaa nuoruuden tuntemukset mieliinsä päiväkirjamerkintöjensä kautta, hän on haastatellut myös isän ystävät ja Alkon myyjät, viettipä hän viikkoja päihdehoitolaitoksissakin toipuvia alkoholisteja haastatellen ja tarkkaillen.

Alkoholiriippuvuus on hirvittävä tragedia uhreilleen, mutta tragediasta on äärimmäisen hankala saada niskalenkkiä. Alkoholismia ei ymmärretä. Tämän kirjan jälkeen ymmärrystä on huomattavasti aiempaa enemmän.

Johanna Pohjola: Isä pullossa. Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan. Gummerus.

Aikaansa edellä

Helsingin Kuusisaaren mahtavassa Villa Gyllenbergissä on vielä tämän viikonlopun auki kiinnostava Salatun tiedon tie -näyttely. Sitten Gyllenbergien vanha koti, nykyinen museo, menee vuodeksi remonttiin.

Näyttely keskittyy suomalaistaiteilijoiden henkiseen puoleen, esoteria- ja okkultismi-innostuksiin sekä vapaamuurariharrastuksiin. Pääkalloja, enkeleitä ja loputonta symboliikkaa ovat täynnä näyttelyn teokset, joista monia ei ole juuri julkisesti esitelty.

Esillä on valtaviakin teoksia Tyko Sallisen triptyykistä Gallen-Kallelan kuuluun Ad Astraan. Mutta minut pysäytti pari vaatimattomamman oloista teosta.

Villa Gyllenbergissä esillä oleva Ilona Hariman teos kuvassa keskellä: Kirkastunut, 1939, öljy kankaalle. Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo.­

Ne oli tehnyt Ilona Harima, eikä niissä ollut mitään mikä olisi muistuttanut 30–40-lukujen Suomi-taiteen tyylistä. Teoksissa oli tummaihoisia ihmisiä. Koristeellinen estetiikka tuli suoraan buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta. Voin vain kuvitella, kuinka erikoista silloin.

Kuka on tänä Ilona Harima ja kuinka hän on tullut lähteneeksi kauas Intiaan ja Tiibetiin, intohimojensa kohteisiin? Opin, että ei hän ole lähtenytkään. Pisimmillään hän kävi opintomatkalla Pariisissa! Intohimo aihetta kohtaan ajoi kuitenkin ottamaan asioista selvää. Tai sitten Harimaa auttoi henkiolento, kuten puhutaan...

Hariman taiteen äärellä tulee tunne, että olisipa 30-luvulla muutama muukin ihminen ollut vähemmän rakastunut omaan napaansa ja omaan kulttuuripiiriinsä.

Salatun tiedon tie -näyttely Villa Gyllenbergissä 11.10. asti.

Turvasatama

Muistan kuinka alkusyksystä satuin kuulemaan radiosta Aili Ikosen Valo-laulun. Pysähdyin niille sijoilleni. Turvallinen, lämmin olo valtasi ruumiin, kun Ikosen kuulas, taipuisa ääni, sellolla vahvistetun jazzkvintetin sävykäs soitto ja sanat ”mut minä olen tässä ja heiveröisin hartioineni pidän sinut lämpimässä” tavoittivat tajuntani. Tältä kai tuntuu, kun musiikki ”hivelee sielua”.

Muusikkojen reagointi toisiinsa, inhimilliset soundit ja kauniit sanoitukset tekevät Suru ei oo suora viiva -levystä tämän syksyn lohtulevyn numero yksi. Erityisesti takerrun nyt päätösraidan sanomaan: ”On vain yksi suunta; eteenpäin, ei muuta.”

Aili Ikonen: Suru ei oo suora viiva. Groovy.

Helmet-kirjastojen varatuimpia kirjoja viikolla 40 olivat Tommi Kinnusen romaani ja Eeva Kolun tietokirja

Kaunokirjallisuus

1) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

2) Delia Owens: Suon villi laulu

3) Kari Hotakainen: Tarina

4) Kjell Westö: Tritonus

5) Antti Holma: Kaikki elämästä(ni)

Tietokirjat

1) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

2) Maria Pettersson: Historian jännät naiset

3) Heikki Herlin: Tuollapäin on highway

4) Ulla-Maija Paavilainen: Suurin niistä on rakkaus

5) Caroline Criado-Perez: Näkymättömät naiset