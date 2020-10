Yksi profeetaksi julistettu henkilö näki maailman asennon jo noin 40 vuotta sitten: Chistopher Lasch. Lasch tietää ainakin, mikä minua vaivaa: historiattomuuden tunne, kirjoittaa Eleonoora Riihinen.

Jälkiviisastelu on ennustamista helpompaa. Vuoden 2016 tapahtumien, Donald Trumpin vaalivoiton ja brexit-äänestyksen jälkeen politiikan ja median asiantuntijat ovat analysoineet päänsä kipeiksi: mitä oikein tapahtui ja miksi.

Mutta yksi profeetaksi julistettu henkilö näki maailman asennon jo noin 40 vuotta sitten: Chistopher Lasch (1932–1994), Rochesterin yliopiston professori, historioitsija ja äänekäs yhteiskuntakriitikko.

Donald Trumpin voittoon siivittänyt neuvonan­taja ja strategiapäällikkö Steve Bannon on sanonut, että vuoden 2016 vaalit olivat testamentti Laschin ennakoinnin taidoille. Viime vuosina hänen hittikirjansa The Culture of Narcissism (1979) onkin nostettu uudelleen esiin. Asiantuntijat ovat julistaneet, että elämme Lasch-hetkeä.

Tartuin Laschin teokseen kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Tuntui, etten ymmärrä sekasortoisesta ajastamme enää mitään. Kaikki tuntuu olevan mahdollista eikä mikään yllätä.

Se on pelottava, absurdi tila, jossa tekee mieli vain käpertyä omaan välinpitämättömyyteensä, alkaa keräillä taidelasia, katsoa Gilmoren tyttöjä ­uudestaan ja uudestaan, keksiä projekteja itsensä kehittämiseksi. Mitä vain harhauttaakseni ajatukseni pois siitä, että maailma ympärillä palaa.

Lasch tietää ainakin, mikä minua vaivaa: histo­riattomuuden tunne. Hänen mukaansa se johtuu muun muassa globalisaatiosta ja mediasta. Kulutamme fragmentaarista uutiskenttää, jossa jokaiselle päivälle löytyy oma kriisinsä jostain päin maailmaa. ”Tulee tunne, että elämme maailmassa, jossa menneisyys ei ohjaa nykyisyyttä ja tulevaisuudesta on tullut täysin arvaamaton.”

Historiattomuuden tunne liittyy myös siihen, että maailma todella on aiempaa arvaamattomampi. Lasch esimerkiksi ennakoi keskiluokan köyhtymisen sekä sen, että turvattomuuden tunne leviää köyhemmistä yhteiskuntaluokista varakkaimpien ja valtaapitävien kansanosien kokemukseksi. On terrorismia, kulttuurikonflikteja, talouskriisejä, pandemioita, luonnonkatastrofeja, ilmastonmuutos – pelkoa.

Sekasortoinen ympäristö voimistaa puolestaan narsismin kulttuuria, itseensä käpertymistä, Lasch väittää yhdistellen vapaasti Freudin ja Marxin teorioita. Moderni ihminen ei ole Laschin mukaan enää Daniel Defoen liberaalin yrittäjänousukkaan esikuva Robinson Crusoe vaan toisessa kirjailijan teoksessa itseään myyvä opportunisti Moll Flanders. Elämme hedonismin aikakautta, jossa ihmissuhteista on tullut molemminpuolista hyväksikäyttöä, Lasch jyrisee lohduttomaan sävyyn.

Laschin mukaan narsistinen ihminen kulttuurisena metaforana on pohjimmiltaan itseään inhoava olento, joka janoaa muiden rakkautta ja hyväksyntää, haluaa huomiota ja julkisuutta ja pelkää vanhenemista ja kuolemaa, unohdusta. Hän haluaa menestyä, mutta pitää tärkeimpänä sitä, että vaikuttaa menestyneeltä ja kuluttaa – joskus yli varojensakin. Vaikutelmat ovat kaikki kaikessa, mikä taas johtaa siihen, että emme keskustele keskustelun aiheesta vaan keskustelusta itsestään.

Jo kauan ennen sosiaalista mediaa tai edes internetiä Lasch ennakoi, että kulttuurista tulee oman itsensä peilaamista: ”Kamerat ja muut tallentavat laitteet eivät ainoastaan välitä kokemuksia, vaan muuttavat niiden laatua, mikä antaa modernille elämälle suuren kaikukammion luonteen.” Kuin eläisimme suuressa peilisalissa, Lasch runoilee.

Pelottavinta teoksessa on kuitenkin se, miten tarkkoja ennustuksia Lasch tekee Yhdysvaltojen politiikasta. Tuloerot kasvavat, ihmiset menettävät uskonsa johtajiin eivätkä niinkään pyri muuttamaan sosiaalisia olosuhteita vaan toteuttamaan itseään self-helpin ja terapian avulla.

Poliittinen viestintä alkaa imitoida liike-elämästä tuttua julkisten suhteiden hallintaa. Poliittisen päätöksenteon realiteetit ja totuus joustavat yleisöä puhuttelevan retoriikan edessä. Politiikasta tulee turhamaisten, julkisuutta ja valtaa himoitsevien ihmisten spektaakkelia. Äänestäjät haluavat samaistua vahvoihin voittajiin, eivät ”luusereihin”.

Trump jos kuka puhuu mielellään voittajista ja häviäjistä. Hän haluaa esiintyä voimakkaana etenkin kriisien keskellä. Hän heilutteli uhmakkaasti Raamattua, kun kaupungit ympäri maata liekehtivät BLM-liikkeen protesteissa ja haukkoi henkeään yleisön edessä koronaviruksen aiheuttamassa taudissa keskellä historiallista poikkeustilaa, pande­miaa, joka on tappanut yli 200 000 amerikkalaista.

Ja vaikea kuvitella, miten tämän osuvammin voisi enää kuvailla Trumpin Amerikkaa: ”Yhdysvaltoja johtaa talouseliitti, jolla on antielitistinen ideologia.”

Läpeensä pessimistinen Lasch kärjistää paljon, mutta silti tulee olo, että elämme hänen kuvittelemaansa dystopiaa todeksi. Olisikin houkuttelevaa ajatella, että Laschin teoksesta on tullut itseään toteuttava ennustus, kenties Trumpin poliittisen uran pelikirja, jos ja kun sen on tuntenut Trumpin vaalitaktiikan hionut Bannon.

Mutta ongelma ei ole Trump vaan petetty lupaus amerikkalaisesta unelmasta, siitä että köyhyydestä voi nousta rikkauksiin ja menestykseen pelkästään oman yritteliäisyyden ja ahkeruuden ansiosta. Se jos mikä on myrkkyä yhdistettynä pelottavaan historiattomuuden tunteeseen.

Lasch ei tarjoa täsmälääkkeitä apatian selättämiseksi. Kenties hän voisi luokitella niiden antamisen halveksimakseen self-helpiksi. Hän itse kuoli syöpään 61-vuotiaana kieltäydyttyään kemoterapiasta. Hän halusi työskennellä elämänsä loppuun asti paremman maailman puolesta, eikä pitänyt omaa syntymäänsä tai kuolemaansa kovin tärkeänä osana kulttuurista kehitystä.

Silti otan asiakseni jakaa Laschin teoksesta ammentamiani ohjeita, joilla voi yrittää välttää itseensä vetäytymistä:

1. Vähennä pinnallista uutisselailua, otsikoiden ja kohujen lukemista somesta. Ota hetki, jolloin syvennyt asioihin, lue pitkiä taustoittavia uutisjuttuja, katso dokumentteja. Lue historiaa! Lue tietokirjoja, romaaneja ja runoja. Yritä hahmottaa pitkiä kaaria.

2. Torju narsismia vaalimalla ihanaa keskinkertaisuuttasi. Kaikkien ei tarvitse kirjoittaa sukupolvi­romaania tai johtaa yritystä. Olet arvokas, vaikka et tekisi yhtään mitään.

3. Älä yritä muuttaa vain itseäsi. Muuta olosuhteita: työpaikkaasi, asuinkuntaasi, yhteiskuntaa, maailmaa.

4. Älä tee omaa elämääsi paremmaksi. Tee muiden elämästä parempaa.