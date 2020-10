Amos Rex varoittaa, että Egypti-näyttelyssä on esillä vainajia: ”Tämä on hankala eettinen kysymys”

Taidemuseo muuttuu egyptiläiseksi hautakammioksi. Esineet ovat lainassa italialaismuseosta. Egyptiläiset eivät ole vaatineet palauttamaan esiteltäviä aarteita.

Amos Rexissä on esillä kolme ihmisruumista. Teini-ikäiseksi tytöksi arvellun vainajan vieressä on hänen arkkunsa.­

Amos Rexin taidemuseo varoittaa Egyptin loisto -näyttelyn kävijää: ”Näyttelyssä käsitellään kuolemaa. Esillä on muumioituja vainajia.”

Museo otti sisällöstä varoittamisen käyttöön edellisessä Generation 2020 -näyttelyssä. Varoitus on ”lisäpalvelu” kävijälle.

Varoituksen sisältö pitää paikkansa. Kuolema ja elämä ovat kaikkialla läsnä muinaista egyptiläisyyttä esittelevässä näyttelyssä.

”Minusta kuoleman jälkeiseen elämään keskittyvä näyttely sopii tänne maan alle aika hyvin”, kuraattori Katariina Timonen sanoo.

Katto on pitkästä aikaa musta ja luonnonvalonlähteet peitossa, joten tilassa on hautakammion tuntua. Amos Rexin uusi tila on nyt ensimmäistä kertaa käytössä perinteisessä, kulttuurihistoriallisessa näyttelyssä.

Museo palaa juurilleen. Tasan 50 vuotta sitten Yrjönkadulla oli esillä muinaista Egyptiä käsittelevä näyttely. Sen esineistä muutama on vitriineissä myös nyt.

Taidepajaan on rakennettu pyramidin muotoinen rakennelma. Siellä voi tehdä vaikka amuletteja.

Farao Amenhotep II:n on esitetty patsaassaan polvistuneena.­

Esineet ovat lainassa torinolaisesta Museo Egiziosta, jossa on suurin Egyptin ulkopuolinen egyptiläiskokoelma, noin 40 000 esinettä. Kokoelmat ovat karttuneet vuosisatojen aikana. Esineitä on saatu lisää kaivauksilla ja yhteistyöllä egyptiläisten kanssa.

Amos Rexiin on räätälöity lähes 400 esineen näyttely. Esille saatiin esimerkiksi esine amarnakaudelta, johon Mika Waltari sijoitti Sinuhe egyptiläisen.

Samaan aikaan Tallinnassa on esillä sisarnäyttely. Kumun taidemuseossa painotetaan taiteen tekemistä. Myöhäiskausiin keskittyvässä Amos Rexissä esitellään arkisia esineitä, jotka näyttävät egyptiläisten valtion, maailmankuvan ja uskonnon.

Näyttelyn toivotaan antavan mahdollisuuden sukeltaa toiseen kulttuuriin aikana, jolloin ei ole helppo matkustaa. Se palaa massamatkustusta edeltäneeseen näyttelyperinteeseen, kun kaukaisia maita pääsi kokemaan vain näyttelyissä.

Näyttelyn toteutus on ollut työlästä. Kahden italialaisen konservaattorin on pitänyt olla aina paikalla, kun esineitä on siirrelty.

”Mihinkään esineeseen ei ole saanut koskea. Olen vähän katkera”, Mia Meri sanoo ja naurahtaa. Amos Rexille työskentelevältä egyptologilta julkaistaan näyttelyn yhteydessä tietokirja Egypti – Kala sarkofagissa & muita mysteereitä.

Tuhansien vuosien kaarta ­autetaan hahmottamaan ensimmäisessä tilassa. Kävijä astuu portista, jonka äänimaisema on kuin Niilin kaislikoilta.

Kulkutautien ja parantumisen jumala Sekhmet on näyttelyn maskotti.­

Näyttelyyn astujaa tuijottaa kulkutautien ja tuhon jumalatar Sekhmet. Leijonapäinen hahmo on myös paranemisen jumalatar.

Myös Lasipalatsin katolle on aseteltu lasikuituinen jumalahahmo silmäilemään Helsinkiä. Sekhmet katsoo suoraan Mannerheimiin.

Itse muumiot ovat tumman verhon takana. Tila on pyritty pitämään hiljaisena. Esillä on kolmen ihmisen muumiot käärin­liinoissa. Yhdeltä puuttuu pää. Paljaat jalat on peitetty liinalla, koska näyttelyssä ei haluta mässäillä yksityiskohdilla.

”Muumiot tosi usein karnevalisoidaan. Pitää kuitenkin muistaa, että nämä ovat ihan oikeasti olleet ihmisiä”, Meri sanoo.

Keskimmäinen on niin siististi muumioitu, että ihmisyys saattaa unohtua. Kolmannen tahriintuneista liinoista näkee, että sen sisällä on kuollut ihminen. Pituudesta on päätelty, että vainaja on teini-ikäinen tyttö. Hänen arkkunsa on esillä vieressä.

”Emme ole tottuneet kohtaamaan kuolemaa näin silmästä silmään. Siitä on syytä kertoa kävijöille etukäteen”, Katariina Timonen sanoo.

Aiemmin museoissa on esitelty muumioita riisuttuina kääreistä. Nykyisin tapana on peittää ruumiit ainakin kaulaan asti.

Muumioita on jauhettu lääkeaineeksi, kääreistä on tehty paperia. Viktoriaanisena aikana muumiojauhetta ostettiin niin paljon, että jauhetta alettiin väärentää. Hurjimpien tarinoiden mukaan Kairosta lähteneessä junassa on käytetty polttopuiden sijaan muumioita. Niitä on ollut niin paljon.

Esimerkiksi Münchenin egyptiläisessä museossa on otettu linja, että muumioita ei näytetä.

Kolme muumiota on sijoitettu kunniottavasti hiljaiseen tilaan.­

”Tämä on hankala eettinen kysymys, ja me toivomme, että tästä tullaan keskustelemaan. Valmiita vastauksia ei meillä ole tarjolla”, Timonen sanoo.

Mia Meristä muumiot voivat ­aivan hyvin olla hauskoja ja pelottavia populaarikulttuurissa, kuten kauhuelokuvissa (joita esitetään näyttelyn aikaan elokuvafestivaali Night Visionsissa).

”Mutta sitten kun ne ovat ­oikeasti tuolla, niitä pitää kohdella hyvin. Että me pystymme näyttämään, että pidämme huolta toisen menneisyydestä ja historiasta”, Meri sanoo.

Frosterus-salissa on eläinmuumioita. Vitriinissä on esimerkiksi puinen arkku, jonka sisällä on muumioitu kala.

Pyhiä eläimiä alettiin muu­mioida – kissoja, koiria, kaloja, sakaaleja, krokotiileja, kilpikonnia, lintuja – jumalille runsaasti. ”Muumioitujen eläinten ajateltiin olevan viestinviejiä jumalille”, Meri sanoo.

Muumioiduilla eläimillä kuten kissoilla välitettiin viestejä jumalille.­

Viime vuosina on käyty keskustelua, pitääkö länsimaisten mu­seoiden palauttaa esineitä alkuperäismaihin. Termi repat­riaatio tarkoittaa kotoutusta.

Onko näiden esineiden kohdalla käyty tällaista keskustelua?

”On sillä tavalla, että Egyptin muinaismuistovirasto ei ole nimenomaan Museo Egiziolta vaatinut palauttamaan näitä esineitä”, kuraattori Timonen sanoo.

Museo tekee yhteistyötä Egyptin viranomaisten kanssa ja on konsultoimassa Egypti-museon uudistushankkeessa Kairossa.

On vaikea todentaa, miten esineitä on hankittu. Vaikka paperit ovat olleet aikanaan lailliset, kolonialistisen ajan säädökset ovat olleet löysät.

Esimerkiksi Berliinissä Neues Museumissa esiteltävän Nefertitin rintakuvan epäillään viedyn maasta hämärillä tavoilla.

”Henkilökohtainen näkökulmani on, että muinainen Egypti ja sen kulttuuri ovat meidän kaikkien historiaa, mutta luonnollisesti egyptiläisillä on siihen etuoikeus. Jos haluamme näyttää Egyptin historiaa, meidän pitää kunnioittaa sitä”, Meri sanoo.